Actualización del administrador de la ciudad Steve Riley, Agosto 24 de 2020

Actualización del administrador de la ciudad Steve Riley

24 de agosto de 2020

Vea una actualización en video del administrador municipal Steve Riley en https://youtu.be/uNdnMx1AL6c

Buenas tardes, residentes e invitados de Hilton Head,

Aquí hay una actualización de lo que sucede en la ciudad.

Puentes de Hilton Head Island

Esta mañana, el representante Jeff Bradley ofreció una conferencia de prensa para anunciar un nuevo concepto para preservar los tramos existentes de los puentes de Hilton Head Island. En lugar de derribar los puentes para dar paso a nuevos puentes como parte del Proyecto del Corredor Gateway 278 de los EE. UU., El Representante Bradley propone que los tramos existentes se conviertan en un Parque de vista aérea con vista al Canal Intracostero. El Departamento de Transporte de Carolina del Sur ha propuesto varias alternativas para el proyecto. Hay un enlace a la presentación más reciente del DOT a nuestra Alcaldía en nuestro sitio web en http://hiltonheadislandsc.gov/. Ciertamente, hay muchas ideas que se están compartiendo ahora para que el DOT las considere. Los funcionarios del DOT agradecen sus comentarios y sugerencias sobre el proyecto en info@scdot278corridor.com.

Cosas de playa en números

Este año, entraron en vigencia varias reglas de playa nuevas que regulan el tamaño de las palas y requieren que los bañistas llenen los hoyos que han cavado en la playa antes de irse y se lleven sus pertenencias personales o de lo contrario quitaríamos cualquier cosa que quede durante la noche. Les pedimos a los proveedores con los que estamos trabajando que recopilen datos sobre la basura y los artículos personales que recolectan una vez que la gente ha dejado la playa por la noche. El mes pasado publicamos nuestro primer informe de junio, cuando recopilamos más de 3800 artículos.

En julio, la cantidad casi se duplicó con nuestros proveedores recogiendo más de 7,000 artículos, incluyendo 546 carpas, más de 2,100 sillas, 1,015 paraguas, 330 toallas, más de 1300 juguetes y más de 1,600 otros artículos diversos. Continuamos educando a los bañistas sobre las leyes de playa relacionadas con el alcohol, vidrio, dunas, hoyos/palas, luces y propiedad personal.

El período de comentario público para el Informe de evaluación de desempeño anual consolidado (CAPER) de 2019 termina el 25 de agosto.

El último día para comentar sobre el borrador de nuestro Informe de Evaluación de Desempeño Anual Consolidado (CAPER) de 2019 es mañana, 25 de agosto. El informe requerido por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. (HUD) para evaluar el progreso en la realización de nuestra acción de un año plan para el Programa de subvenciones en bloque para el desarrollo comunitario (CDBG) financiado por HUD. El borrador del informe está disponible en el sitio web de la Ciudad en http://www.hiltonheadislandsc.gov/. Puede enviar comentarios por correo electrónico a Marcy Benson, nuestra Administradora de Subvenciones Senior, a marcyb@hiltonheadislandsc.gov.

Actualizaciones de COVID-19 para nuestra comunidad

Queremos que el número en nuestra comunidad disminuya, por lo que lo alentamos a que siga haciendo lo necesario para detener la propagación de COVID-19.

Usar una máscara en público.

Practicando el distanciamiento social.

Haciéndose la prueba.

Evitar reuniones grupales.

Lavarse las manos con regularidad.

Quedarse en casa si está enfermo.

El Departamento de Salud y Medio Ambiente de Carolina del Sur mantiene datos sobre los últimos casos confirmados y estimados de COVID-19 para nuestra área en su sitio web en http://www.scdhec.gov/. También compartimos estos datos en nuestra página central COVID-19 en http://www.hiltonheadislandsc.gov/COVID19.

Ubicaciones de prueba de COVID-19

Si necesita una prueba de COVID-19, visite http://www.scdhec.gov/ o comuníquese con Hilton Head Hospital. DHEC mantiene una lista de sitios y fechas de pruebas emergentes de la comunidad en su sitio web. Estos eventos gratuitos de drive-thru no requieren cita ni orden médica. Además, Hilton Head Hospital ofrece pruebas gratuitas desde las 8 am hasta el mediodía, de lunes a viernes. No es necesaria una cita, pero se requiere de una orden médica.

Dar para ayudar a otros

Continúe apoyando a las organizaciones de nuestra comunidad que trabajan para apoyar a los necesitados.

