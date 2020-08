25 de agosto. Actualización del asistente del administrador de la ciudad Josh Gruber

Actualización del asistente del administrador de la ciudad Josh Gruber

Agosto 25 de 2020

Buenas tardes, residentes e invitados de Hilton Head,

Aquí tienes una actualización de lo que está sucediendo en la ciudad.

Hoy, publicamos la siguiente declaración en nombre del alcalde John McCann y el administrador municipal Steve Riley:

El lunes 24 de agosto, el Consejo del Condado de Beaufort votó a favor de imponer un cargo uniforme por el servicio policial para la ciudad de Hilton Head Island. Este cargo generaría ingresos excedentes para el condado de Beaufort además de los aproximadamente $52,000,000 que ya recibe anualmente de los contribuyentes de Hilton Head Island.

Nos oponemos con vehemencia a este cargo, lo que significaría que los residentes de Hilton Head Island tendrían que pagar tarifas adicionales más allá de lo que sus hogares ya están evaluados por el mismo nivel de servicios policiales que el condado de Beaufort y el alguacil del condado de Beaufort están obligados constitucionalmente a proporcionar.

Como tal, estamos considerando acciones legales para bloquear la implementación y el cobro de este nuevo cargo por servicio, para proteger a los residentes de la isla de tener que pagar esta tarifa ilegal e inconcebible.

En nuestra opinión, esta es una medida injusta por parte del Concejo del Condado de Beaufort y su Administración para recaudar más dinero por los servicios que nuestros residentes ya pagan con sus impuestos. La Ciudad ha mantenido y seguirá manteniendo su apoyo financiero para la Oficina del Sheriff del Condado de Beaufort y los excelentes servicios independientes que recibe. En su presupuesto operativo, la ciudad de Hilton Head Island proporciona un reembolso directo por la aplicación de la ley en la playa, patrulla de bares, servicios de seguridad mejorados en el Heritage Golf Tournament, estipendios adicionales de vivienda para los ayudantes del alguacil para permitirles vivir en la isla y una oficina central gratuita para asegurar una rápida respuesta a la comunidad.

Estamos decepcionados de que los líderes de nuestro condado hayan dado este paso en lugar de considerar otras formas de brindar servicios equitativamente a nuestros residentes.

Si bien estamos sumamente decepcionados con estas acciones, hay una serie de proyectos y servicios en los que estamos trabajando conjuntamente con el condado de Beaufort. Estos incluyen el Parque de Preservación Mitchelville, el Proyecto del Corredor Gateway de los Estados Unidos 278 y la reubicación de la Iglesia Bautista St. James. Continuaremos trabajando amigablemente en estos proyectos y otros, y hacia una solución justa para asegurar que nuestros ciudadanos tengan la protección brindada a otros municipios en todo el condado de Beaufort.

Se necesitan trabajadores electorales para el día de las elecciones, 3 de noviembre

La Junta de Elecciones y Registro de Votantes del condado de Beaufort está buscando voluntarios para trabajar en las urnas el día de las elecciones en el mes de noviembre. Para calificar, los residentes deben estar registrados para votar en SC y asistir a una capacitación en línea para administradores de encuestas. Regístrese en línea en www.noexcusesc.com.

A cada voluntario se le pagará $165 por la capacitación y el trabajo el día de las elecciones. Se tomarán precauciones de salud en todos los lugares de votación y cada voluntario recibirá equipo de protección personal. Los jóvenes de 16 y 17 años son elegibles para ser voluntarios. Para obtener más información y preguntas, llame a la Junta de Elecciones y Registro de Votantes del condado de Beaufort al 843-255-6900.

Registro de votantes y boletas

Con la fecha de las elecciones acercándose, hemos recibido algunas llamadas relacionadas con el registro de votantes y las boletas. Si tiene preguntas sobre el registro de votantes, la votación anticipada, las boletas ausentes u otras inquietudes sobre la votación, comuníquese con la Junta de Registro de Votantes y Elecciones del Condado de Beaufort al 843-255-6900 o visite beaufortcountysc.gov/vote.

Actualizaciones de COVID-19 para nuestra comunidad

Lo alentamos a que continúe tomando medidas para ayudar a detener la propagación de COVID-19:

Usar una máscara en público.

Practicar el distanciamiento social.

Haciéndose la prueba.

Evitar reuniones grupales.

Lavarse las manos con regularidad.

Quedarse en casa si está enfermo.

El Departamento de Salud y Medio Ambiente de Carolina del Sur mantiene datos sobre los últimos casos confirmados y estimados de COVID-19 por código postal para nuestra área en su sitio web en scdhec.gov. Para Hilton Head Island, esos códigos postales serían 29928 y 29926. También compartimos estos datos en nuestra página central COVID-19 en hiltonheadislandsc.gov/COVID19

Ubicaciones de prueba de COVID-19

Si necesita una prueba de COVID-19, visite SCDHEC.gov o comuníquese con Hilton Head Hospital. DHEC mantiene una lista de sitios y fechas de pruebas emergentes de la comunidad en su sitio web. Estos eventos gratuitos de drive-thru no requieren una cita ni una orden médica. Además, Hilton Head Hospital ofrece pruebas gratuitas desde las 8 a.m. hasta el mediodía, de lunes a viernes. No es necesaria una cita, pero se requiere una orden médica.