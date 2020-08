26 de agosto. Actualización del asistente del administrador de la ciudad Josh Gruber

Actualización del administrador de la ciudad Steve Riley

Agosto 26 de 2020

Buenas tardes, residentes e invitados de Hilton Head,

Aquí tienes una actualización de lo que está sucediendo en la ciudad.

Cargo por servicio de aplicación de la ley uniforme del condado de Beaufort

El lunes 24 de agosto, el Concejo del Condado de Beaufort votó a favor de imponer un cargo uniforme por el servicio policial para la ciudad de Hilton Head Island. Hoy hemos recibido algunas consultas de residentes que se preguntan cómo les afectaría esto. Gracias por comunicarse con nosotros con sus preguntas e inquietudes. El condado de Beaufort emprendió una acción unilateral sin consultar ni aprobar la ciudad. Debido a esto, le aconsejo que se comunique con su representante en el Consejo del Condado de Beaufort para averiguar cómo se estructuraría esta tarifa y cómo afectaría sus impuestos. Actualmente, Hilton Head Island es el único municipio donde se impondría esta tarifa y, como tal, tenemos preocupaciones legales sustanciales con respecto a la validez de imponer dicha tarifa.

Reunión Extraordinaria de la Alcaldía

Nuestra Alcaldía celebrará una reunión especial a las 9 a.m. mañana, 27 de agosto. Una vez convocado, el concejo pasará a una sesión ejecutiva para recibir asesoramiento legal relacionado con litigios pendientes, amenazados o potenciales cubiertos por el privilegio abogado-cliente. La agenda se ha publicado en nuestro sitio web y contiene información sobre esta reunión. Si se va a realizar alguna acción, se hará en sesión abierta.

Progreso de nuestro plan

La Comisión de Planificación organizó un taller esta mañana con nuestra Alcaldía para discutir Nuestro Plan, el Plan Integral de la Ciudad 2020 a 2040. No se tomó ninguna acción en esta reunión, sin embargo, el personal recibió comentarios y aportes de nuestros funcionarios electos y designados para su consideración para agregarlos al plan. Una grabación de video de la reunión estará disponible en nuestro sitio web en hiltonheadislandsc.gov. La próxima reunión de Nuestro Plan será una audiencia pública con la Comisión de Planificación el 16 de septiembre para recomendar una resolución para Nuestro Plan a la Alcaldía. La copia preliminar de nuestro plan está disponible en el sitio web para que el público la revise.

COVID-19 en nuestra comunidad

Esta mañana, el director ejecutivo de Hilton Head Hospital, Jeremy Clark, presentó una actualización sobre los casos de COVID-19 desde el punto de vista de la hospitalización. Actualmente, entre el hospital de la isla y su instalación hermana en Hardeeville, hay nueve pacientes con COVID-19 en tratamiento. La hospitalización de pacientes con COVID-19 está comenzando a estabilizarse desde los niveles máximos que se vieron a mediados de julio. El hospital permanece atento y listo para ajustar los planes según sea necesario para tratar a los pacientes que presentan COVID-19. En cuanto al número total de casos de COVID-19 en nuestra comunidad, su mejor fuente es el Departamento de Salud y Medio Ambiente de Carolina del Sur. Mantiene datos sobre los últimos casos confirmados y estimados de COVID-19 por código postal para nuestra área en su sitio web en scdhec.gov. También compartimos estos datos en nuestra página central COVID-19 en hiltonheadislandsc.gov/COVID19.

Prueba de COVID-19

Tanto el Hilton Head Hospital como el Coastal Carolina Hospital (Hardeeville) ofrecen pruebas gratuitas para el COVID-19 desde las 8 a.m. hasta el mediodía, de lunes a viernes. No es necesaria una cita y, a partir del martes 1 de septiembre, no necesitará una orden médica para hacerse la prueba en los hospitales. Además, DHEC mantiene una lista de sitios y fechas de pruebas emergentes de la comunidad en su sitio web en scdhec.gov.

Cobertura - Distancia - Limpiar para detener la propagación de COVID-19

Ayude a detener la propagación del COVID-19 al: