27 de agosto. Actualización del asistente del administrador de la ciudad Josh Gruber

Actualización del asistente del administrador de la ciudad Josh Gruber

Agosto de 27 de 2020

Buenas tardes, residents e invitados de Hilton Head,

Aquí tienes una actualización de lo que está sucediendo en la ciudad.

Cargo por servicio de aplicación de la ley uniforme del condado de Beaufort

La Alcaldía de Hilton Head Island se reunió hoy para recibir asesoramiento legal sobre posibles litigios relacionados con el Cargo por Servicio Uniforme del Condado de Beaufort para la aplicación de la ley. El Concejo no tomó ninguna medida después de la sesión ejecutiva celebrada como parte de esta reunión.

Sin embargo, el Concejo se reunirá nuevamente a las 11 a.m. del lunes 31 de agosto para continuar su discusión sobre el tema. De acuerdo con la Ordenanza de Emergencia 2020-17, esta reunión se lleva a cabo virtualmente y se puede ver en la página de Facebook de la ciudad (http://facebook.com/TownofHiltonHeadIslandSC) y el sitio web (https://www.hiltonheadislandsc.gov/)

El lunes 24 de agosto, el Concejo del Condado de Beaufort votó a favor de imponer un cargo uniforme por el servicio policial para la ciudad de Hilton Head Island. Este cargo generaría ingresos excedentes para el condado de Beaufort además de los aproximadamente $52,000,000 que ya recibe anualmente de los contribuyentes de Hilton Head Island. Los funcionarios de la ciudad se oponen al cargo y están considerando acciones legales para bloquear la implementación y el cobro de este nuevo cargo por servicio para proteger a los residentes de la isla de tener que pagar la tarifa.

Actualización de tortugas marinas

Nuestro último nido de tortugas marinas de la temporada 2020 ocurrió el 7 de agosto, lo que elevó el total de la temporada a 282 nidos. Al 26 de agosto de 2020, hemos tenido 15,660 crías emergiendo exitosamente de sus nidos. Continúe asegurándose de apagar las luces exteriores en las estructuras frente a la playa y proteger o apagar las luces interiores que son visibles desde la playa a las 10 p.m. Empaque y retire todo el equipo de playa y la basura y llene todos los agujeros cuando salga de la playa por el día. ¡Gracias en nombre de todas nuestras crías!

Reunión del Comité de Planificación Pública

El Comité de Planificación Pública de la Alcaldía se reunió esta mañana para escuchar y discutir las recomendaciones del personal sobre las enmiendas de OVM de Vivienda para la Fuerza Laboral y sobre una ordenanza de protección de tortugas marinas. El comité aprobó ambas recomendaciones, por lo que ahora se enviarán a la Alcaldía en pleno para su consideración.

Además, ofrecí una actualización sobre nuestro estudio de estacionamiento que Walker Consultants está realizando para la ciudad. Están preparando un plan de estacionamiento integral para la mayoría de los parques y áreas de playa de nuestra ciudad. Durante la primera fase de su trabajo, Walker Consultants se reunió con las partes interesadas y recopiló comentarios del público a través de encuestas. Ahora se encuentran en la segunda fase en la que están finalizando las recomendaciones y haciendo planes para volver a involucrar a las partes interesadas en los próximos 30 a 60 días para recibir comentarios sobre las recomendaciones propuestas. Los consultores también están analizando la viabilidad de algún tipo de estructura de estacionamiento en nuestro estacionamiento de Coligny Beach y cómo sería. Una vez que completen el trabajo en esta fase y afinen las recomendaciones, harán una presentación a la Alcaldía en pleno.

Actualización COVID-19

Tanto el Hilton Head Hospital como el Coastal Carolina Hospital (Hardeeville) ofrecen pruebas gratuitas para el COVID-19 desde las 8 a.m. hasta el mediodía, de lunes a viernes. No es necesaria una cita y, a partir del martes 1 de septiembre, no necesitará una orden médica para hacerse la prueba en los hospitales. Si está buscando otros sitios de pruebas de la comunidad, visite el sitio web del Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur en scdhec.gov. El sitio web de DHEC también es su mejor fuente de información sobre los últimos casos confirmados y estimados de COVID-19 en nuestra comunidad. Compartimos estos datos en nuestra página central COVID-19 en hiltonheadislandsc.gov/COVID19.

Cobertura - Distancia - Limpiar para detener la propagación de COVID-19

Ayude a detener la propagación del COVID-19 al:

Usar una máscara en público.

Distanciarse físicamente seis pies y evitar reuniones grupales.

Lavarse las manos con frecuencia.

Haciéndose la prueba.

Quedarse en casa si está enfermo.

Huracán Laura

Nuestros pensamientos y oraciones están con los residentes de Cameron, Louisiana, donde el huracán Laura tocó tierra durante la noche como una tormenta de categoría 4, con vientos de hasta 150 millas por hora. Otras comunidades cercanas también se han visto afectadas por la tormenta, descrita como una de las más fuertes que jamás haya azotado los EE. UU. Hemos desplegado a dos de nuestro personal de bomberos para ayudar con las secuelas de este huracán. El jefe de batallón Jason Walters se desplegó con la Fuerza de Tarea de Carolina del Sur - 1 para ayudar a la oficina del Jefe de Bomberos de Luisiana. El Jefe Walters es el Líder del Grupo de Trabajo de este Equipo de Búsqueda y Rescate Urbano Tipo III “Pesado”, con casi 60 miembros del equipo de Carolina del Sur. Tendrán capacidades de rescate de colapso y rescate acuático en este despliegue. El Capitán Jonathan Bills fue enviado como paramédico para formar parte de un Equipo de Asistencia Médica en Desastres (DMAT). Formará parte de un equipo en pleno funcionamiento compuesto por profesionales médicos y paraprofesionales que pueden ayudar a los sistemas de salud del área a responder proporcionando atención experta al paciente. Tenga en cuenta a los socorristas y a todos los residentes de las áreas afectadas por el huracán Laura.