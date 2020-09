4 de septiembre. Actualización del asistente del administrador de la ciudad Josh Gruber

Actualización del asistente del administrador de la ciudad Josh Gruber

Septiembre 4 de 2020

Buenas tardes residentes de Hilton Head Island e invitados,

Aquí hay una actualización de lo que está sucediendo en la ciudad.

Feliz fin de semana del Día del Trabajo. Este es uno de los últimos fines de semana más concurridos de nuestra temporada turística de verano, por lo que las cosas comenzarán a ralentizarse un poco. Independientemente, queremos recordarles a todos que estén seguros. Todavía nos estamos recuperando de la pandemia de coronavirus y queremos hacer todo lo posible para frenar la propagación de este. Por favor tener en cuenta las siguientes medidas de seguridad para protegerse y proteger a otros de contraer o transmitir COVID-19:

Use una máscara en público.

Distanciarse físicamente seis pies.

Evite las reuniones grupales.

Lávese las manos con frecuencia.

Hágase la prueba

Quédese en casa si está enfermo

Hilton Head Island es el primer municipio de Carolina del Sur con la designación #HurricaneStrong

En julio, anunciamos nuestra designación como comunidad #HurricaneStrong. Desde ese anuncio inicial, nos hemos ganado que somos el primer municipio de Carolina del Sur en obtener esta designación. La Alianza Federal para Hogares Seguros, también conocida como FLASH, la organización nacional detrás de esta designación organizó una ceremonia virtual de premios el jueves y nos entregó nuestro premio. Las comunidades se seleccionan para este logro en función de su preparación para huracanes, resistencia a desastres y otros factores. Debo decir que tenemos un equipo de liderazgo sobresaliente y personal que se asegura de que estemos listos para responder a cualquier desastre, no solo a los huracanes. Únase a mí para agradecerles todo lo que hacen para mantener la seguridad de Hilton Head Island y por ayudarnos a ganar esta increíble designación.

Hablando de #HurricaneStrong, nuestro equipo del Centro de Operaciones de Emergencia sigue supervisando el clima para cualquier amenaza de tormentas tropicales y huracanes. Todavía nos quedan algunos meses en la temporada de huracanes de este año, así que nos mantenemos alerta.

Este es el último fin de semana para el Palmetto Breeze Shuttle Service

Este es el último fin de semana que la ciudad brindará servicio de transporte gratuito para los visitantes de Coligny Beach Park que se estacionen en el campus de la USCB, 1 Sand Shark Drive. El Día del Trabajo suele marcar el final de nuestra ajetreada temporada de playa, por lo que los visitantes de la playa tendrán más espacio disponible en el estacionamiento de Coligny Beach.

Letreros comerciales temporales

En respuesta a las solicitudes de la comunidad empresarial, la ciudad de Hilton Head Island relajó la aplicación de letreros temporales por segunda vez desde finales de julio hasta el lunes 7 de septiembre. Esto permitió a nuestras empresas locales colocar letreros para que los clientes sepan que su negocio está abierto, especialmente cuando continuaron recuperándose durante la pandemia de coronavirus. Después del lunes, las empresas deberán comenzar a eliminar esos letreros.

Signos políticos

La temporada de elecciones está en marcha. A modo de recordatorio, los carteles políticos no pueden ser localizados en propiedad comercial o a la derecha de la vía. Solo pueden ubicarse en una propiedad residencial con permiso del ocupante.

United Way of the Lowcountry COVID-19 Relief Fund



United Way of the Lowcountry tiene un fondo para ayudar a los vecinos más vulnerables de Lowcountry con los recursos que necesitan durante este momento crítico. United Way of the Lowcountry distribuirá el 100% de los fondos recaudados para brindar servicios a los residentes en los condados de Beaufort y Jasper para satisfacer las necesidades básicas, incluida la asistencia para el alquiler/servicios públicos y otras necesidades debido a la pérdida de ingresos o empleo relacionada con la pandemia de COVID-19. Las personas pueden llamar a la Línea de ayuda al (843) 524-4357 para ver si son elegibles.

Qué hacer si se enfrenta a un desalojo

Debido a la pandemia por coronavirus, las familias y las personas han experimentado problemas de vivienda, incluidos los desalojos. Recientemente, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades emitieron una orden nacional para detener ciertas formas de desalojos. Esta no es una parada universal de todos los desalojos y hay requisitos previos que deben cumplirse. Puede encontrar más información sobre la declaración de los CDC en https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/covid-eviction-declaration.html. La ciudad de Hilton Head Island no maneja cuestiones de los desalojos emitidos. Si tiene problemas con los desalojos, le recomendamos que se comunique con la Autoridad de Vivienda de Beaufort al 843-525-7059.

Además, el Colegio de Abogados de Carolina del Sur y los Servicios Legales de Carolina del Sur han establecido una línea directa de asistencia para ayudar a los habitantes de Carolina del Sur que enfrentan desalojos y problemas legales relacionados con la vivienda como resultado de la pandemia de COVID-19. Puede llamar al número gratuito 1-833-958-2266 en cualquier momento. Cuando se conectan a la línea directa, las personas que llaman deben dejar un mensaje con breves detalles sobre la asistencia necesaria junto con la información de contacto y el mejor momento del día para recibir una llamada de regreso. Las personas que califiquen serán conectadas a los Servicios Legales de Carolina del Sur para recibir asistencia o se les emparejará con abogados de Carolina del Sur que se hayan ofrecido como voluntarios para brindar ayuda legal gratuita. Las personas que llaman deben saber que existen algunas limitaciones en los servicios legales disponibles. Puede encontrar más información sobre ayuda legal relacionada con la pandemia y recursos para asistencia de alquiler de emergencia disponibles para los habitantes de Carolina del Sur en www.scbar.org/covidhelp

Las pruebas COVID-19 gratuitas están disponibles en nuestra comunidad



Las pruebas COVID-19 gratuitas están disponibles en Hilton Head Hospital de 8 am a 12 p.m, de lunes a viernes. No es necesaria una cita ni una orden médica. Por lo general, los resultados de las pruebas se enviarán por correo electrónico dentro de las 72 horas. Se solicita a los participantes que dispongan de una dirección de correo electrónico válida.

Casos de COVID-19 en nuestra comunidad

Para conocer las cifras de la prueba de la sobre el número de casos de COVID-19 en Hilton Head Island, visite www.scdhec.gov o la página central de COVID-19 de la ciudad en www.hiltonheadislandsc.gov/COVID19. DHEC mantiene los datos más recientes sobre los casos de COVID-19 en todo el estado y en nuestra comunidad, e integramos algunos de esos datos en nuestro sitio web.

Cultura HHI nos mantiene conectados con la escena artística y cultural de la isla

Si está buscando actividades divertidas e interesantes para hacer, visite nuestra página de Facebook de CultureHHI. Nuestra Oficina de Asuntos Culturales hace un gran trabajo al brindarnos clases y presentaciones virtuales, entrevistas con artistas y noticias de otros recursos disponibles para mantenerlo conectado culturalmente.

Dar para ayudar a otros

Continúe apoyando a las organizaciones de nuestra comunidad que trabajan para apoyar a los necesitados. Visite la Cámara de Comercio de Hilton Head Island-Bluffton en https://www.hiltonheadchamber.org/covid-19/ para obtener una lista de organizaciones e iniciativas muy valiosas que necesitan su apoyo mientras continúan ayudando a las personas de nuestra comunidad.

Ayuntamiento cerrado el día del trabajo

En observancia del Día del Trabajo, los edificios administrativos de la ciudad estarán cerrados el lunes 7 de septiembre de 2020. Reanudaremos nuestro horario normal de operación el martes 8 de septiembre. Además, el Hilton Head Island Convenience Center estará cerrado por el Día del Trabajo y reabre el martes.