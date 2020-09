Septiembre 9, Actualización del subdirector de la ciudad Josh Gruber

Actualización del subdirector de la ciudad Josh Gruber

Septiembre 9 de 2020

Buenas tardes residentes e invitados de Hilton Head,

Aquí tienes una actualización de lo que está sucediendo en la ciudad:

Los desastres no esperan. Haga su plan hoy.

Ese es el tema del Mes Nacional de la Preparación (NPM) de este año, que se reconoce cada septiembre por promover la planificación familiar y comunitaria en casos de desastres ahora y durante todo el año. Mientras continuamos respondiendo a COVID-19, no hay mejor momento para prepararse para todos los desastres potenciales. Con tres meses, (incluido septiembre) tiempo restante en la temporada de huracanes de 2020, siempre recordamos a nuestras empresas, residentes e invitados que estén preparados y visiten nuestro sitio web en hiltonheadislandsc.gov para obtener consejos útiles sobre la planificación de desastres.

Insumos solicitados para el plan de mitigación de peligros naturales

El Consejo de Gobiernos de Lowcountry está actualizando el Plan de Mitigación de Riesgos Naturales para los condados de Beaufort, Jasper, Colleton y Hampton, y necesitan su opinión a traves de una encuesta sobre este tema. Quieren escuchar a todos los ciudadanos sobre sus experiencias personales y percepciones de los peligros naturales (es decir, huracanes, tornados, inundaciones). Los pensamientos y experiencias de cada persona pueden ayudar para salvar vidas y prevenir daños importantes a la propiedad y otras pérdidas causadas por desastres naturales en nuestra región.

Por favor complete esta encuesta y compártala con tantas personas como pueda.

Enlace de la encuesta: https:/hurricanes, tornadoe/www.surveymonkey.com/r/LowcountryNaturalHazardMitigation2020

La encuesta estará abierta hasta el 30 de septiembre de 2020. Las respuestas se mantendrán en el anonimato. Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con Maleena Parkey, PhD, Planificadora Senior del Lowcountry Council of Government en mparkey@lowcountrycog.org.

Casos de COVID-19 en nuestra comunidad

El director ejecutivo de Hilton Head Regional Healthcare, Jeremy Clark, ofreció una actualización sobre el COVID-19 esta mañana durante la teleconferencia semanal de la Cámara de Comercio de Hilton Head Island-Bluffton. En la actualidad, Hilton Head Hospital y Coastal Carolina Hospital atienden a siete pacientes con COVID-19. Los hospitales no han visto un aumento de pacientes con la enfermedad, pero su personal sigue listo para atender a esos pacientes, así como a pacientes con otras afecciones.

Si está buscando las últimas cifras sobre el número de casos de COVID-19 en Hilton Head Island, visite www.scdhec.gov o la página central de COVID-19 de la ciudad en www.hiltonheadislandsc.gov/COVID19. DHEC mantiene los datos más recientes sobre los casos de COVID-19 en todo el estado y en nuestra comunidad, e integramos algunos de esos datos en nuestro sitio web. Si necesita recursos de salud mental para lidiar con el estrés y la ansiedad provocados por COVID-19, visite el sitio web del Departamento de Salud Mental de Carolina del Sur (www.scdmh.net).

Como siempre, tenga en cuenta las siguientes medidas de seguridad para protegerse a sí mismo y a los demás de contraer o propagar COVID-19:

Use una máscara en público.

Distanciamiento social de seis pies.

Evite las reuniones grupales.

Lávese las manos con frecuencia.

Hágase la prueba.

Quédese en casa si está enfermo.

Estado de las pruebas gratuitas de COVID-19 en nuestra comunidad

La semana pasada, Hilton Head Hospital y Coastal Carolina Hospital comenzaron a ofrecer las pruebas COVID-19 drive-thru sin órdenes médicas. Desde entonces, más de 500 personas han pasado sin orden médica para aprovechar la prueba. Los resultados de las pruebas se dieron rápidamente para que esas personas pudieran conocer su estado y abordar su condición personal si fuera necesario.

Ambos hospitales ofrecen la prueba gratuita de COVID-19 drive-thru desde las 8 a.m. hasta el mediodía, de lunes a viernes. No se necesita cita y nuevamente no es necesaria una orden médica. Por lo general, los resultados de las pruebas se enviarán por correo electrónico dentro de las 72 horas. Se solicita a los participantes que dispongan de una dirección de correo electrónico válida. Agradecemos este valioso servicio que los hospitales brindan a nuestra comunidad.

Recursos para empresas: DHEC lanza el proyecto de compromiso COVID-19 para la comunidad empresarial de Carolina del Sur

El Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur (DHEC) está lanzando un nuevo proyecto de compromiso para involucrar aún más a la comunidad empresarial de Palmetto State en la lucha contra COVID-19.

El proyecto, que aparece como una nueva característica en el sitio web "Stay SC Strong" de DHEC, alienta a los líderes empresariales a frenar la propagación de COVID-19 en los lugares de trabajo siguiendo cuatro prácticas importantes de seguridad en el lugar de trabajo que pueden reducir el riesgo de infección para los empleados, clientes y otras partes interesadas.

Cuando los líderes empresariales firmen el compromiso "Stay SC Strong", recibirán inmediatamente un gráfico en las redes sociales que anuncia su compromiso de luchar contra COVID-19, así como un cartel imprimible que reitera las cuatro principales medidas de seguridad en el lugar de trabajo prescritas por DHEC. Estos valiosos recursos de la campaña aumentarán el conocimiento de los principios básicos de seguridad y extenderán el mensaje de " Stay SC Strong”, a través de las redes sociales en la comunidad empresarial.

El sitio web recientemente actualizado de la campaña "Stay SC Strong" también contará con una variedad de recursos diseñados para ayudar a los líderes empresariales a compartir información sobre COVID-19 con otros; recursos que incluyen gráficos para redes sociales, plantillas de correo electrónico, postales descargables, carteles descargables para el lugar de trabajo y más.

Visite business.stayscstrong.com para obtener más información o para explorar el compromiso del líder empresarial,

Recordatorio: el 15 de septiembre es la fecha límite para que las organizaciones sin fines de lucro locales soliciten fondos para ayudar a los residentes de ingresos bajos a moderados

Se alienta a las agencias locales sin fines de lucro que brindan servicios para familias e individuos de ingresos bajos a moderados a que soliciten fondos de subvención que la ciudad recibió recientemente del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE. UU. (HUD). Nos asociamos con la Fundación Comunitaria de Lowcountry para distribuir la subvención de $378,000. Las agencias pueden solicitar hasta $25,000. La fecha límite para enviar solicitudes es el 15 de septiembre.

Los fondos que recibimos son parte del Programa de Subvenciones en Bloque para el Desarrollo Comunitario (CDBG) de HUD. Las agencias pueden usar fondos para ayudar a nuestros residentes con el alquiler, los servicios públicos, la hipoteca, la comida, el transporte, el cuidado de los niños y otras necesidades. Visite www.cf-lowcountry.org para obtener más información sobre cómo solicitar fondos.

Censo 2020: haga que hoy usted cuente

Hoy es el día del censo del condado de Beaufort. Tómese unos minutos para completar el censo de 2020 y ayude aumentar la tasa de respuesta para nuestro condado y región.

Tiene tres opciones para completar el censo:

• Complete el formulario en papel que la Oficina del Censo de los EE. UU. envió a su hogar en marzo y envíelo por correo.

• Llame al 844-330-2020 (inglés) o al 844-468-2020 (español) para completar el censo por teléfono.

• Vaya a www.my2020census.gov y complete el censo en línea.