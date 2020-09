Septiembre 11, Actualización del subdirector de la ciudad Josh Gruber

Actualización del subdirector de la ciudad Josh Gruber

Septiembre 11 de 2020

Buenas tardes, residentes e invitados de Hilton Head,

Aquí tienes una actualización de lo que está sucediendo en la ciudad:

Hoy es el Día de los Patriotas y el Día Nacional de Servicio y Recuerdo. En esta fecha, hace 19 años, 2.977 hombres, mujeres y niños inocentes perdieron la vida por actos de terror. Como país, nos comprometimos a no olvidar nunca las vidas de estas personas que trágicamente fueron arrebatadas a sus seres queridos. Sabemos que sus espíritus y recuerdos viven en los corazones y las mentes de sus familias. Recordamos a los sobrevivientes cuyas vidas cambiaron para siempre en ese momento el 11 de septiembre. Debido al COVID-19, nuestros memoriales de este año no son los mismos, pero aún podemos hacer una pausa y reflexionar personalmente a través de nuestros propios momentos de silencio para honrar a los sobrevivientes y recorder a aquellos cuyas vidas fueron truncadas. Ore por las familias, los sobrevivientes y los socorristas que llevan el legado de sus seres queridos y de esta experiencia para siempre en sus corazones y mentes. Nosotros, en la ciudad de Hilton Head Island, nos unimos a la observancia y la conmemoración del 9/11 al ondear la Bandera a media asta hoy en todas las instalaciones de la ciudad.

Wealreadypay.org

El domingo, lanzaremos un sitio web, wealreadypay.org, para ayudar a nuestros propietarios a comprender la situación actual entre la ciudad y el condado de Beaufort con respecto al pago de los servicios policiales. El condado de Beaufort aprobó una ordenanza para imponer un cargo de aplicación de la ley y una tarifa de usuario uniforme para generar $ 4.4 millones en ingresos excedentes de la Oficina del Sheriff del condado de Beaufort. Creemos que esta tarifa es injusta e inequitativa. A través de wealreadypay.org, esperamos ayudar a responder muchas de las preguntas que pueda tener sobre este asunto en curso y esperamos que lo anime a tomar medidas.

Planta no nativa que se eliminará de Hilton Head Island Beach

El contratista de la ciudad de Hilton Head Island, Southern Palmetto Landscape, estará en la playa con un camión y un remolque durante tres o cuatro días, a partir del lunes 14 de septiembre, para eliminar el cardo ruso, una planta no nativa con tendencias invasoras. Esta planta fue reportada al Pueblo como un problema de seguridad pública por ciudadanos preocupados debido a sus importantes espinas. La Clínica de Diagnóstico de Plantas y Plagas de la Universidad de Clemson identificó positivamente la planta y, SCDHEC-OCRM que tiene jurisdicción sobre la playa activa, aprobó su remoción. Estas plantas prefieren crecer en la playa abierta porque no toleran bien la sombra. Las plantas se retirarán de la playa llana; las dunas no serán perturbadas.

Reunión Ordinaria de la Alcaldía el martes 15 de septiembre

Nuestra Alcaldía tendrá su reunión virtual programada regularmente a las 4 de la tarde del martes 15 de septiembre. Debido al COVID-19 y de acuerdo con la Ordenanza de Emergencia 2020-17, el consejo continúa reuniéndose de esta manera hasta que puedan reunirse nuevamente para reuniones en persona. Hay varios puntos en la agenda, que están publicados en nuestro sitio web en hiltonheadislandsc.gov. El público tiene la oportunidad de comentar sobre los puntos de la agenda hasta cuatro horas antes del inicio de la reunión. La agenda de la reunión proporciona información sobre cómo puede enviar comentarios utilizando nuestro portal Open Town Hall y cómo ver nuestras reuniones virtuales.

¿Sabía que ahora necesita una prueba visual para renovar su licencia de conducir?

Los habitantes de Carolina del Sur pronto deben someterse a una prueba de visión antes de poder renovar sus licencias de conducir. A partir del 1 de octubre de 2020, los conductores deben presentar los resultados del examen de la vista electrónicamente al Departamento de Vehículos Motorizados de Carolina del Sur (SCDMV) o hacerse revisar los ojos en persona en las sucursales de SCDMV para poder renovar cualquier tipo de licencia de conducir. Se siguen requiriendo pruebas de visión para las licencias por primera vez y las licencias de conducir comerciales.

Se puede renunciar a un examen en persona si los oftalmólogos y optometristas con licencia de Carolina del Sur envían los resultados del examen de la vista de los conductores al SCDMV de forma electrónica. Solo los profesionales del cuidado de la vista de fuera del estado pueden completar la versión impresa del Certificado de examen de la vista y entregárselo a los conductores (el examen debe haberse realizado en los últimos 12 meses).

Si un cliente no pasa el examen de la vista en una sucursal de SCDMV, el cliente debe visitar a un oculista. El oculista debe enviar los resultados del examen de la vista electrónicamente después de evaluar la vista del cliente. Una vez que un cliente aprueba el examen de la vista, podrá renovar en línea o deberá regresar a una sucursal de SCDMV. Visite scdmvonline.com para obtener más información.

Casos de COVID-19 en nuestra comunidad

Para obtener las últimas cifras sobre el número de casos de COVID-19 en Hilton Head Island, visite www.scdhec.gov o la página central de COVID-19 de la ciudad en www.hiltonheadislandsc.gov/COVID19. DHEC mantiene los datos más recientes sobre los casos de COVID-19 en todo el estado y en nuestra comunidad, e integramos algunos de esos datos en nuestro sitio web. Tenga en cuenta las siguientes medidas de seguridad para protegerse a sí mismo y a otros de contraer o propagar el COVID-19:

Use una máscara en público.

Aléjese físicamente seis pies.

Evite las reuniones grupales.

Lávese las manos con frecuencia.

Hacerse la prueba

Quédese en casa si está enfermo.

Las pruebas gratuitas de COVID-19 están disponibles en nuestra comunidad

Las pruebas gratuitas de COVID-19 están disponibles en Hilton Head Hospital de 8 am a mediodía, de lunes a viernes. No es necesaria una cita ni una orden médica. Por lo general, los resultados de las pruebas se enviarán por correo electrónico dentro de las proximas 72 horas. Se solicita a los participantes que dispongan de una dirección de correo electrónico válida.