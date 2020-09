Septiembre 16, Actualización del subdirector de la ciudad Josh Gruber

Actualización del subdirector de la ciudad Josh Gruber

Septiembre 16 de 2020

Buenas tardes residentes e invitados de Hilton Head,

Aquí tienes una actualización de lo que está sucediendo en la ciudad:

La ciudad de Hilton Head Island adquiere 1.5 acres de propiedad en el área de Shelter Cove Marina

La Alcaldía ha aprobado la adquisición de un terreno de 1.5 acres en el área de Shelter Cove Marina por $875,000. La propiedad en 18 Harbourside Lane fue una vez el sitio del antiguo restaurante Kingfisher. Como parte de la adquisición, la Ciudad eliminará los edificios existentes en la propiedad.

La adquisición de una propiedad en el área de Shelter Cove Marina abre oportunidades para mejorar los espacios abiertos, la conectividad de los caminos, el estacionamiento y el acceso público a la costa. También permite usos adicionales consistentes con el Plan Integral de la Ciudad.

Los ingresos de las tarifas de transferencia de bienes raíces se utilizaron para comprar la propiedad. El mes pasado, la ciudad compró dos extensiones de propiedad que totalizan 4.58 acres a lo largo de William Hilton Parkway (U.S. 278) en el área de Stoney. Con estas adquisiciones, el inventario de tierras de la ciudad incluye 149 parcelas que suman un total de 1,299.21 acres, con un gasto total de $177.91 millones.

El camino a seguir para la planificación de parques y recreación

El martes 15 de septiembre de 2020, La Alcaldía adoptó una resolución que apoya el camino a seguir para la planificación e implementación de parques y recreación, incluida la identificación de fuentes de financiamiento.

La aprobación de la resolución permite al personal ejecutar los siguientes pasos en la planificación de las mejoras de parques y recreación, identificar e implementar la fase 1 del Chaplin Linear Park y finalizar e implementar el proyecto de conectividad de Shelter Cove.

En agosto de 2019, la Ciudad contrató a Lose Design para preparar un Plan Maestro de Parques y Recreación para Hilton Head Island. Después de un extenso período de participación de la comunidad y evaluación profesional, la Parte 1 del Plan Maestro se presentó a la Comisión de Parques y Recreación. La Parte 1, que se incorporará al Plan Integral, incluye recomendaciones para mejorar los parques existentes y recomendaciones para la construcción de nuevos parques. El camino a seguir para las Partes 2 a 4 se describe en el Plan Maestro.

El personal completó un concepto para el Proyecto de conectividad de Shelter Cove con estacionamiento adicional y mejoras en el parque en el área de Shelter Cove para incluir mejoras en las vías y conexiones del paseo marítimo a lo largo del frente del pantano de Broad Creek y a lo largo de Shelter Cove Lane, estacionamiento adicional, vista mejorada del cobertizo para Broad Creek, lugares adicionales de arte público y señalización de entrada, direccional e interpretativa.

¿Basurero o no?

Con la adopción de su presupuesto en junio, el condado de Beaufort solo aprobó fondos operativos para Hilton Head Convenience Center (26 Summit Drive) hasta fines de este año. Esto puede afectar la forma en que los residentes de la isla desechan su basura. Todavía estamos esperando más actualizaciones al respecto y lo mantendremos informado sobre lo que aprendamos. Mientras tanto, lo sabemos con certeza: el Convenience Center, que abre a las 7:30 a.m., comenzará a cerrar una hora antes a las 6 p.m. en lugar de las 7 p.m., a partir del 1 de octubre de 2020. Aún permanecerá cerrado los miércoles y feriados.

Reunión pública virtual de la estación de transferencia de escombros de construcción y demolición de ArborNature, 17 de septiembre

La Oficina de Manejo de Tierras y Residuos de S.C. DHEC (BLWM) llevará a cabo una reunión pública virtual a las 6:30 p.m., el jueves 17 de septiembre, sobre la propuesta Estación de Transferencia ArborNature. La reunión se lleva a cabo virtualmente utilizando una plataforma en línea en un escenario de eventos en vivo. Esta plataforma permite la participación pública en el proceso de permisos de DHEC mientras sigue las pautas locales y estatales para el distanciamiento social y evita las reuniones de grupos grandes. Las personas interesadas pueden unirse a la reunión de forma remota mediante un teléfono o una computadora.

El acceso a la reunión se abrirá a las 5:30 p.m. el día del evento. Se recomienda iniciar sesión temprano. Un enlace de acceso e instrucciones sobre cómo unirse por teléfono o computadora estarán disponibles en ese momento en el sitio web de DHEC en https://scdhec.gov/events/arbornature-construction-demolition-debris-transfer-station-virtual-public-meeting-0

Durante esta reunión pública, el DHEC proporcionará información adicional sobre la estación de transferencia propuesta, y se le dará seguimiento a las preguntas formuladas durante la reunión pública n. ° 1 y brindará la oportunidad de formular preguntas adicionales. Cualquiera que planee participar en la reunión pública debe completar el formulario de registro. Puede encontrar información sobre cómo unirse a la reunión virtual en nuestra página de Reunión virtual en https://scdhec.gov/virtual-meetings-hearings

Cierres nocturnos de carriles en los puentes del condado de Beaufort Desde ahora hasta el 23 de septiembre para inspecciones de rutina

Si está cruzando los puentes de Hilton Head Island durante las últimas horas de la tarde. horas, estar al pendiente del trabajo y trabajadores en los puentes. Consor Engineers LLC, consultor del Departamento de Transporte de Carolina del Sur, inició inspecciones de rutina para varios puentes del condado de Beaufort el martes 15 de septiembre y continuará con ellos hasta el 23 de septiembre. Inspección de los puentes de Hilton Head Island, US 278 sobre Mackey Creek & US 278 sobre Skull Creek, se realizará durante las noches desde ahora hasta el domingo 20 de septiembre. Las inspecciones requerirán el cierre de los carriles de la derecha entre las 10 p.m. y 6 a.m., si el clima lo permite. Los cierres comenzarán en la dirección de viaje hacia el este y cambiarán a la dirección hacia el oeste a medida que avance el trabajo.

Pruebas de COVID-19 gratuitas en nuestra comunidad: ¿Quién debería hacerse la prueba?

Si está fuera de la comunidad, cerca de otras personas o no puede distanciarse socialmente o usar una máscara, el Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur (DHEC) recomienda que se haga la prueba al menos una vez al mes. Las pruebas de rutina permiten a los trabajadores de la salud pública diagnosticar a las personas asintomáticas e interrumpir la propagación del virus. Obtenga más información sobre quién debe hacerse la prueba aquí (scdhec.gov/who-should-get-tested-covid-19).

Hilton Head Hospital ofrece pruebas gratuitas de COVID-19 desde el automóvil desde las 8 a.m. hasta el mediodía, de lunes a viernes, en su campus. No necesita una cita ni una orden médica. Los resultados de su prueba generalmente se enviarán por correo electrónico dentro de las 72 horas a la dirección de correo electrónico válida que se le solicite.

Casos de COVID-19 en nuestra comunidad

Para obtener las últimas cifras sobre el número de casos de COVID-19 en Hilton Head Island, visite www.scdhec.gov o la página central de COVID-19 de la ciudad en www.hiltonheadislandsc.gov/COVID19. DHEC mantiene los datos más recientes sobre los casos de COVID-19 en todo el estado y en nuestra comunidad, e integramos algunos de esos datos en nuestro sitio web. Tenga en cuenta las siguientes medidas de seguridad para protegerse a sí mismo y a otros de contraer o propagar COVID-19: