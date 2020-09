28 de septiembre. Actualización del subdirector de la ciudad Josh Gruber

Actualización del subdirector de la ciudad Josh Gruber

Septiembre 28 de 2020

Buenas tardes, residentes e invitados de Hilton Head,

Aquí hay una actualización de lo que está sucediendo en la ciudad:

Aparcamiento en la playa

Sí, la ajetreada temporada turística de playa ha terminado, pero nuestras playas siguen siendo atractivas para los paseos de otoño. Si visita nuestras playas con frecuencia, queremos informarle sobre el estacionamiento en Burkes Beach e Islanders Beach Park. El estacionamiento en la calle en Burke's Beach Road está prohibido hasta nuevo aviso. Abordaremos los problemas de estacionamiento en esta ubicación de manera más sucinta una vez que tengamos los resultados de nuestro estudio de estacionamiento en la mano. Las opciones se presentarán a la Alcaldía. Se recuerda a los usuarios de Chaplin Community Park, así como a los amantes de la playa, que utilicen las áreas de estacionamiento dentro del parque Chaplin y a lo largo de Castnet Drive. Además, a partir del 1 de octubre, el número limitado de espacios de estacionamiento con parquímetro en Islanders Beach Park estará disponible para el público por orden de llegada.

Financiamiento del impuesto hotelero para el control de inundaciones y la reparación de drenaje

Se espera que el gobernador Henry McMaster firme el proyecto de ley S217, que la Cámara y el Senado aprobaron la semana pasada. Introducido en 2019, el proyecto de ley permite a las ciudades y pueblos utilizar los ingresos del impuesto a la hospitalidad para mitigar las inundaciones y el drenaje en áreas relacionadas con el turismo. Actualmente, la ciudad de Hilton Head Island no tiene ningún uso previsto de estos ingresos para proyectos actuales o existentes. Puede utilizarse para financiar proyectos futuros si se determina que es apropiado hacerlo. Históricamente, la ciudad ha utilizado fondos de servicios públicos de aguas pluviales para abordar los problemas de inundaciones y drenaje en la isla y ha utilizado los ingresos del impuesto a la hospitalidad en gastos de capital, principalmente dentro de la División de Bomberos y Rescate. La aprobación de este proyecto de ley, en última instancia, proporciona una mayor flexibilidad en el uso de impuestos a la hospitalidad y, por lo tanto, permite que el potencial de estos fondos se utilice para proyectos relacionados con inundaciones y drenaje. Sin embargo, no es un impuesto nuevo y, por lo tanto, no genera ingresos adicionales más allá de lo que el Town ha recibido históricamente en un año fiscal determinado.

Reunión del Comité ATAX programada para el 1 de octubre

El Impuesto de Alojamiento de la Ciudad (ATAX) está programado para reunirse a las 9 am el jueves 1 de octubre. Entre los puntos de la agenda se encuentra una revisión preliminar de las solicitudes de subvención de impuestos de alojamiento de 2021. Esta reunión se llevará a cabo de manera virtual y se puede ver en vivo en la página de Facebook de la reunión pública de la ciudad en www.facebook.com/townofhiltonheadislandmeetings/

Los comentarios públicos sobre los puntos de la agenda se pueden enviar electrónicamente a través del portal de comentarios públicos de la Alcaldía Virtual del Town en hiltonheadislandsc.gov/opentownhall/. El portal se cerrará a las 4:30 p.m. el día anterior a la reunión programada. Los ciudadanos también pueden llamar al (843) 341-4646 para inscribirse para participar en comentarios públicos durante la reunión por teléfono. El período de comentarios públicos se cerrará a las 4:30 p.m. el día anterior a la reunión programada. Todos los comentarios serán entregados al Comité para su revisión y formarán parte del registro oficial.

Notificación pública de SCDOT sobre la conversión propuesta de Cross Island Parkway en una carretera sin peaje en Hilton Head

El Departamento de Transporte de Carolina del Sur (SCDOT) está buscando comentarios públicos para la conversión propuesta de la instalación de peaje de Cross Island Parkway en una carretera sin peaje. El público tiene la oportunidad de comentar sobre una acción para enmendar el Programa Estatal de Mejora del Transporte (STIP) 2017-2022 para incluir ingeniería y construcción para la conversión. SCDOT recibirá comentarios del público durante un período de 21 días que comenzó en septiembre bre 22, 2020 y termina 13 de octubre de 2020 .

El peaje en Cross Island Parkway (US 278) expirará en 2021. Este proyecto incluye la eliminación de la infraestructura de peaje existente y las mejoras viales necesarias para cambiar el Parkway a una carretera convencional de cuatro carriles sin peaje. El costo total estimado del proyecto es de $ 14 millones. En espera de la consideración de los comentarios del público, se recomendará la inclusión de los cambios propuestos en una revisión futura del Programa de Mejoramiento del Transporte a Nivel Estatal. Para obtener más información o enviar comentarios, visite: English: www.scdot.org/projects/press-releases-cross-island-pkwy.aspx Español: www.scdot.org/projects/press-releases-cross-island-pkwy-sp.aspx

Pruebas de COVID-19 gratuitos y casos de COVID-19 en nuestra comunidad

Hilton Head Hospital y su instalación hermana, Coastal Carolina Hospital en Hardeeville, ofrece pruebas gratuitas de COVID-19 desde las 8 am hasta el mediodía, de lunes a viernes, en su campus. No necesita una cita ni una orden médica. Los resultados de su prueba generalmente se enviarán por correo electrónico dentro de las 72 horas a la dirección de correo electrónico válida que se le solicite. También puede visitar scdhec.gov/covid19testing para encontrar otras clínicas o eventos de pruebas cerca de usted y cuáles son los requisitos para realizar pruebas en esos lugares. Para obtener las últimas cifras sobre el número de casos de COVID-19 en Hilton Head Island, visite www.scdhec.gov o la página central de COVID-19 de la ciudad en www.hiltonheadislandsc.gov/COVID19 .

Programa de actualización del administrador de la ciudad

Esperamos que nuestras actualizaciones diarias del administrador municipal hayan sido beneficiosas y lo hayan mantenido al tanto de lo que sucede en la ciudad, la región y el estado. En los últimos seis meses, tenemos la producción de estas actualizaciones diarias para asegurar que nuestros ciudadanos están bien informados. Seguimos evaluando la mejor manera de mantenerlo informado. A partir de esta semana, reduciremos la cantidad de días en que brindamos actualizaciones de Town Manager de diariamente a tres veces por semana: lunes, miércoles y viernes. Podemos presentar actualizaciones y anuncios especiales si se justifica. Gracias y apreciamos su apoyo y comentarios.