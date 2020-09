30 de septiembre. Actualización del administrador de la ciudad Steve Riley

Actualización del administrador de la ciudad Steve Riley

30 de septiembre de 2020

Buenas tardes residentes e invitados de Hilton Head,

Aquí tienes una actualización de lo que está sucediendo en la ciudad:

FEMA publica mapas actualizados de tarifas de seguros contra inundaciones para Hilton Head Island

La Administración Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) ha publicado Mapas de Tasas de Seguros contra Inundaciones (FIRMS) actualizados para Hilton Head Island. Los mapas de peligro de inundaciones, a los que se puede acceder a través del sitio web de la ciudad de Hilton Head Island, muestran hasta qué punto las áreas de Hilton Head Island están en riesgo de inundaciones. En junio de 2017, FEMA publicó los FIRM propuestos basados ​​en modelos costeros actualizados. Los mapas actualizados, que muestran los peligros de inundaciones con mayor precisión que los mapas más antiguos, entrarán en vigencia para la calificación del seguro contra inundaciones el 23 de marzo de 2021. Los FIRM indican si las propiedades se encuentran en áreas de alto, moderado o bajo riesgo de inundación. Los propietarios pueden encontrar que su riesgo es mayor o menor de lo que pensaban. Si el nivel de riesgo de una propiedad cambia, también puede cambiar el requisito de tener un seguro contra inundaciones. Hemos incluido una lista de preguntas comunes que puede tener sobre FIRMS en un comunicado de prensa en nuestro sitio web.

Además, si posee una propiedad en la ciudad de Hilton Head Island, haga clic en el enlace a continuación para buscar su nueva zona de inundación: hiltonheadislandsc.gov/publicsafety/flood/floodzonesearch.cfm

Para obtener más información sobre las inundaciones en la ciudad de Hilton Head Island y el seguro contra inundaciones, visite

hiltonheadislandsc.gov/departments/commdev/floodhazreq.cfm?blue_menuheader=1

Ocho organizaciones sin fines de lucro de Hilton Head Island reciben subvenciones COVID-19 de HUD

Ocho organizaciones sin fines de lucro que sirven a la comunidad de Hilton Head Island recibieron un total de $155,000 esta semana como parte de la primera ronda de subvenciones que hizo posible el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD). A principios de agosto, HUD, a través de su Programa de subvenciones en bloque para el desarrollo comunitario, otorgó a la ciudad de Hilton Head Island $378,000 para ayudar a las familias de ingresos bajos a moderados afectadas por COVID-19. La Alcaldía se asoció con Community Foundation of the Lowcountry para otorgar estos fondos a organizaciones sin fines de lucro que ayudan a los residentes de Hilton Head Island con alquiler, servicios públicos, hipoteca, alimentos, transporte, cuidado de niños, educación y otras necesidades. Un grupo de trabajo de residentes de Hilton Head Island, incluidos representantes de la ciudad de Hilton Head Island y de Community Foundation, se reunió para desarrollar pautas de financiamiento y revisar y aprobar las solicitudes de subvenciones.

Los beneficiarios incluyen el Boys & Girls Club de Hilton Head, el Children's Center, el Hilton Head Island Deep Well Project, the Hilton Head Island Recreation Association, Neighborhood Outreach Connection, Sandalwood Community Food Pantry, Society of St. Vincent de Paul Holy Family Conference, y Voluntarios en la Clínica de Medicina Hilton Head Island.

Se distribuirán subvenciones adicionales en el futuro. Para obtener más información sobre las subvenciones y las pautas, visite cf-lowcountry.org o llame a Community Foundation of the Lowcountry al 843.681.9100.

Fitch Ratings afirma las calificaciones de la ciudad de Hilton Head Island

Fitch Ratings ha afirmado las siguientes calificaciones sobresalientes para la Ciudad.

The town's Issuer Default Rating (IDR) en 'AA +'.

Bonos de reembolso de obligación especial imponible (compromiso de honorarios de hospitalidad) en 'AA +'.

Bonos de obligación general (GO) en circulación en 'AA +'.

En la primavera, cuando el COVID-19 se intensificó e impactó la economía, Fitch colocó a muchos municipios en una lista de vigilancia negativa. Hilton Head Island, en particular su bono respaldado por honorarios de hospitalidad de obligación especial, ha sido eliminado de la lista Rating Watch Negative. La Perspectiva de Calificación del IDR y todos los bonos en circulación es Estable.

Nuevos horarios, horario de funcionamiento actualizado y cambios de uso para los centros de conveniencia de reciclaje y desechos sólidos del condado a partir del jueves 1 de octubre

El condado de Beaufort anunció el martes una serie de cambios y actualizaciones para su sistema de Convenience Center de reciclaje y desechos sólidos que comienza mañana, jueves 1 de octubre. Según el condado, estos cambios se deben a los crecientes costos operativos para los contribuyentes del condado y al aumento de las preocupaciones sobre el tráfico. En caso de que no haya recibido un aviso, aquí hay información que necesita saber:

A partir del 1 de octubre, el horario de atención en todos los centros de conveniencia de reciclaje y desechos sólidos cambiará de 7:30 a.m. a 6 p.m. Después de investigar el problema, se determinó que el tráfico durante la última hora del servicio actual equivale a solo el 5,9% del total de visitas.

A partir del 1 de enero de 2021, el condado exigirá calcomanías para el uso del centro de conveniencia y estas se entregarán únicamente a los propietarios residenciales del condado. El sistema de calcomanías se está introduciendo para prevenir el abuso de los lugares de recolección de desechos fuera del condado. A partir de mediados de octubre, las solicitudes de calcomanías estarán disponibles en todos los Centros de conveniencia del condado para que las llenen los residentes del condado de Beaufort. Se emitirá una calcomanía por cada propietario del condado de Beaufort.

El Centro de conveniencia de reciclaje y desechos sólidos en Hilton Head Island permanecerá abierto.

Si tiene preguntas, llame al Departamento de Reciclaje y Desechos Sólidos del Condado de Beaufort al 843-255-2930.

Votación ausente en persona comienza el lunes 5 de octubre

La votación en persona por ausencia para las elecciones generales estatales del 3 de noviembre de 2020, incluidas las carreras locales, comenzarán el lunes 5 de octubre. Los recintos para personas ausentes estarán abiertos de 9 a.m. a 4 p.m., de lunes a viernes. Los residentes de Hilton Head Island pueden votar en la oficina electoral satélite del condado de Beaufort en 539 William Hilton Parkway, ubicada directamente al otro lado de la autopista desde la Primera Iglesia Presbiteriana y la Estación de Bomberos de Hilton Head # 3. Los recintos para personas ausentes estarán abiertos de 9 a.m. a 1 p.m. el sábado 31 de octubre. El último día para votar en ausencia en persona es el lunes 2 de noviembre, de 9 a. m. a 5 p. m.

A medida que avanza la votación, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) ofrecen estas recomendaciones para que los votantes desaceleren la propagación de COVID-19:

Lávese las manos antes de entrar y después de salir del lugar de votación.

Mientras esté en el lugar de votación, use con frecuencia un desinfectante de manos a base de alcohol que contenga al menos un 60% de alcohol, especialmente después de tocar superficies que muchas personas tocan con frecuencia, como manijas de puertas o máquinas de votación.

Cubra la tos y los estornudos con un pañuelo de papel o con la parte interior de su codo. Tire los pañuelos de papel usados ​​en botes de basura forrados. Lávese las manos o use un desinfectante para manos a base de alcohol que contenga al menos un 60% de alcohol.

Use una máscara. Los niños menores de 2 años y cualquier persona que tenga problemas para respirar, esté incapacitado o no pueda quitarse la máscara sin ayuda, no deben usar una máscara.

Mantenga al menos 6 pies (aproximadamente 2 brazos de distancia) de distancia de los demás.

No desinfecte ni limpie el equipo de votación usted mismo. Los limpiadores y desinfectantes pueden dañar el equipo de votación electrónica. Si usa desinfectante de manos antes de tocar el equipo de votación, asegúrese de que sus manos estén completamente secas para evitar dañar el equipo. Lávese las manos o use un desinfectante de manos a base de alcohol después de usar el equipo de votación.

Evite las multitudes. Utilice la votación anticipada, si está disponible en su jurisdicción.

Verifique su lugar de votación y los requisitos con anticipación porque pueden haber cambiado debido a COVID-19.

Verifique que la información de su registro de votante sea correcta antes de presentarse al lugar de votación.

Comuníquese con el ícono externo de la oficina electoral local o estatal para obtener información adicional para votantes con discapacidades.

Asegúrese de tener todos los documentos necesarios para evitar retrasos en el lugar de votación.

Cuando sea posible, revise o complete una boleta de muestra en casa para acelerar el proceso de emisión de su boleta en el lugar de votación.

Traiga su propio bolígrafo de tinta negra.

Traiga un lápiz óptico u objeto similar para usar con máquinas de votación con pantalla táctil. Consulte con los trabajadores electorales antes de usar.

Pruebas de COVID-19 y casos de COVID-19 gratuitos en nuestra comunidad

Sabemos que las personas todavía necesitan pruebas de COVID-19. Agradecemos al Hilton Head Hospital y a su instalación hermana, Coastal Carolina Hospital en Hardeeville, por proporcionar la prueba gratuita de COVID-19 drive-thru desde las 8 a.m. hasta el mediodía, de lunes a viernes. No necesita una cita ni una orden médica. También puede visitar scdhec.gov/covid19testing para encontrar otras clínicas o eventos de pruebas cerca de usted y cuáles son los requisitos para realizar pruebas en esos lugares. Para obtener las últimas cifras sobre el número de casos de COVID-19 en Hilton Head Island, visite www.scdhec.gov o la página central de COVID-19 de la ciudad en www.hiltonheadislandsc.gov/COVID19.