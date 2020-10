2 de octubre. Actualización del administrador de la ciudad Steve Riley

Actualización del subdirector de la ciudad Josh Gruber

Octubre 2 de 2020

Buenas tardes, residentes e invitados de Hilton Head,

Aquí hay una actualización de lo que está sucediendo en la ciudad:

Díganos lo que piensa sobre nuestra iluminación vial

La ciudad de Hilton Head Island instaló recientemente iluminación vial a lo largo de William Hilton Parkway (US 278 Bus.) En el cruce de peatones cerca de Yacht Cove Drive y la tienda de conveniencia Circle K. Esto se hizo como un proyecto piloto para mejorar la seguridad de los peatones. Las luces fueron permitidas a través del Departamento de Transporte de Carolina del Sur para cumplir con sus estándares de iluminación y bordes de las carreteras, la Ordenanza de Administración de Tierras de la Ciudad y la Junta de Revisión de Diseño. El proyecto costó aproximadamente $175,000. A la Ciudad le gustaría conocer su opinión sobre este proyecto para ayudar a guiar la toma de decisiones sobre proyectos o programas similares en el futuro. Tenemos una encuesta disponible sobre este tema en nuestro portal Open Town Hall en nuestro sitio web. Nos encantaría conocer tu opinión. Por favor tome un momento para completar la encuesta, que estará abierta hasta el 25 de octubre.

Pathway at Veterans Memorial estará cerrado la próxima semana para tareas de reparación de drenaje

El camino sobre la presa en el Veteran's Memorial en Shelter Cove Community Park, 59 Shelter Cove Lane, estará cerrado la próxima semana desde el lunes 5 de octubre hasta el viernes 9 de octubre, para trabajos de reparación de drenaje de emergencia. Los contratistas de obras de la ciudad de Hilton Head Island utilizarán la entrada al parque y un espacio de estacionamiento para acceder a equipos y materiales para las reparaciones. También quitarán algunas ramas de árboles colgantes para acceder a la parte de la presa que requiere reparación. Se recomienda a los visitantes del parque y a los usuarios de las vías que tengan cuidado en el área donde se realizarán los trabajos. Se espera que el trabajo esté terminado para el viernes 9 de octubre.

La Semana de Prevención de Incendios es del 4 al 10 de octubre: ¿Está listo para la búsqueda del tesoro?

Ayúdenos a iniciar la Semana de Prevención de Incendios 2020 (del 4 al 10 de octubre) participando en nuestra búsqueda del tesoro en vivo del 10 al 30 de octubre. En el pasado, nuestro personal de bomberos organizó un desayuno de panqueques para la semana de prevención de incendios y visitó escuelas y otras instalaciones para difundir el mensaje. Este año, en un esfuerzo por mantener a los residentes a distancia y seguros, Fire Rescue invita a todos a participar en la búsqueda del tesoro en vivo.

Hay 30 misiones que se pueden completar en casa, en el vecindario o en la comunidad. ¡Pon a prueba tus habilidades de seguridad personal y contra incendios y comprueba cómo te va! Cargue la aplicación GOOSECHASE en su teléfono AHORA, inicie sesión como invitado y escriba Fire Rescue Island Safety Quest y se le notificará cuando el juego se active. ¡Fire Rescue entregará pizza a los ganadores de la mesa en su casa! Diversión para niños, adultos, familias y realmente, ¡para todos! ¡Descubra cuánto sabe realmente!

Si tiene preguntas, comuníquese con cindas@hiltonheadislandsc.gov. ¡Feliz cacería!

La votación en ausencia en persona comienza el lunes 5 de octubre

La votación en persona por ausencia para las elecciones generales estatales del 3 de noviembre de 2020, incluidas las carreras locales, comenzará el lunes 5 de octubre. Los recintos para personas ausentes estarán abiertos de 9 am a 4 pm, de lunes a viernes. Los residentes de Hilton Head Island pueden votar en la oficina electoral satélite del condado de Beaufort en 539 William Hilton Parkway, ubicada directamente al otro lado de la autopista desde la Primera Iglesia Presbiteriana y la Estación de Bomberos de Hilton Head # 3. Los recintos para votantes en ausencia estarán abiertos de 9 am a 1 pm el sábado 31 de octubre. El último día para votar en ausencia en persona es el lunes 2 de noviembre, de 9 am a 5 pm

Pruebas de COVID-19 y casos de COVID-19 gratuitos en nuestra comunidad

Esté atento al COVID-19, especialmente a medida que nos acercamos a la temporada en la que enfermedades como el resfriado y la gripe son más comunes. Si se encuentra en la comunidad, cerca de otras personas o no puede distanciarse socialmente o usar una máscara, SCDHEC recomienda que se haga la prueba al menos una vez al mes. Hilton Head Hospital y su instalación hermana, Coastal Carolina Hospital en Hardeeville, continúan brindando pruebas gratuitas de COVID-19 desde las 8 a.m. hasta el mediodía, de lunes a viernes. No necesita una cita ni una orden médica. También puede visitar scdhec.gov/covid19testing para encontrar otras clínicas o eventos de pruebas cerca de usted y cuáles son los requisitos para realizarse la prueba en esos lugares.

Para obtener las últimas cifras sobre el número de casos de COVID-19 en Hilton Head Island, visite www.scdhec.gov o la página central de COVID-19 de la ciudad en www.hiltonheadislandsc.gov/COVID19.

La reunión virtual de la Alcaldía es el martes 6 de octubre

La Alcaldía se reunirá a las 4 de la tarde del martes 6 de octubre. Esta reunión se lleva a cabo virtualmente y se puede ver en la página de Facebook de la ciudad (http://facebook.com/TownofHiltonHeadIslandSC), el sitio web de la ciudad (https://www.hiltonheadislandsc.gov/), los canales Hargray 9 y 113 y Canal Spectrum 1304. La agenda de la reunión está disponible en el sitio web de la Ciudad.

Los ciudadanos que deseen hablar ante la Alcaldía sobre asuntos que aún no están en la agenda, deben comunicarse con el Secretario Municipal al 843-341-4701, antes de las 12:00 pm del día de la reunión. Aquellos que deseen proporcionar comentarios / retroalimentación sobre los puntos de la agenda programados pueden hacerlo visitando el portal Open Town Hall.

Algunos puntos de interés que están en la agenda de la Alcaldía:

Está programado que una audiencia pública sobre Nuestro Plan que comenzará a las 5 pm. Puede ver una copia preliminar de Nuestro plan en línea aquí.

Primera lectura de la Ordenanza propuesta 2020-24 para proporcionar la adopción de Nuestro Plan. Como plan integral de 2020 a 2040 para la ciudad de Hilton Head Island, nuestro plan proporciona una línea base de las condiciones existentes y describe los objetivos, estrategias y tácticas para el futuro de la comunidad de la ciudad y la isla. También sirve como una herramienta para que los líderes de la ciudad y la comunidad fortalezcan y preserven la cultura, la imagen, el carácter y el sentido único del lugar de la isla.

Una resolución para adoptar la Parte 1 del Plan Maestro de Parques y Recreación de la Ciudad. El Plan Maestro presenta una evaluación de necesidades, análisis y recomendaciones para que el Pueblo considere aumentar el nivel de servicio en toda la comunidad durante los próximos diez años. Una vez adoptado, el Plan Maestro funcionará como un apéndice de Nuestro Plan. Una copia preliminar del Plan Maestro se puede ver en línea aquí.

Consideración de la Ordenanza de emergencia propuesta 2020-30, que exige que las personas usen máscaras para la cara en determinadas circunstancias y ubicaciones en los límites municipales de la ciudad de Hilton Head Island, y que prevé la separación y una fecha de vigencia.

Primera lectura de un proyecto de ordenanza sobre estándares de luz para la protección de las tortugas marinas.

Primera lectura de una ordenanza propuesta sobre enmiendas a la zonificación de viviendas para la fuerza laboral.

Octubre es el Mes Nacional de las Artes y las Humanidades

Nos unimos a nuestra Oficina de Asuntos Culturales en la celebración de octubre como el Mes Nacional de las Artes y las Humanidades. Son numerosas las actividades que se llevan a cabo virtualmente en reconocimiento a este mes. Visite Culturehhi.org o visite Culture HHI en Facebook para ver lo que sucede en Hilton Head Island.