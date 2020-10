5 de octubre. Actualización del administrador de la ciudad Steve Riley

Actualización del administrador de la ciudad Steve Riley

5 de octubre de 2020

Buenas tardes residentes e invitados de Hilton Head,

Aquí tienes una actualización de lo que está sucediendo en la ciudad:

La reunión virtual de la Alcaldía es el martes 6 de octubre

La Alcaldía se reunirá a las 4:00 pm el martes, 6 de octubre. Esta reunión se lleva a cabo virtualmente y se puede ver en la página de Facebook de la ciudad (http://facebook.com/TownofHiltonHeadIslandSC), en el sitio web de la ciudad (https://www.hiltonheadislandsc.gov/), en los canales de Hargray 9 & 113 y canal Spectrum 1304. La agenda de la reunión está disponible en el sitio web de Town.

Algunos puntos de interés que están en la agenda de la Alcaldía se:

Está programado que una audiencia pública sobre Nuestro Plan comience a las 5 p.m. Puede ver una copia preliminar de Nuestro Plan, que es el Plan Integral 2020 a 2040 para la ciudad de Hilton Head Island, en línea aquí.

Primera lectura de la Ordenanza propuesta 2020-24 para proporcionar la adopción de Nuestro Plan.

Una resolución para adoptar la Parte 1 del Plan Maestro de Parques y Recreación de la Ciudad. Se puede ver una copia preliminar del Plan Maestro en línea aquí.

Consideración de la Ordenanza de emergencia propuesta 2020-30, que requiere que las personas usen cubiertas para la cara en determinadas circunstancias y ubicaciones en los límites municipales de la ciudad de Hilton Head Island, y que prevé la efectividad y una fecha de vigencia.

Primera lectura de una ordenanza propuesta sobre estándares de luz para la protección de las tortugas marinas.

Primera lectura de una ordenanza propuesta sobre enmiendas a la zonificación de viviendas para trabajadores.

Audiencia pública para el distrito de protección de superposición de vecindarios históricos.

Nuestra Comisión de Planificación organizará una audiencia pública a las 9 a.m. el miércoles 14 de octubre, para considerar enmendar la Ordenanza de Gestión de Tierras (LMO) de la Ciudad con el fin de agregar un Distrito Superpuesto para la Preservación de Barrios Históricos (HNP-O) en los barrios históricos de la isla. Incluyen Squire Pope, Little Stoney, Big Stoney, Jarvis, Jonesville, Old House Creek, Spanish Wells, Gardner, Chaplin, Marshland, Grassland / Grasslawn, Big Hill, Mitchelville y Baygall. El distrito permitirá el complejo familiar y la subdivisión familiar como nuevas actividades; reducir las barreras, los contratiempos y el acceso; aumentar la cobertura impermeable; y aumentar la altura de los edificios. La semana pasada, enviamos alrededor de 8,000 cartas a los propietarios de las propiedades afectadas y colocamos alrededor de 200 letreros en el distrito propuesto de HNP-O para alertar a los residentes sobre las enmiendas propuestas y la audiencia propuesta.

La reunión se llevará a cabo virtualmente y se puede ver en la página de Facebook de la reunión pública de la ciudad y en el sitio web de la ciudad (hiltonheadislandsc.gov). Las personas interesadas pueden hablar y presentar pruebas o comentarios en la audiencia. Los comentarios públicos pueden enviarse electrónicamente a través del portal de la Alcaldía abierto de la ciudad en el sitio web. Los ciudadanos pueden llamar al 843-341-4684 para inscribirse y hablar por teléfono durante la reunión. El período de inscripción se cierra al mediodía del 13 de octubre. Más información sobre esta audiencia y las enmiendas propuestas están disponibles en el sitio web.

El gobernador Henry McMaster eleva los límites de ocupación de restaurantes en todo el estado

El gobernador Henry McMaster emitió el viernes pasado la Orden Ejecutiva 2020-63, que elimina todas las limitaciones de ocupación en los restaurantes de Carolina del Sur, con vigencia inmediata. Anteriormente, los restaurantes de Carolina del Sur funcionaban al 50% de su capacidad. Ahora, podrán operar al 100% de su capacidad.

Otras pautas de seguridad del restaurante, incluido el uso obligatorio de cubiertas faciales para los clientes y el personal, permanecen vigentes por el momento. Además, la "orden de última llamada" del gobernador, que no permite la venta o el consumo de alcohol en restaurantes después de las 11:00 p.m., permanecerá vigente hasta nuevo aviso. Otras medidas de seguridad que se recomiendan encarecidamente, pero que ya no son necesarias, incluyen las siguientes:

• Los restaurantes deben colocar las mesas interiores y exteriores a 6 pies de distancia, en la medida de lo posible.

• Los restaurantes deben limitar el número de asientos en cada mesa a no más de 8 clientes, exclusivo para grupos familiares o miembros del mismo hogar.

• Los restaurantes deben adoptar y hacer cumplir un proceso para garantizar que los clientes puedan mantener una separación mínima de 6 pies de otras partes mientras esperan sentarse.

• Los restaurantes deben minimizar, modificar o descontinuar los servicios que permiten a los clientes llenar o rellenar sus propios vasos de bebida.

Fecha límite del censo de 2020 extendida al 31 de octubre

Además, el viernes por la noche, nos enteramos de que, como resultado de órdenes judiciales, las operaciones de recopilación de datos para el Censo de 2020 continuarán hasta el 31 de octubre de 2020. Estaba programado para finalizar hoy, 5 de octubre. Los censistas continuarán trabajando diligentemente y enumerando como tantas personas como sea posible, por lo que es posible que un representante de la Oficina del Censo de los EE. UU. llame a su puerta para recopilar información. O puede tomar la responsabilidad de utilizar una de las tres opciones para completar el censo si aún no lo ha hecho. Pídale a sus amigos, familiares y vecinos, independientemente de dónde vivan, que también lo hagan.

• Complete el formulario en papel que la Oficina del Censo de los EE. UU. Le envió a su hogar y envíelo por correo.

• Llame al 844-330-2020 (inglés) o al 844-468-2020 (español) para completar el censo por teléfono.

• Vaya a www.my2020census.gov y complete el censo en línea.

La 23a ceremonia anual de testigos silenciosos se llevará a cabo virtualmente

El Procurador General de Carolina del Sur, Alan Wilson, anunció que la 23a Ceremonia Anual de Testigos Silenciosos se llevará a cabo el martes 6 de octubre a las 10 a.m. en el Capitolio de Carolina del Sur. Esta ceremonia reconoce a las mujeres y hombres que murieron como resultado de la violencia doméstica en 2019 y llama la atención sobre una de las principales preocupaciones penales y de salud pública del estado. Debido a la pandemia, los miembros de la comunidad están invitados a asistir a la ceremonia virtualmente a través de la página en vivo de Facebook del Fiscal General de Carolina del Sur, @SCAttyGen.

Pruebas de COVID-19 gratuitos y casos de COVID-19 en nuestra comunidad

Esté atento al COVID-19, especialmente a medida que nos acercamos a la temporada en la que enfermedades como el resfriado y la gripe son más comunes. Si se encuentra en la comunidad, cerca de otras personas o no puede distanciarse socialmente o usar una máscara, SCDHEC recomienda que se haga la prueba al menos una vez al mes. Hilton Head Hospital y su instalación hermana, Coastal Carolina Hospital en Hardeeville, continúan brindando pruebas gratuitas de COVID-19 desde las 8 a.m. hasta el mediodía, de lunes a viernes. No necesita una cita ni una orden médica. También puede visitar scdhec.gov/covid19testing para encontrar otras clínicas o eventos de pruebas cerca de usted y cuáles son los requisitos para realizar pruebas en esos lugares.

Para obtener las últimas cifras sobre el número de casos de COVID-19 en Hilton Head Island, visite www.scdhec.gov o la página central de COVID-19 de la ciudad en www.hiltonheadislandsc.gov/COVID19.