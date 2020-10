9 de octubre. Actualización del administrador de la ciudad Steve Riley

Actualización del subdirector de la ciudad Josh Gruber

Octubre 9 de 2020

Buenas tardes, residentes e invitados de Hilton Head,

Aquí hay una actualización de lo que está sucediendo en la ciudad:

Los servicios en línea de la ciudad de Hilton Head Island cayeron debido a problemas técnicos

Debido a problemas técnicos que se produjeron el jueves con una tercera - proveedor asociado, la ciudad de Hilton Head Island es incapaz de procesar los pagos en línea de licencias comerciales, inspecciones de edificios programa en línea o aceptar sumisiones en línea de permisos y planes. Nuestro sistema estará inactivo durante varios días mientras el proveedor y nuestro personal de TI abordan los problemas y restauran nuestras capacidades.

Para hacer arreglos, para pagar las tarifas de las licencias comerciales, envíe un correo electrónico a nuestro departamento de servicios de ingresos a RS@hiltonheadislandsc.gov o llame al (843) 341-4677. Para programar inspecciones de edificios o enviar permisos o planos, envíe un correo electrónico a CDIC@hiltonheadislandsc.gov o llame a nuestro Centro de Información de Desarrollo Comunitario al (843) 341-4757. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causar. Avisaremos al público tan pronto como se restablezcan nuestros servicios en línea.

Notificación pública de SCDOT del cambio propuesta de Cross Island Parkway a una carretera sin peaje en Hilton Head

Le recordamos que el Departamento de Transporte de Carolina del Sur (SCDOT) está buscando comentarios públicos para el cambio propuesto de la instalación de peaje de Cross Island Parkway por una Carretera sin peaje. El público tiene la oportunidad de comentar sobre una acción para enmendar el Programa Estatal de Mejora del Transporte (STIP) 2017-2022 para incluir ingeniería y construcción para la conversión. El período de comentarios públicos de 21 días de la SCDOT, que comenzó el 22 de septiembre, finaliza al cierre de operaciones el próximo martes 13 de octubre de 2020. El peaje en Cross Island Parkway (US 278) expirará en 2021. Este proyecto incluye la eliminación de la infraestructura de peaje existente y las mejoras viales necesarias para cambiar el Parkway a una carretera convencional de cuatro carriles sin peaje. El costo total estimado del proyecto es de $14 millones.



Para obtener más información o enviar comentarios, visite:

Inglés: www.scdot.org/projects/press-releases-cross-island-pkwy.aspx

Español: www.scdot.org/projects/press-releases-cross-island-pkwy-sp.aspx

Seguridad de Halloween en nuestra ciudad durante COVID-19

Las actividades tradicionales de truco o trato para Halloween pueden ser diferentes este año mientras luchamos con la pandemia del coronavirus. Para ayudarlo a planificar sus actividades, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han compilado una lista de actividades y pautas alternativas de truco o trato para ayudar a las familias y organizaciones. Las consideraciones están destinadas a ayudar a proteger a las personas, sus familias, amigos y comunidades del COVID-19. Su objetivo es complementar, no reemplazar, las leyes, reglas y regulaciones de salud y seguridad estatales, locales, territoriales o familiares que deben cumplir las reuniones festivas. Lo alentamos a que visite www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/holidays.html y consulte las pautas sobre el manejo de bolsas de obsequios, la distribución de dulces, el uso de máscaras y disfraces, y la presencia de otras personas.

Los hogares de adultos mayores comenzarán a informar el estado de las visitas al DHEC

El Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur (DHEC, por sus siglas en inglés) emitió una orden de salud pública el jueves que exige que todos los hogares de adultos mayores e instalaciones de atención residencial comunitaria con licencia de DHEC presenten un informe semanal detallando el estado actual de visitas de cada instalación. Este informe estará disponible públicamente en scdhec.gov/visitation los martes a partir del 13 de octubre. Esta orden de salud pública se emitió como parte de los esfuerzos continuos de la agencia para proteger la salud de los residentes de las instalaciones de atención a largo plazo y de los trabajadores que los cuidan, al mismo tiempo que proporciona visitas seguras y cuidadosas con familiares, amigos y seres queridos.

Pruebas de COVID-19 gratuitas

DHEC recomienda que todas las personas que estén en público se hagan la prueba al menos una vez al mes y posiblemente con más frecuencia si no pueden seguir las acciones preventivas de uso de máscaras, distanciamiento social y evitar áreas concurridas. Las pruebas mensuales son más importantes que nunca cuanto más nos acercamos a las vacaciones. Hilton Head Hospital y su instalación hermana, Coastal Carolina Hospital en Hardeeville, continúan brindando pruebas gratuitas de COVID-19 desde las 8 am hasta el mediodía, de lunes a viernes. No necesita una cita ni una orden médica.

Casos de COVID-19 en nuestra comunidad

El Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur publica actualizaciones diarias para mantener a la comunidad informada sobre la cantidad de casos de coronavirus que se conocen después de las pruebas y la cantidad de muertes resultantes de los síntomas de COVID-19. Para conocer las últimas cifras relacionadas con COVID-19 en Hilton Head Island, nuestro condado y nuestro estado, visite www.scdhec.gov o la página central de COVID-19 de la ciudad en www.hiltonheadislandsc.gov/COVID19.

Llamadas de la Oficina del Censo a los hogares

El censo de 2020 continuará hasta el 31 de octubre. La Oficina del Censo ahora llamará a algunos hogares para hacer preguntas sobre sus respuestas al Censo de 2020, para recopilar respuestas si procede de hogares que aún no han respondido, o para preguntar sobre la experiencia de las personas al completar el cuestionario. Su objetivo es garantizar que no una persona queda fuera del censo o se cuenta en más de un lugar. Aún tiene tiempo para completar el censo, si aún no lo ha hecho. Aquí hay tres formas en las que puede participar en el censo de 2020 para asegurarse de que Hilton Head Island refleje un recuento preciso:

Complete el formulario en papel que la Oficina del Censo de EE. UU. Le envió a su hogar y envíelo por correo.

Llame al 844-330-2020 (inglés) o al 844-468-2020 (español) para completar el censo por teléfono.

Vaya a www.my2020census.gov y complete el censo en línea.

No se deje sorprender con una factura de impuestos: la compensación por desempleo es un ingreso tributable

Desde que comenzó la pandemia, más de 700,000 trabajadores de Carolina del Sur han presentado solicitudes iniciales de desempleo y se han pagado casi $ 4 mil millones en beneficios relacionados con el desempleo y la pandemia, según el Departamento de Empleo y Fuerza Laboral de Carolina del Sur .

El Departamento de Ingresos de Carolina del Sur (SCDOR) recuerda a las personas que reciben subsidio por desempleo, que estos beneficios están sujetos a impuestos. Los impuestos federales y de Carolina del Sur se aplican a los beneficios por desempleo, incluidos los beneficios por desempleo de los programas relacionados con la pandemia. Si recibe beneficios por desempleo, puede pagar impuestos relacionados con estos beneficios de las siguientes formas: