12 de octubre. Actualización del administrador de la ciudad Steve Riley

Actualización del administrador de la ciudad Steve Riley

Octubre 12 de 2020

Buenas tardes, residentes e invitados de Hilton Head,

Aquí hay una actualización de lo que está sucediendo en la ciudad:

Audiencias públicas de la Comisión de Planificación fijadas para las 9 am el miércoles 14 de octubre

Nuestra Comisión de Planificación albergará varias audiencias públicas a las 9 a.m., miércoles, 14 de octubre, para considerar enmiendas a la Ordenanza de administración de tierras de la ciudad (OVM). La primera audiencia se ocupará de la pavimentación de caminos de tierra y las audiencias restantes se ocuparán de la adición de un Distrito de Superposición de Preservación de Barrios Históricos (HNP-O) para los barrios históricos de la isla, en su mayoría compuestos por las comunidades de Gullah de la isla. El extenso lenguaje que describe estas enmiendas se incluye en la agenda de la audiencia; la agenda está publicada en el sitio web de la ciudad en hiltonheadislandsc.gov. Si usted tiene un interés en hablar o presentar pruebas u observaciones con respecto a estos elementos en la audiencia, tendrá que inscribirse para las 4:30 pm el martes 13 de octubre. Llame al 843-341-4684. Los comentarios públicos también se pueden enviar electrónicamente a través del portal de la Alcaldía Abierto de la Ciudad en el sitio web. La reunión se llevará a cabo virtualmente y se puede ver en la página de Facebook de la reunión pública de la ciudad.

Presentaciones ATAX programadas para el jueves 15 de octubre

Catorce entidades locales, incluida la Ciudad, presentarán su caso para la financiación de impuestos de alojamiento ante el Comité ATAX a partir de las 9 a.m. el jueves 15 de octubre. Este es el primer grupo de solicitantes en presentarse; el segundo grupo de candidatos va a tener sus presentaciones el jueves 22 de octubre. La agenda para esta reunión virtual de un día de duración está disponible en el sitio web de la Ciudad en hiltonheadislandsc.gov. Puede enviar comentarios públicos sobre los temas de la agenda de este jueves a través de nuestro portal Open Town Hall. El portal se cerrará a las 4:30 pm el miércoles 14 de octubre. Los ciudadanos también pueden llamar al (843) 341-4646 para inscribirse y recibir comentarios del público durante la reunión por teléfono. Debe inscribirse en esta opción antes de las 4:30 pm del miércoles 14 de octubre. Todos los comentarios se proporcionarán al Comité para su revisión y se harán parte del registro oficial. La reunión se puede ver en la página de Facebook de la reunión pública del Town.

Trabajo del sistema HVAC en la Alcaldía

A medida que continuamos lidiando con COVID-19, continuamos tomando todas las precauciones necesarias para mantener nuestro medio ambiente seguro para nuestro público y nuestro personal. Esta semana, contamos con contratistas que instalan unidades de ionización bipolar en todos los sistemas de HVAC y se aseguran de que nuestros sistemas de ventilación funcionen correctamente en todas las instalaciones de la ciudad, incluidos la alcaldía, la sede de bomberos, las estaciones de bomberos y los edificios de administración de instalaciones. La tecnología de ionización bipolar toma moléculas de oxígeno del aire y las convierte en átomos cargados que luego se agrupan alrededor de las micropartículas, rodeando y desactivando sustancias nocivas como moho, bacterias, alérgenos y virus en el aire. También se adhieren a las gotitas expulsadas del aliento y a las partículas de polvo que pueden transportar virus, agrandándolos para que queden atrapados más fácilmente en los filtros. Este es solo uno de los muchos pasos que hemos tomado durante los últimos meses como resultado de COVID-19. El personal de la ciudad continúa tomando precauciones diarias, incluido el uso de máscaras en las instalaciones de la ciudad, tomando la temperatura, minimizando las reuniones y usando desinfectantes de manos.

Pruebas gratuitas de COVID-19 y casos de COVID-19 en nuestra comunidad

Esté atento al COVID-19. Si se encuentra en la comunidad, cerca de otras personas o no puede distanciarse socialmente o usar una máscara, SCDHEC recomienda que se haga la prueba al menos una vez al mes. Hilton Head Hospital y su instalación hermana, Coastal Carolina Hospital en Hardeeville, continúan brindando pruebas gratuitas de COVID-19 desde las 8 a.m. hasta el mediodía, de lunes a viernes. No necesita una cita ni una orden médica. También puede visitar scdhec.gov/covid19testing para encontrar otras clínicas o eventos de pruebas cerca de usted y cuáles son los requisitos para realizar pruebas en esos lugares. Para obtener las últimas cifras sobre el número de casos de COVID-19 en Hilton Head Island, visite www.scdhec.gov o la página central de COVID-19 de la ciudad en www.hiltonheadislandsc.gov/COVID19.

Semana de preparación para terremotos: Únase al gran ShakeOut del sureste

¿Sabía que se han registrado ocho terremotos de baja magnitud en Carolina del Sur en lo que va de año? Según los geólogos del College of Charleston, nuestro estado experimenta aproximadamente de 10 a 20 terremotos al año. Si no conocía esos hechos, este es un buen momento para ponerse al día sobre los terremotos.

Esta semana, Carolina del Sur está observando la Semana de Preparación para Terremotos (del 11 al 17 de octubre). La División de Manejo de Emergencias de Carolina del Sur (SCEMD) alienta a todos a aprovechar esta oportunidad para aprender sobre el sistema de fallas sísmicas de nuestro estado y la mejor manera de prepararse para los terremotos. Un punto culminante de la semana será el Gran ShakeOut del Sureste el jueves 15 de octubre a las 10:15 a.m. Similar a otros simulacros de preparación para emergencias patrocinados por SCEMD, la señal para comenzar el simulacro se transmitirá por la radio meteorológica de alerta por tonos de la NOAA y los medios de difusión. Se anima a todos los medios a participar en el ShakeOut transmitiendo el mensaje de simulacro emitido por SCEMD y el Servicio Meteorológico Nacional.

Más de un millón de personas en ocho estados y Washington DC participarán en el simulacro de seguridad contra terremotos Great SouthEast ShakeOut. El simulacro regional ShakeOut es parte de un esfuerzo internacional en el que los participantes practican simultáneamente cómo mantenerse seguros durante un terremoto: “Agáchese, cúbrase y agárrese”. Para la mayoría de las personas, en la mayoría de las situaciones, esto significa:

AGÁCHESE donde está, sobre sus manos y rodillas;

CÚBRASE la cabeza y el cuello con un brazo y una mano mientras gatea en busca de refugio debajo de una mesa o escritorio cercano;

AGÁRRESE de su refugio con una mano hasta que deje de temblar (permanezca de rodillas y cubra su cabeza y cuello con su otro brazo y mano).

Si bien el COVID-19 ha traído muchas incertidumbres y desafíos, puede realizar su simulacro cuando y donde lo desee. Puede elegir otra fecha o varias fechas e incluir personas en varios lugares (casa, trabajo o escuela), tal vez a través de videoconferencias. El registro en el sitio Great Southeast ShakeOut es una parte importante de este evento. Este evento está abierto a todos en Carolina del Sur. Para registrarse, vaya a www.shakeout.org/southeast.

La aplicación móvil South Carolina Emergency Manager tiene una función de mapa de terremotos que enumera la actividad reciente del terremoto. También le permite registrarse para recibir notificaciones cuando ocurra un terremoto.

El epicentro del terremoto más grande jamás registrado a lo largo de la costa este de los Estados Unidos fue en las afueras de Charleston el 31 de agosto de 1886. El terremoto de magnitud 7.3 devastó la región y se sintió desde Chicago hasta Cuba. Según un estudio encargado por SCEMD, un terremoto de magnitud similar que ocurra hoy daría como resultado una tremenda pérdida de vidas, daños severos a la propiedad y pérdidas económicas extremas. Los resultados del estudio se detallan en la Guía de terremotos de Carolina del Sur.

La Oficina de Asuntos Culturales anuncia el Desfile de Linternas de Hilton Head Island 2020

Estás invitado a Parade-in-Place y Drive-Thru para ver exhibiciones

Bajo la dirección de nuestra Oficina de Asuntos Culturales, el año pasado iniciamos nuestro primer Desfile de Linternas en South Forest Beach. Nos estamos preparando para nuestro segundo Desfile de Linternas que se llevará a cabo en el transcurso de tres noches, del 5 al 7 de noviembre. En lugar de estar en la playa este año, estaremos desfilando en el lugar. Esta es una alternativa amigable con el COVID-19 para el desfile. Durante las tres noches, estamos animando a los isleños a iluminar sus entradas, patios, balcones o puertas con sus linternas caseras. Tenemos un mapa en línea para que las personas registren sus linternas para que sus vecinos puedan saber dónde ver las linternas de los demás. Los kits para hacer linternas están disponibles ahora en la tienda de regalos del Coastal Discovery Museum y en el Art League of Hilton Head Gallery en el Arts Center of Coastal Carolina. Las linternas voladoras están prohibidas en el estado de Carolina del Sur.

Además, la artista principal, Chantelle Rytter, que creó el concepto de Lantern Parade, y su Krewe of the Grateful Gluttons, saldrá cada noche en un lugar diferente para disfrutar de un espectáculo de luz en automóvil. El público está invitado a conducir para ver las grandes marionetas brillantes en acción de los titiriteros. Aproximadamente una docena de linternas resplandecientes que varían en tamaño de 5 a 14 pies de largo estarán en exhibición cada noche de 7 a 8 pm en los siguientes lugares:

Jueves 5 de noviembre en el Coastal Discovery Museum, 70 Honey Horn Drive, Hilton Head Island.

Viernes 6 de noviembre en Hilton Head Island Fire Station 3, 534 William Hilton Parkway, Hilton Head Island (junto a la Primera Iglesia Presbiteriana).

Sábado 7 de noviembre en el histórico Mitchelville Freedom Park, 226 Beach City Road, Hilton Head Island.

Para obtener más información y logística sobre el Desfile de los Faroles, comuníquese con la Oficina de Asuntos Culturales al 843-341-4703 o visite culturehhi.org/lanternparade. Además, visite Facebook en @ CultureHHI