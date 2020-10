16 de octubre. Actualización del subdirector de la ciudad Josh Gruber

Una actualización del administrador de la ciudad Steve Riley

16 de octubre de 2020

Buenas tardes, residentes e invitados de Hilton Head,

Aquí tienes una actualización de lo que está sucediendo en la ciudad:

Servicios en línea de la ciudad restaurados

Nuestro sistema en línea para procesar el pago de licencias comerciales, programar inspecciones de construcción en línea o aceptar presentaciones de permisos y planos en línea se ha restaurado. El sistema estuvo inactivo temporalmente debido a problemas técnicos que ocurrieron con un proveedor externo. El proveedor y el personal de TI pudieron abordar los problemas y restaurar nuestras capacidades.

Pedimos disculpas por la interrupción del servicio y cualquier inconveniente que esto pueda haber causado. Si por alguna razón tiene problemas para pagar las tarifas de licencias comerciales, envíe un correo electrónico a nuestro departamento de servicios de ingresos a RS@hiltonheadislandsc.gov o llame al (843) 341-4677. Si tiene problemas para programar inspecciones de edificios o enviar permisos o planos, por favor correo electrónico CDIC@hiltonheadislandsc.gov o llame al Centro de Información de Desarrollo de la Comunidad al (843) 341 a 4.757.

Progresos de construcción en Fire Rescue Station 2, 65 Lighthouse Road

Si ha conducido por Fire Rescue Station 2 en Lighthouse Road en Sea Pines, verá actividad de construcción en curso. Estamos muy contentos de ver el progreso de este parque de bomberos, que está en camino de ser completado en la primavera de 2021. El trabajo actual incluye terminar el bloque de mampostería de la estación y la plataforma de concreto de la bahía de aparatos. El encuadre de las viviendas y la bahía también está en marcha y progresa bien. Los próximos trabajos incluyen la instalación del entramado, revestimiento del techo, terminación de la estructura y montaje eléctrico y de plomería. Ahora, sabemos que todo este trabajo suena muy técnico, pero queríamos darle una actualización sobre esta etapa del trabajo de construcción. Mientras tanto, nuestros bomberos continúan operando desde una oficina temporal y cuartos en Sea Pines Center. Aquí hay un poco de historia detrás de la estación de bomberos original: se inauguró en 1975 y fue la estación de bomberos en funcionamiento más antigua entre nuestras siete estaciones de rescate de bomberos.

Baños en Crossings on the Way está listo para cuando tengas que ir

Los baños pueden decir mucho sobre un parque. Cuando estás en un parque y tienes que ir, quieres ir a un baño realmente bonito, limpio e incluso bonito. Eso es lo que faltaba en Crossings Park, 4 Haig Point Circle. Entonces, la Ciudad comprometió $ 124,500 para emprender la adición de nuevos baños en Crossings. Desde mediados de julio, los contratistas han terminado algunas instalaciones de plomería, la plataforma de construcción, el bloque de mampostería y los servicios públicos del sitio y el montaje eléctrico. Los próximos trabajos incluyen cerchas y marcos de techo, paneles de yeso y pintura, plomería, instalaciones eléctricas y HVAC. Cuando todo esté terminado, el público tendrá instalaciones sanitarias adecuadas para usar y esta amenidad en Crossings Park será algo de lo que hablar. El trabajo en el baño debería estar terminado a mediados de noviembre.

Gracias por estar en la cuenta una vez más

Gracias a todos nuestros residentes que participaron en el Censo 2020. La Oficina del Censo había enfrentado numerosas fechas límite para completar el censo este año debido a una serie de factores, incluidos los desafíos legales a nivel federal. No obstante, los enumeradores del censo local trabajaron para capturar datos locales a través de esfuerzos de puerta a puerta y otros en nuestra comunidad ayudaron a promover la importancia del censo. El último llamamiento llevó a un final abrupto de la recopilación de datos del censo ayer o temprano esta mañana, según las zonas horarias. Independientemente, esperamos tener un gran resultado una vez que se hayan calculado todos los datos. Lo que sabemos hasta ahora es que el 43,4 por ciento de los hogares de la isla completaron el censo en línea, por teléfono o por correo. De hecho, este número será mayor una vez que tengamos otros conteos de los trabajadores del censo y los esfuerzos de seguimiento. Nuevamente, le agradecemos por ser parte de este censo decenal.

Foro de Mitchelville para explorar atletas y activismo, derechos de voto,

Disparidades en el sistema de justicia penal y antirracismo

Felicitaciones a nuestros Amigos del Proyecto de Preservación de Mitchelville por esa subvención de $ 575K del Condado de Beaufort. Eso ciertamente ayudará a Mitchelville con sus increíbles planes para el parque. Esperamos con interés el inicio de los trabajos que preservarán aún más esta parte de la historia y la cultura de la isla.

Cada año en el otoño, Mitchelville presenta un foro. El foro de este año es gratuito y se llevará a cabo prácticamente en dos días - 21 y 22 de octubre. El foro explorará cuestiones históricas y contemporáneas en el 21 siglo América, incluyendo la ciudadanía, oportunidades, la libertad y la democracia. 2020 ha presentado varios desafíos para Estados Unidos. La pandemia de COVID -19 ha afectado a escuelas, empresas y la vida de millones de ciudadanos. Ha cambiado nuestra interacción entre nosotros y nos ha obligado a conectarnos digitalmente para funcionar. Las muertes de George Floyd, Ahmaud Arbury, Breonna Taylor y otros han provocado una nueva introspección sobre la raza, los perfiles raciales y el sistema de justicia penal. El cambio económico a la baja ha cerrado negocios de larga data y ha impactado negativamente en la situación financiera del país. Mientras Estados Unidos y el mundo buscan avanzar y adaptarse, el histórico Mitchelville Freedom Park quiere iniciar una conversación sobre cómo sucede eso. Se requiere preinscripción. Visite www.exploremitchelville.org o llame al 843-255-7301 para obtener más información.

Hilton Head PSD gana el premio a la excelencia WaterSense de la EPA

Felicitaciones también para el Distrito de Servicios Públicos de Hilton Head (PSD) , que ganó el Premio a la Excelencia en Educación y Difusión 2020 del programa WaterSense de la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. El premio reconoce a PSD por sus esfuerzos para informar y educar a los clientes sobre los programas de eficiencia del agua y sostenibilidad ambiental.

Concesiones para ayudar a la minoría, la pequeña empresa y sin fines de lucro

El gobernador Henry McMaster anunció hoy que dos nuevos programas de subvenciones de la Ley CARES de Carolina del Sur, el Programa de Subvenciones de Ayuda para Minorías y Pequeñas Empresas y el Programa de Subvenciones de Ayuda para Organizaciones sin Fines de Lucro, comenzarán a aceptar solicitudes el lunes 19 de octubre de 2020. Los programas proporcionarán un reembolso financiero a Pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro de Carolina del Sur para los impactos financieros u operativos relacionados con COVID-19.

El Programa de Subvenciones de Ayuda para Minorías y Pequeñas Empresas reembolsará a los beneficiarios calificados de $ 2,500 a $ 25,000. Para calificar, las minorías y las pequeñas empresas deben emplear a 25 empleados o menos y estar ubicadas físicamente en Carolina del Sur. El Programa de subvenciones de ayuda para organizaciones sin fines de lucro reembolsará a los beneficiarios calificados de $ 2,500 a $ 50,000. Para calificar, las organizaciones sin fines de lucro deben ser designadas como una organización sin fines de lucro 501 (c) (3) por el Servicio de Impuestos Internos, estar registradas como una organización benéfica pública con la Secretaría de Estado de Carolina del Sur y estar ubicadas físicamente en Carolina del Sur.

Una lista completa de los requisitos de elegibilidad concesión de estas subvenciones y las solicitudes de subvención se puede encontrar en https://accelerate.sc.gov/cares-act/applying-sc-cares-act-funds. El proceso de solicitud en línea para ambas subvenciones se abrirá el lunes 19 de octubre y se extenderá hasta el domingo 1 de noviembre. Se podrá acceder a la solicitud a través de accelerate.sc.gov. Para obtener ayuda con el proceso de solicitud, comuníquese con el Centro de llamadas de SC Cares al 803-670-5170 o por correo electrónico a SCCares@admin.sc.gov

Casos de COVID-19 en nuestra comunidad

Para conocer los datos más recientes sobre los casos de coronavirus en nuestra comunidad, visite www.scdhec.gov o la página de COVID-19 de la ciudad en hiltonheadislandsc.gov.