19 de octubre. Actualización del administrador de la ciudad Steve Riley

Actualización del administrador de la ciudad Steve Riley

19 de octubre de 2020

Buenas tardes residentes e invitados de Hilton Head,

Es un hermoso día de otoño y esperamos que lo esté disfrutando. Aquí tienes una actualización de lo que está sucediendo en la ciudad:

Nuevas aplicaciones de calcomanías para centros de conveniencia disponibles a partir de hoy

A partir de hoy, 19 de octubre, los residentes podrán solicitar una calcomanía para el Centro de conveniencia del condado de Beaufort, también conocido como el basurero, utilizando el formulario en línea en www.beaufortcountysc.gov/SWRDecal. Las solicitudes también estarán disponibles en todos los centros de conveniencia del condado para que los residentes del condado de Beaufort las completen. El condado anunció recientemente el sistema de calcomanías como una forma de prevenir el abuso de los lugares de recolección de desechos fuera del condado. Se emitirá una calcomanía por cada propietario del condado de Beaufort. Además de la copia física, los residentes recibirán una copia digital que les permitirá tenerla en su teléfono y para otros miembros de su hogar si están usando un vehículo diferente. Se requerirán calcomanías a partir del 1 de enero de 2021. Si tiene preguntas, llame al Departamento de Reciclaje y Desechos Sólidos del Condado de Beaufort al 843-255-2930.

Nos morimos por conocer tus pensamientos

Las reuniones virtuales de la Alcaldía para el nuestro Plan Maestro de Parques y Recreación comienzan hoy. Estamos organizando tres sesiones en las que puede dar su opinión sobre parques y recreación. El primero es a las 5 p.m. hoy. La segunda sesión es a las 10 a.m. del viernes 23 de octubre y la tercera sesión es a las 2 p.m. del miércoles 28 de octubre. Deberá registrarse para estas sesiones. Nuestro personal presentará información, realizará encuestas en vivo y responderá sus preguntas. Para registrarse, visite hiltonheadislandsc.gov y haga clic en el plan maestro de parques y recreación que figura en la sección de iniciativas principales o temas de actualidad de la página de inicio de nuestro sitio web. Su opinión nos ayudará a visualizar qué mejoras deberían ocurrir en nuestros parques y qué oportunidades de recreación deberíamos considerar brindar a los residentes de la ciudad. También puede completar una encuesta y darnos su opinión sobre lo que le gustaría ver para parques y recreación a través de este proceso de planificación maestra. La encuesta está disponible a través de nuestro portal Open Town Hall en nuestro sitio web en hiltonheadislandsc.gov.

La segunda ronda de presentaciones ATAX está programada para el jueves 22 de octubre

La segunda ronda de presentaciones para la financiación de impuestos para el alojamiento está programada para el jueves 22 de octubre a las 9 a.m. Quince entidades locales presentarán su caso de financiación ante el Comité ATAX. La semana pasada, el comité escuchó a 14 organizaciones. En total, estas organizaciones han solicitado $ 4.066.535 en fondos. Después de estas presentaciones, el comité ATAX tendrá la tarea de determinar qué organizaciones reciben fondos y cuánto. Sus recomendaciones serán enviadas a la Alcaldía para su consideración y aprobación final. La agenda para la reunión virtual del 22 de octubre está disponible en el sitio web de Town en hiltonheadislandsc.gov. Puede enviar comentarios públicos sobre los temas de la agenda de este jueves a través de nuestro portal Open Town Hall. El portal se cerrará a las 4:30 p.m. del miércoles 21 de octubre. Los ciudadanos también pueden llamar al (843) 341-4646 para inscribirse y recibir comentarios del público durante la reunión por teléfono. Debe registrarse para esta opción antes de las 4:30 p.m. del miércoles 21 de octubre. Todos los comentarios serán entregados al Comité para su revisión y serán parte del registro oficial. La reunión se puede ver en la página de Facebook de la reunión pública de Town. Queremos agradecer a los miembros del Comité ATAX por su servicio y compromiso con el proceso de revisión y el tiempo dedicado a la toma de decisiones.

Recordatorio de audiencia pública de ArborNature Transfer Station

Como recordatorio, el DHEC celebrará una teleconferencia de audiencia pública (solo por teléfono) el 22 de octubre de 2020 para aceptar comentarios verbales sobre el borrador del permiso para la estación de transferencia ArborNature en Hilton Head Island, condado de Beaufort. DHEC ha actualizado la página de ArborNature en su sitio web (scdhec.gov/arbornature) con una presentación pregrabada y procedimientos de audiencia pública. Se recomienda a cualquier persona que planee hacer un comentario durante la audiencia pública que revise estos materiales antes del 22 de octubre de 2020. Cualquier persona que planee unirse a la teleconferencia de la audiencia pública debe completar el formulario de registro en línea en el sitio web.

Capacidad comercial actual durante COVID-19

Hemos recibido algunas llamadas telefónicas para propietarios de negocios que no son restaurantes y se preguntan sobre las limitaciones de capacidad en su lugar de trabajo. Nos comunicamos con la oficina del gobernador, que recientemente levantó las restricciones que ahora permite a los restaurantes operar a plena capacidad. Aparte de la regla de recolección de 250 personas, que se explica aquí, no existen restricciones de capacidad en negocios específicos. Por supuesto, queremos que los clientes de las empresas locales continúen tomando precauciones para ayudar a limitar la propagación del coronavirus: use una cubierta facial, lávese / desinfecte sus manos y manténgase a seis pies de distancia. Las empresas pueden encontrar otras pautas y recursos sobre cómo lidiar con COVID-19 en los siguientes sitios web:

AcelerateSC

https://accelerate.sc.gov/guidelines

Centros de Control y Prevención de Enfermedades

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/businesses-employers.html

Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur

https://business.stayscstrong.com/

El camino a seguir en Hilton Head Island-Bluffton

https://www.hiltonheadisland.org/thepathforward

Ayuda con los fondos de la Ley CARES para minorías y pequeñas empresas, organizaciones sin fines de lucro

Con el lanzamiento del Gobernador Henry McMaster de los programas de subvenciones de Ayuda para Minorías y Pequeñas Empresas y Ayuda para Organizaciones sin Fines de Lucro a través de la Ley CARES, probablemente surjan muchas preguntas. El Capítulo de Lowcountry SCORE y la Cámara de Comercio de Hilton Head Island-Bluffton se han asociado para ofrecer asistencia diaria en persona con la solicitud en la oficina de la Cámara de Comercio, así como wifi, computadoras portátiles y soporte de oficina, desde las 10 am hasta el mediodía a partir de hoy, lunes 19 de octubre hasta Viernes 30 de octubre. No se necesita cita. Se ha creado un espacio para permitir un distanciamiento social seguro. Las reuniones de Zoom se pueden configurar, a pedido. Haga clic aquí para obtener información sobre las subvenciones de Carolina del Sur CARES para empresas pequeñas y pertenecientes a minorías, y aquí para organizaciones sin fines de lucro. Para obtener información, llame o envíe un correo electrónico a Hannah Horne, vicepresidenta de políticas y programas de la cámara, al 843-341-8373, hhorne@hiltonheadisland.org.

Pruebas de COVID-19 gratuitas

La prueba de COVID-19 es esencial porque ayuda a identificar a las personas que están infectadas con el virus, tengan síntomas o no. Si se encuentra en la comunidad, cerca de otras personas o no puede distanciarse socialmente o usar una máscara, SCDHEC recomienda que se haga la prueba al menos una vez al mes. Hilton Head Hospital y su instalación hermana, Coastal Carolina Hospital en Hardeeville, continúan brindando pruebas gratuitas de COVID-19 desde las 8 a.m. hasta el mediodía, de lunes a viernes. No necesita una cita ni una orden médica.

Casos de COVID-19 en nuestra comunidad

El Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur publica actualizaciones diarias para mantener a la comunidad informada sobre la cantidad de casos de coronavirus que se conocen después de las pruebas y la cantidad de muertes resultantes de los síntomas de COVID-19. Para conocer las últimas cifras relacionadas con COVID-19 en Hilton Head Island, nuestro condado y nuestro estado, visite www.scdhec.gov o la página central de COVID-19 de la ciudad en www.hiltonheadislandsc.gov/COVID19.