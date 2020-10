23 de octubre. Actualización del subdirector de la ciudad Josh Gruber

Actualización del subdirector de la ciudad Josh Gruber

Octubre 23 de 2020

Buenas tardes residentes e invitados de Hilton Head,

Aquí tienes una actualización de lo que está sucediendo en la ciudad:

Plan Maestro de estacionamiento

Continuamos avanzando con nuestro plan maestro de estacionamiento, que surge de la necesidad de abordar los problemas de estacionamiento en nuestros puntos de acceso al parqueo de la playa en toda la isla. El martes 27 de octubre a las 9 a.m., tendremos un taller de la Alcaldía para escuchar a Walker Consultants, la empresa contratada para desarrollar el plan maestro de estacionamiento para nuestro Ciudad. El taller se realizará de forma virtual. La agenda del taller, que incluye una copia del plan maestro, está disponible en nuestro sitio web en hiltonheadislandsc.gov. El plan maestro proporciona recomendaciones sobre cómo abordar el estacionamiento en nuestros puntos de acceso a los parqueos de playa y parques comunitarios. Se desarrolló con los comentarios que los consultores recopilaron del personal de la ciudad, la Alcaldía y las partes interesadas de la comunidad. Los consultores también realizaron visitas a los puntos de acceso y parques. Si desea comunicarse con la Alcaldía durante el taller por teléfono, llame al Secretario Municipal al 843-341-4701 a más tardar a las 12 p.m. del lunes 26 de octubre. Además, se aceptarán comentarios públicos sobre este tema de la agenda a través de nuestro portal hasta el lunes 26 de octubre a las 4:30 p.m. La reunión se transmitirá en vivo en la página de Facebook de la Ciudad.

Canaliza tus pensamientos a través de nuestro portal web.

Durante la pandemia de coronavirus, nuestro portal Open Town Hall ha sido fundamental para la participación pública. Hemos utilizado esta plataforma en línea para recopilar sus comentarios sobre los puntos de la agenda de casi todas las reuniones que hemos celebrado de forma virtual, así como para encuestas específicas. Agradecemos a quienes han utilizado esta plataforma para expresar sus pensamientos. Debido al volumen de artículos en la web, es posible que tenga que revisar en la página para llegar a algunos de los temas específicos y encuestas sobre los que estamos solicitando comentarios. Su opinión ayuda al personal de la Ciudad con su trabajo en proyectos específicos y le da a nuestra Alcaldía una idea de lo que podrían aportar. Algunos de los temas sobre los que queremos escuchar de usted son nuestro plan maestro de parques y recreación y nuestras luces de la calle a lo largo de William Hilton Parkway (278) en el cruce de peatones cerca de Yacht Cove Drive y la tienda de conveniencia Circle K. Si tiene algo de tiempo durante el fin de semana, tómese un momento para compartir sus propuestas sobre estos y otros temas. Puede acceder al portal desde nuestra página de inicio en hiltonheadislandsc.gov.

Deje sus pensamientos aquí

Lo invitamos a opinar sobre las recomendaciones de parques y recreación y los elementos de acción presentados en nuestro Plan Integral recientemente aprobado. Tendremos nuestro tercer encuentro de la Alcaldía de manera virtual desde las 2 a 3 pm el miércoles 28 de octubre. Esta es una oportunidad para que escuche las recomendaciones y participe en la votación en vivo. Guarde la fecha y la hora en su calendario y confirme su asistencia a esta reunión.

Enlace de registro: https://primetime.bluejeans.com/a2m/register/hjtrkhcp

Enlace a la página de la Alcaldía: hiltonheadislandsc.gov/projects/parksrecreation/

Si no puede asistir a la reunión, responda la encuesta. Está disponible desde ahora hasta el 11 de noviembre en https://www.opentownhall.com/9830

Desfile de Linternas de Hilton Head Island 2020

Nuestra Oficina de Asuntos Culturales se está preparando para nuestro segundo Desfile de Linternas que tendrá lugar durante tres noches este año, del 5 al 7 de noviembre. En lugar de estar en la playa este año, desfilaremos en su lugar de residencia, una alternativa amigable con COVID-19 para el desfile. Durante las tres noches, se anima a los residentes de Hilton Head island a iluminar sus entradas, patios, balcones o puertas con sus linternas caseras. Puede registrar sus linternas en nuestro mapa en línea para que sus vecinos puedan saber dónde ver las linternas. Los kits para hacer linternas están disponibles ahora en la tienda de regalos del Coastal Discovery Museum y en la Art League of Hilton Head Gallery en el Arts Center of Coastal Carolina. Las linternas voladoras están prohibidas en el estado de Carolina del Sur. Para obtener más información y logística sobre el Desfile de linternas, comuníquese con la Oficina de Asuntos Culturales al 843-341-4703 o visite culturehhi.org/lanternparade. Además, visite Facebook en @CultureHHI.

BJWSA, Broad Creek y Hilton Head PSD llevarán a cabo un programa anual de descarga de agua principal

Beaufort-Jasper Water and Sewer Authority (BJWSA), Hilton Head Public Service District (HHPSD) y Broad Creek Public Service District (BCPSD) cambiarán temporalmente el método de tratamiento de agua potable y limpiarán las líneas de agua en todas sus áreas de servicio durante un período de dos semanas a partir del 29 de octubre. El cambio es parte del programa de mantenimiento de rutina para los sistemas de distribución de agua de las empresas de servicios públicos. No habrá interrupción en el servicio como resultado del trabajo.

Los clientes pueden usar el agua con normalidad, pero pueden notar un ligero sabor u olor a cloro en el agua del grifo a partir del jueves 29 de octubre hasta el viernes 13 de noviembre. Los clientes en algunas áreas pueden notar una breve decoloración en el agua del grifo como resultado de la limpieza de las líneas. Si el agua parece descolorida, los clientes deben dejar correr agua fría durante unos minutos. Si la decoloración persiste, los clientes de BJWSA pueden llamar al (843) 987-9200, los de Hilton Head PSD pueden llamar al (843) 681-5525 y para Broad Creek PSD pueden comunicasen al (843) 785-7582. Los clientes que son especialmente sensibles al sabor y olor del cloro pueden mantener un recipiente abierto de agua potable en sus refrigeradores. Esto reducirá el sabor a cloro. El agua almacenada en recipientes refrigerados debe cambiarse semanalmente.

El día de devolución de medicamentos es el sábado 24 de octubre

Es una buena época del año nuevamente para deshacerse responsablemente de los medicamentos vencidos. Se alienta a los residentes a que entreguen los medicamentos recetados no utilizados, vencidos o no deseados en honor al décimo aniversario del Día Nacional de Devolución de Medicamentos Recetados. Organizado por la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), este evento a nivel nacional proporciona una forma responsable para que el público se deshaga de los medicamentos recetados que de otra manera podrían ser robados o abusados, ​​o caer en las manos equivocadas.

Según la Encuesta Nacional sobre el Uso de Drogas y la Salud de 2019, se estima que 16,3 millones de personas informaron haber usado indebidamente medicamentos psicoterapéuticos (analgésicos recetados, tranquilizantes, estimulantes y sedantes) en el último año. La mayoría de estos medicamentos recetados se obtuvieron de familiares y amigos, a menudo de botiquines caseros. Como ha sucedido en todas las ciudades y condados a nivel nacional, la crisis de los medicamentos recetados nos ha afectado aquí en el condado de Beaufort.

Para abordar la crisis de medicamentos recetados a nivel local, el Departamento de Abuso de Drogas y Alcohol del Condado de Beaufort, Lowcountry Alliance for Healthy Youth y la Oficina del Sheriff del Condado de Beaufort han coordinado conjuntamente eventos de Devolución de Drogas de 10 a.m. a 2 p.m. el 24 de octubre. El lugar más cercano para que los residentes de la isla desechen sus medicamentos como parte de este evento es el estacionamiento del Centro de Gobierno de Bluffton del condado de Beaufort, 4819 Bluffton Parkway, Bluffton. No se aceptarán medicamentos líquidos, objetos punzantes, desechos médicos ni inventario de prácticas médicas. Si no puede participar el sábado, puede deshacerse de los medicamentos no utilizados y potencialmente peligrosos en el buzón de entrega de medicamentos recetados en la Oficina del Sheriff del Condado de Beaufort, 70 Shelter Cove Lane, Hilton Head Island.

Actualizaciones de COVID-19

Tenga en cuenta este año los consejos de seguridad del Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur para celebrar Halloween. Con nuestra ordenanza sobre máscaras en vigor, queremos asegurarnos de que sepa sobre el uso de máscaras de disfraces. Se pueden encontrar consejos para máscaras, trucos y entrega de dulces en https://scdhec.gov/covid19/holiday-tips-covid-19.

La prueba gratuita de COVID-19 drive-thru está disponible de 8 a.m. a mediodía, de lunes a viernes en Hilton Head Hospital, 25 Hospital Center Blvd. No se necesita cita ni orden médica.

Los datos recientes sobre casos de COVID-19 en nuestra comunidad se pueden encontrar en www.scdhec.gov o en nuestra página central de COVID-19 en www.hiltonheadislandsc.gov/COVID19.

Las tres formas principales de frenar la propagación del coronavirus son cubrirse la cara, distanciarse físicamente de los demás y lavarse las manos con regularidad.