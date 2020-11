13 de nov. Actualización del administrador de la ciudad Steve Riley

Actualización del administrador de la ciudad Steve Riley

Noviembre 13 de 2020

Buenas tardes residentes e invitados de Hilton Head,

Aquí tienes una actualización de lo que está sucediendo en la ciudad:

Se aproxima la fecha límite para la encuesta del plan maestro de parques y recreación

El lunes 16 de noviembre es el último día para poder completar nuestra encuesta del Plan Maestro de Parques y Recreación en nuestro portal Open Town Hall. La encuesta tiene como objetivo medir sus intereses y preferencias con respecto a las recomendaciones, elementos de acción y otra información incluida en el Plan Maestro y Nuestro Plan. Los resultados de esta encuesta ayudarán al personal de la Ciudad y a los funcionarios electos y designados a priorizar las recomendaciones y elementos de acción, y a planificar nuevos parques e instalaciones.

Adicionalmente, lo invitamos a unirse para nuestro próximo evento del Día de Parque Abierto, de 1 a 5 p.m., el jueves 19 de noviembre, en el Parque Comunitario Shelter Cove. Allí puede consultar nuestros mapas de parques y hablar con nuestro personal sobre el Plan Maestro de Parques + Recreación. Debido a que su seguridad es importante para nosotros, nos adheriremos al distanciamiento social y otras pautas para limitar la propagación del COVID-19 mientras recopilamos las opiniones del público.

Calcomanías del centro de conveniencia del condado de Beaufort

A partir de la próxima semana, el condado de Beaufort comenzará a distribuir calcomanías físicas y electrónicas para los centros de conveniencia. Se emitirá una calcomanía por cada propietario del condado de Beaufort que lo solicite. Además de la copia física, los residentes recibirán una copia electrónica que les permitirá tenerla en su teléfono y para otros miembros de su hogar si están usando un vehículo diferente. A cada hogar se le permitirán 2 visitas por semana a un Centro de conveniencia.

A partir del 1 de enero de 2021, se requerirán calcomanías para todos los propietarios del condado de Beaufort para poder usar los Centros de conveniencia del condado, con la excepción del que se encuentra en Summit Drive en Hilton Head Island. Debido a algunas obras viales anticipadas, los funcionarios del condado planean iniciar su uso como requisito del sistema de calcomanías a partir del 1 de marzo de 2021 en Hilton Head Island. El sistema de calcomanías se está introduciendo para evitar el abuso de contratistas y fuera del condado de nuestros lugares de recolección de desechos. Se promoverá una mayor presencia policial para disuadir los vertidos ilegales. Los propietarios del condado de Beaufort pueden solicitar una calcomanía utilizando el formulario en línea en www.beafourtcountysc.gov/SWRDecal. Las solicitudes también están disponibles en todos los centros de conveniencia del condado para que las completen los residentes del condado de Beaufort. Si tiene preguntas, llame al Departamento de Reciclaje y Desechos Sólidos del Condado de Beaufort al 843-255-2930 o envíe al departamento un CitizenGram.

Recomendación de organización de Summit Drive

El Centro de conveniencia de Hilton Head Island, operado por el condado de Beaufort, está ubicado en 26 Summit Drive. Mientras el condado de Beaufort se prepara para promulgar un sistema de puntos de control de calcomanías para regular mejor el uso del centro de conveniencia, se necesitan mejoras en las carreteras para organizar un espacio de uso de tráfico separada hacia el punto de control que no afectará el tráfico en Summit Drive y Gateway Circle. En su reunión del próximo martes, la Alcaldía está pensando en considerar una recomendación para realinear Summit Drive y programar ese trabajo para que se lleve a cabo como parte del Programa de Mejoras de Capital del año fiscal 2021. Se estima que este proyecto costará $ 500,000.

“America Recycles Day” se celebra el domingo 16 de noviembre

Ya que estamos en el tema de los residuos sólidos, este domingo 16 de noviembre es el día del Reciclaje Americano. “America Recycles Day” es una oportunidad para reconocer la importancia del reciclaje para la economía y el medio ambiente de nuestra nación. La reducción de desechos protege nuestros recursos naturales, apoya la fabricación y preserva la extraordinaria belleza de nuestro país, y puede brindar oportunidades económicas notables para nuestros ciudadanos. Según Environmental Protection Agency, “La tasa de reciclaje ha aumentado de menos del 7 por ciento en 1960 a la tasa actual de más del 35 por ciento. Un estudio de la EPA reveló que cada 10,000 toneladas de materiales reciclados generan casi 16 empleos y $ 760,000 en salarios”.

Informe de actividades en nuestras playas este verano

Le debemos un enorme agradecimiento a Shore Beach Services, Spartina Marine Consultants y nuestro propio equipo de aplicación de códigos por el trabajo que hicieron durante el verano y principios del otoño recolectando basura y propiedad personal abandonada, y educando a los bañistas sobre las reglas de la playa de Town. Desde junio hasta finales de octubre, las patrullas de playa y los oficiales de cumplimiento del código:

Se recogieron 595.69 toneladas de basura y reciclaje.

Se recolectaron 17,000 carpas, sillas, sombrillas, toallas, juguetes y otros artículos abandonados diversos que las personas dejaron. Casi 6.000 de estos artículos fueron sillas.

Se contactó e informó a 13,700 bañistas sobre su comportamiento, incumplimiento de las reglas de la playa o desconocimiento de las leyes relacionadas con beber alcohol / tener envases de vidrio con alcohol, apagar luces, cavar agujeros / usar palas equivocadas, estar en las dunas y cercas o estacionar sus bicicletas allí y a retirar sus pertenencias personales.

Aunque han mantenido un registro informal de lo que recogieron de la playa y el tipo de encuentros que tuvieron con los usuarios de la playa, este año fue la primera vez que les pedimos a nuestras patrullas de la playa que mantuvieran un control oficial. Esta información nos ayudará a saber dónde enfocar nuestros esfuerzos educativos. La recolección de basura continuará durante todo el invierno. La patrulla de playa eliminará los elementos personales abandonados según sea necesario o según los informes que reciban.

Prueba de COVID-19

La prueba gratuita de COVID-19 drive-thru está disponible de 8 a.m. a mediodía, de lunes a viernes en Hilton Head Hospital, 25 Hospital Center Blvd. No se necesita cita ni orden médica. La cantidad de casos de COVID-19 en el condado de Beaufort y Carolina del Sur está en una trayectoria ascendente, por lo que queremos recordarle que tome precauciones para disminuir la propagación del COVID-19: lávese las manos con frecuencia, use una máscara y mantenga el distanciamiento social. Para obtener más pautas que puede utilizar, especialmente durante la temporada navideña, visite scdhec.gov o cdc.gov.