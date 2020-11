9 de nov. Actualización del administrador de la ciudad Steve Riley

Actualización del administrador de la ciudad Steve Riley

Noviembre 9 de 2020

Buenas tardes residentes e invitados de Hilton Head,

Aquí tienes una actualización de lo que está sucediendo en la ciudad:

Seis organizaciones sin fines de lucro locales reciben subvenciones de HUD para ayuda de COVID-19

Seis más de nuestras organizaciones sin fines de lucro locales están compartiendo $125,000 en fondos de subvenciones del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE. UU. (HUD) para ayudar a las familias de ingresos bajos a moderados afectadas por COVID-19. Esto es parte de los $378,000 que la ciudad de Hilton Head Island recibió de HUD en agosto específicamente para atender las necesidades de la comunidad resultantes de COVID-19. Nos asociamos con Community Foundation of the Lowcountry para otorgar fondos a organizaciones sin fines de lucro para que puedan ayudar a los residentes de Hilton Head Island con el alquiler, los servicios públicos, la hipoteca, la comida, el transporte, el cuidado infantil, la educación y otras necesidades.

En la primera ronda de subvenciones, ocho organizaciones compartieron $154,000. Las seis organizaciones en nuestra segunda ronda de subvenciones incluyen:

Hilton Head Regional Habitat for Humanity: $25,000 para asistencia de vivienda de emergencia.

Second Helpings: $12,000 para comida.

Native Island Business & Community Affairs Association: $25,000 para asistencia de vivienda de emergencia.

Mental Health America of Beaufort/Jasper: $25,000 para servicios de terapia grupal.

Sandalwood Community Food Pantry: $13,500 para alimentos.

The Literacy Center: $25,000 para Programas de Certificación de la Fuerza Laboral y Aprendizaje a Distancia.

Si vive en Hilton Head Island y necesita la ayuda que ofrecen estas agencias, comuníquese con ellos para conocer las calificaciones o requisitos del programa.

Subvenciones disponibles para organizacionesde Hilton Head sin fines de lucro

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE. UU. (HUD) recientemente otorgó a la ciudad $391,875 adicionales para el alivio de COVID-19. Nos hemos asociado con la Community Foundation of the Lowcountry para distribuir estos fondos a agencias sin fines de lucro que atienden a residentes de ingresos bajos a moderados en Hilton Head Island. Community Foundation of the Lowcountry ahora acepta solicitudes de subvenciones de hasta $75,000 para proyectos o programas que cumplan con los criterios de HUD. La fecha límite para la solicitud es el 16 de noviembre de 2020. Las subvenciones deben enviarse a través del portal en línea de CFL en https://www.grantinterface.com/Home/Logon?urlkey=lowcountry. Please contact Community Foundation at 843-681-9100 if you have questions or need help with your application.

Contar aves como parte de la regeneración de la playa

Nuestra playa no solo es un lugar de nacimiento para las tortugas marinas, sino que también es una parada migratoria para las aves costeras incluidas en la Ley de especies en peligro de extinción. Dos de estas aves, Piping Plovers y Red Knots, migran a nuestra isla para pasar el invierno. Este invierno será el quinto y último año del programa de monitoreo realizado por la ciudad para estas especies, como lo requiere nuestro permiso de re-nutrición de playas de 2015. La semana pasada, comenzamos nuestros censos de población de aves costeras, que continuarán hasta finales de noviembre. Estos estudios nos dicen cuántos Piping Plovers y Red Knots tenemos. Después de las encuestas de población iniciales, nuestro personal realiza encuestas tres veces al mes desde diciembre hasta marzo para documentar qué aves anilladas hay aquí y qué partes de la playa están usando. Los datos de las encuestas se envían al Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU. para ayudar en la conservación de estas aves.

A lo largo de los años, obtuvimos un promedio de 15-18 Piping Plovers por temporada que utilizan nuestras playas durante todo el invierno, y hemos anillado aves en Dakota del Norte, Dakota del Sur, Michigan, Wisconsin, Ontario, Isla del Príncipe Eduardo, Nueva Escocia, Nueva Jersey, Nueva York, Massachusetts y las Bahamas que migran o residen en la isla. El uso de nuestras playas por Red Knots es mucho más esporádico, sin avistar aves en algunos años y grandes grupos en otros años. Te pedimos que ayudes a estas aves y a todas las demás aves playeras dándoles su espacio en la playa y observándolas o fotografiándolas desde la distancia. Necesitan toda su energía para emigrar a casa y reproducirse en la primavera.

Desfile de linternas

Nuestro agradecimiento a todos los que vinieron a disfrutar de nuestro segundo evento de “Lantern Parade” durante el fin de semana pasado. Fue simplemente un espectáculo impresionante de luces en los vecindarios y otros lugares de la isla, y estoy seguro de que trajo mucha alegría. Tuvimos 600 vehículos que pasaron y estimamos que representan alrededor de 2000 personas. Gracias a nuestros patrocinadores y socios de la comunidad Breeze Trolley, Beach House Resort, Coastal Discovery Museum y el histórico Mitchelville Freedom Park. Gracias a todos los voluntarios que apoyaron la logística, el personal de Bomberos y Rescate de la Ciudad y la Oficina de Asuntos Culturales. Agradecemos a la artista principal Chantelle Rytter y su Krewe por compartir su talento y sus brillantes marionetas con nuestra isla. También queremos agradecer:

• Pockets Full of Sunshine, que trajo a un gran grupo de miembros con sus linternas para saludar a las personas que iban y venían el viernes por la noche.

• Hilton Head Island Middle School, que organizó su propio desfile de cientos de linternas estudiantiles el jueves por la noche y recolectó casi media tonelada de comida para Deep Well.

• Los residentes de Oyster Shell Lane en los apartamentos Hilton Head Plantation y Water Walk, que tenían el mayor número de familias e individuos que exhibían linternas. Cada uno de ellos fue recompensado con un pequeño desfile emergente enmascarado por su vecindario.

Este fue un desfile realmente genial, y esperamos con ansias los eventos del próximo año.

Oficinas administrativas de la ciudad cerradas el 11 de noviembre

Todas las oficinas administrativas de la ciudad estarán cerradas el miércoles 11 de noviembre, en observancia del Día de los Veteranos.

Únase a nosotros este jueves para el día de parque abierto

Celebraremos nuestro segundo Día de Parque Abierto para nuestro Plan Maestro de Parques + Recreación. Venga al parque comunitario Shelter Cove el jueves 12 de noviembre de 10 a.m. a 2 p.m. Puede consultar nuestros mapas del parque y conversar con nuestro personal sobre las recomendaciones y los elementos de acción incluidos en el plan maestro. Debido a que su seguridad es importante para nosotros, nos adheriremos al distanciamiento social y otras pautas para limitar la propagación del COVID-19 mientras recopilamos las opiniones del público. Si no puede asistir al Open Park Day, comparta sus pensamientos sobre nuestra encuesta. Está disponible hasta el 16 de noviembre en Open Town Hall en https://www.opentownhall.com/9830

Pruebas de COVID-19: Be Positive You’re Negative

DHEC insta a los habitantes de Carolina del Sur a que se hagan las pruebas de rutina si está regularmente en interacción con la comunidad. Es especialmente importante hacerse la prueba antes y después de viajes o eventos de vacaciones.

La prueba gratuita de COVID-19 drive-thru está disponible de 8 a.m. a mediodía, de lunes a viernes en Hilton Head Hospital, 25 Hospital Center Blvd. No se necesita cita ni orden médica. El hospital solo ofrece pruebas nasales.

Las pruebas patrocinadas por DHEC también son gratuitas, no requieren seguro y los resultados están disponibles en 72 horas. Las opciones de prueba de DHEC se han expandido para incluir pruebas nasales poco profundas, un hisopo oral o una prueba de saliva en diferentes lugares. Visite scdhec.gov/findatest para encontrar un lugar de prueba cerca de usted. Deberá comunicarse con los sitios individuales para ver si ofrecen las diferentes opciones de prueba.

Consejos para las fiestas en medio del COVID-19

Mientras se prepara para las vacaciones, le recomendamos que visite los sitios web del Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur (scdhec.gov) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (cdc.gov). Ambas agencias tienen una lista de consejos que le ayudarán a planificar una temporada festiva segura.