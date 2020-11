Actualización del subdirector de la ciudad Josh Gruber

25 de noviembre de 2020

Buenas tardes residentes e invitados de Hilton Head,

Aquí tienes una actualización sobre lo que está sucediendo en la ciudad:

Para las vacaciones, nuestra División de Bomberos y otras empresas y grupos locales, han organizado una serie de actividades para que las disfrute. Mientras participa, tenga en cuenta las precauciones de COVID-19 para protegerlo a usted y a los demás. Juntos, podemos mantener la seguridad de nuestra comunidad. Además, durante los días festivos, puede haber cambios en los horarios y servicios proporcionados por agencias estatales y locales. Haremos todo lo posible para mantenerlo al tanto de la información a medida que la recibamos. Le recomendamos que planifique en consecuencia si está buscando servicios, asistencia e incluso información que pueda afectarlo a usted y a su familia.

Datos de COVID-19 de S.C. DHEC no disponibles los días festivos

El Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur (DHEC) no informará los números COVID-19 diarios el día de Acción de Gracias, Navidad o Año Nuevo. Los datos de esos tres días se proporcionarán claramente en el informe del día siguiente. Los funcionarios de DHEC están animando a todos los habitantes de Carolina del Sur a celebrar de manera segura esta temporada navideña y recordar la importancia de la salud mental y emocional. Es importante tomar descansos de mirar, leer o escuchar noticias y redes sociales, para tener tiempo de relajarse y conectarse con los demás.

S.C. DHEC anuncia un nuevo plazo de análisis para los datos de COVID-19

Como parte de los esfuerzos de mejora continua de DHEC para mejorar la calidad de la información que proporciona DHEC, los datos COVID-19 diarios se proporcionarán con un retraso de 24 horas a partir del viernes 27 de noviembre de 2020. Este retraso permitirá un análisis más sólido de los datos antes de informado públicamente. Los epidemiólogos y analistas de datos de DHEC tendrán más tiempo para revisar la gran cantidad de datos e información que se reportan a la agencia cada día y tendrán tiempo adicional para la validación de datos, verificación de informes de defunción y mejoras en el procesamiento de grandes archivos de datos enviados por socios informantes. Esto también permitirá que los expertos médicos y de datos de DHEC tengan más tiempo para identificar e investigar cualquier inconsistencia o anomalía en los datos.

Esta transición de ninguna manera afecta los esfuerzos de la agencia para proteger la salud pública y limitar la propagación de enfermedades. Los investigadores de casos seguirán intentando ponerse en contacto con todos los casos positivos dentro de las 24 horas posteriores a nuestra notificación de su resultado positivo.

La información sobre la ocupación de las camas de los hospitales seguirá actualizándose diariamente sin una demora de 24 horas, ya que es información que los hospitales informan directamente al Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. todos los días.

En scdhec.gov/COVID19 se encuentran disponibles extensos informes sobre información a nivel de condado, datos demográficos y más sobre casos de coronavirus. También puede encontrar datos de casos en nuestro sitio web en hiltonheadislandsc.gov/COVID19.

Prueba de COVID-19

Las pruebas de manejo para COVID-19 no estarán disponibles el Día de Acción de Gracias en Hilton Head Hospital (25 Hospital Center Blvd. en Hilton Head Island) y Coastal Carolina Hospital (1000 Medical Center Drive en Hardeeville). La prueba gratuita de COVID-19 drive-thru de los hospitales se reanudará al día siguiente desde las 8 a.m. hasta el mediodía. No se necesita cita ni orden médica.

Si tiene que ir a Crossings Park, hay más baños listos para usted

Hemos completado nuestros nuevos baños para el prado y las canchas de fútbol en Crossings Park, 4 Haig Point Circle. Esta instalación cuenta con un baño para mujeres, un baño para hombres y un suministro constante de jabón para ayudarlo a mantener sus manos limpias. Antes de esta nueva adición, los únicos baños en Crossings Park eran los de los campos de béisbol. Los equipos de trabajo comenzaron el proyecto de $124,500 en julio y terminaron este mes. El martes, la Ciudad emitió un certificado de ocupación, declarando los baños listos para su uso. Los baños del parque estarán abiertos desde el amanecer hasta las 10 p.m. y el servicio de limpieza de la ciudad los limpiará todos los días.

Mitchelville Freedom Park - Sotobosque aprobado para reconocimiento arqueológico

¿Observa que se están realizando trabajos de limpieza en el Mitchelville Freedom Park? Eso es parte del trabajo de preparación para un estudio arqueológico. Con una subvención del Fondo de Acción del Patrimonio Cultural Afroamericano del National Trust for Historic Preservation, el Proyecto de Preservación de Mitchelville está completando la encuesta para el Parque. Para esta encuesta, la Ciudad le ha dado a Mitchelville la aprobación para quitar la maleza de algunas secciones del parque en Beach City Road. Esto despejará el camino para que el equipo arqueológico utilice tecnología geotérmica para inspeccionar y descubrir ubicaciones dentro de las partes no desarrolladas del sitio. Esta información ayudará a completar un estudio arqueológico completo. Los resultados informarán el Plan Maestro final del parque y evitarán el desarrollo en lugares históricos clave del sitio. El trabajo de maleza se llevará a cabo en siete áreas del sitio durante 45 días.

Ayuda navideña para familias

Varias agencias de nuestra zona ofrecen ayuda a las familias durante las vacaciones. Para obtener información sobre la ayuda disponible y los programas de vacaciones, visite la página de recursos comunitarios de nuestro COVID-19 Hub en el sitio web.

Acontecimientos festivos

A partir del Día de Acción de Gracias, tenemos varias actividades planificadas para que entre en el espíritu navideño.

Santa Mail: los niños pueden escribir cartas a Santa y dejarlas en los buzones de correo frente a cualquiera de nuestras estaciones de bomberos. Las cartas irán directamente al Polo Norte, ¡así que empieza a escribirlas ahora! Asegúrese de incluir una dirección de devolución.

Fire Station 1 – 70 Cordillo Parkway (entrada por Shipyard)

Fire Station 2 – in the Sea Pines Shoppes

Fire Station 3 – 534 William Hilton Parkway (junto a First Presbyterian Church)

Fire Station 4 – 400 Squire Pope Rd (en frente de Boathouse)

Fire Station 5 – 20 Whooping Crane Way (gate del frente de Hilton Head Plantation)

Fire Station 6 – 12 Dalmatian Lane (Palmetto Dunes)

Fire Station 7 – 1001 Marshland Road (cerca de la oficina de Cross Island)

Fire Rescue Headquarters – 40 Summit Drive (justo después del centro de conveniencia

Mantenga la corona verde: una corona iluminada con todas las bombillas verdes estará frente a la estación de bomberos # 3 en 534 William Hilton Parkway (First Presbyterian Church). Una bombilla verde se cambiará a una roja si ocurre un incendio evitable (cocinar, fumar, calefactores, velas, etc.) durante la temporada navideña. Esta corona es un recordatorio de las precauciones de seguridad que debemos tomar durante todo el año y especialmente durante la temporada navideña. Nuestro objetivo es mantener la corona verde hasta el 2 de enero de 2021. Verifique el estado de la corona en www.hiltonheadislandsc.gov; haga clic en "Keep the Wreath Green".

Exhibición de luces navideñas en la estación de bomberos n. ° 3: los bomberos encenderán la exhibición de luces navideñas en la estación de bomberos n. ° 3 (534 William Hilton Parkway, junto a First Presbyterian Church) al anochecer del Día de Acción de Gracias. Pasa y disfruta del paisaje. Las luces se encenderán al anochecer todas las noches hasta el 3 de enero de 2021.

Colecta de juguetes y alimentos para las fiestas para el proyecto Deep Well: A partir del viernes 27 de noviembre, Hilton Head Island Fire Rescue recolectará alimentos no perecederos y juguetes nuevos sin envolver para el proyecto Deep Well. Los juguetes nuevos sin envolver para niños de 1 a 12 años se pueden dejar antes del 11 de diciembre en la Estación de Bomberos # 3, 534 William Hilton Parkway (junto a First Presbyterian Church). Visite la exhibición de luces navideñas y ayude a sus vecinos al mismo tiempo.

Luces navideñas en la ciudad: a partir del viernes 27 de noviembre, los residentes y visitantes podrán disfrutar de las luces navideñas instaladas en las medianas de William Hilton Parkway, así como en Shelter Cove Community Park y Compass Rose Park. Las luces estarán encendidas todas las noches a partir de las 6 p.m. hasta las 2 a.m.

Oficinas administrativas de la ciudad cerradas por Acción de Gracias

En observancia del feriado de Acción de Gracias, las oficinas administrativas de la ciudad estarán cerradas mañana y viernes. En nombre del personal de Town, les deseo a todos un feliz y seguro Día de Acción de Gracias.