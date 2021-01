Actualización del subdirector de la ciudad Josh Gruber

11 de Enero de 2021

Buenas tardes residentes e invitados de Hilton Head,

Aquí tienes una actualización sobre lo que está sucediendo en la ciudad:

El COVID-19 todavía está frente a nosotros. Seguimos luchando contra la propagación del virus y la vacuna está disponible. Hemos recibido varias llamadas de residentes preguntando cuándo pueden recibir la vacuna. El Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur está manejando la distribución de vacunas en nuestro estado y está trabajando con proveedores de atención médica en Carolina del Sur para administrar las vacunas. Esto se hace en fases. Las personas que entran en la categoría de la Fase 1a están siendo vacunadas actualmente. La fase 1a incluye:

Trabajadores de la salud. El enfoque inicial está en los trabajadores de atención médica de primera línea con alto riesgo de exposición y de misión crítica para el objetivo general de prevenir la muerte.

Residentes y personal de centros de cuidados a largo plazo.

Pacientes hospitalizados, que tengan 65 años o más, siempre que no tengan actualmente COVID-19 y un proveedor considere que está indicado para ellos.

Todas las personas de 70 años o más, a día de hoy.

DHEC sigue siendo su mejor fuente de información sobre vacunas. En nuestra página de COVID-19 de nuestro sitio web, encontrará los enlaces a toda la información que DHEC ha reunido sobre vacunas y casos de COVID-19. Compartiremos información con usted a medida que la recibamos, pero le recomendamos que visite el sitio web de DHEC en scdhec.gov para obtener las últimas actualizaciones y averiguar cómo programar una cita.

Los residentes de Carolina del Sur de 70 años o más pueden programar citas para la vacuna COVID-19 a partir del miércoles 13 de enero

El gobernador Henry McMaster y el Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur (DHEC) anunciaron que, a partir del miércoles 13 de enero, cualquier residente de Carolina del Sur de 70 años o más, independientemente de su estado de salud o condiciones preexistentes, puede comenzar a programar su cita para recibir la vacuna para COVID. -19.

Según los datos de la vacuna COVID-19 (dosis recibidas, administradas y citas programadas), los funcionarios de Carolina del Sur confían en que la mayoría de las personas en la Fase 1a que desean vacunarse han recibido sus inyecciones o tienen citas programadas para hacerlo. Se tomarán medidas adicionales para acelerar el acceso a más habitantes de Carolina del Sur en función del uso de la vacuna, el número de citas realizadas y la información sobre el suministro de vacunas.

Qué saber:

A partir del miércoles 13 de enero, cualquier residente de Carolina del Sur que tenga al menos 70 años puede programar su cita para recibir la vacuna.

La vacuna solo se puede administrar con cita previa; no puede ingresar a un centro de atención médica y pedir la vacuna.

no puede ingresar a un centro de atención médica y pedir la vacuna. A los residentes se les pedirá que proporcionen una licencia de conducir u otra forma de identificación en su cita que confirme su edad y, por lo tanto, su elegibilidad para recibir la vacuna.

Las personas elegibles para recibir la vacuna pueden programar una cita utilizando este recurso en línea o llamando a la Línea de atención de DHEC al 1-855-472-3432, que actualmente incluye varios hospitales importantes, siete sitios de DHEC, una clínica móvil de DHEC y 12 ubicaciones de Doctor's Cares. Se agregarán 50 ubicaciones adicionales a esta lista y estarán disponibles para proporcionar vacunas a principios de la próxima semana. Para obtener la información más reciente sobre la vacuna COVID-19, visite scdhec.gov/vaxfacts.

Para ver el comunicado de prensa completo de este anuncio, visite https://governor.sc.gov/news/2021-01/south-carolinians-aged-70-and-older-can-schedule-covid-19-vaccine-appointments.

Casos de COVID-19 e información sobre vacunas

En scdhec.gov/COVID19, encuentran disponibles informes extensos sobre información a nivel de condado, datos demográficos y más sobre casos de coronavirus. El sitio web se actualiza entre las 13.00 y las 15.00 horas. entre semana y de 11 a.m. a 1 p.m. fines de semana. También puede encontrar datos de casos en nuestro sitio web en hiltonheadislandsc.gov/COVID19. Visite scdhec.gov/COVID19vaccine para obtener la información más reciente sobre vacunas.

Prueba de COVID-19

La prueba de manejo para COVID-19 está disponible desde las 8 a.m. hasta el mediodía en Hilton Head Hospital (25 Hospital Center Blvd. en Hilton Head Island) y Coastal Carolina Hospital (1000 Medical Center Drive en Hardeeville). La prueba es gratuita. No se necesita cita ni orden médica.

Protéjase y proteja a los demás del COVID-19

Los funcionarios de salud pública alientan a los habitantes de Carolina del Sur a permanecer atentos y seguir tomando las medidas necesarias para detener la propagación del COVID-19:

Usar una máscara.

Lávese las manos con frecuencia.

Manténgase a seis pies de distancia.

La Alcaldía busca la opinión de la comunidad sobre la Sección 2-5-70 del Código de la ciudad.

La Sección 2-5-70 del Código Municipal de la Ciudad de Hilton Head Island dispone que los ciudadanos se presenten y se dirijan a los miembros del Concejo Municipal en cualquier reunión regular. La Alcaldía está buscando la opinión de la comunidad sobre esta sección del Código Municipal como está redactado actualmente. Te invitamos a completar una encuesta sobre este tema a través de nuestro Open Town Hall Portal, accesible a través de la página de inicio de nuestro sitio web en hiltonheadislandsc.gov. La encuesta estará abierta hasta el 27 de enero.

Reunión de la Comisión de Parques y Recreación el 14 de enero

Este será otro año emocionante para los parques y la recreación para la Ciudad de Hilton Head Island. En 2019, realizamos la evaluación de parques y recreación y desarrollamos recomendaciones para ayudar en nuestros esfuerzos de planificación. Esto informó la nueva iniciativa de plan integral de la Ciudad en 2020, nuestro plan, que incluye una discusión exhaustiva sobre el futuro de nuestros parques y recreación. Este año, avanzaremos dando vida a los proyectos.

Nuestra conversación sobre estos proyectos continúa en la primera reunión del año de la Comisión de Parques y Recreación a las 3:30 p.m. el jueves 14 de enero. En esta reunión, el personal presentará los hallazgos de los comentarios recibidos el otoño pasado a través de la encuesta en línea, las reuniones virtuales de la Alcaldía y los eventos del Día de Parque Abierto. Esto incluirá una lista priorizada de parques y recomendaciones de recreación y la programación propuesta para Chaplin Community Park, Crossings Park y Mid Island Tract. El personal compartirá un borrador de Solicitud de calificaciones (RFQ) para los servicios de diseño en los tres proyectos principales del parque con la Comisión para obtener información. El paquete de la agenda de la reunión está disponible en el sitio web de Town en hiltonheadislandsc.gov. Además, la reunión se llevará a cabo virtualmente y se puede ver en la página de Facebook de reuniones públicas de la ciudad. Después de la reunión, la grabación de video estará disponible en el sitio web de la Ciudad.

Ciudad de Hilton Head Island cerrada el día de MLK.

Las oficinas administrativas de la ciudad estarán cerradas el lunes 18 de enero, en reconocimiento al feriado de Martin Luther King Jr.

El comité local de MLK planea las festividades

El Comité de Justicia de Hilton Head Island MLK, en asociación con numerosas comunidades y activistas de la comunidad, se complace en presentar un programa en línea en honor al Reverendo Dr. Martin Luther King Jr. El programa, programado del 14 al 19 de enero de 2021, consisten en sesiones en línea, celebraciones, ceremonias religiosas y actuaciones musicales, y un desfile de conductores el día de MLK. Los enlaces de eventos se compartirán en la página de Facebook del Comité de Justicia de Hilton Head MLK. También puede visitar el canal de YouTube del Comité de Justicia de Hilton Head MLK del 14 al 19 de enero.

Proyecto de servicio MLK: La limpieza en persona de los cementerios históricos de Gullah (cementerios de Jenkins Island, Amelia White y Spanish Wells) se llevará a cabo entre las 9 am. y el mediodía del sábado 16 de enero. Se requiere registrarse a través de Eventbrite; por favor use una máscara y manténgase a seis pies de distancia; el evento será precedido por un desayuno drive-thru en la Iglesia Episcopal de Todos los Santos a las 8 a.m.

Desfile de conducción de MLK: El desfile iniciará desde el estacionamiento de la escuela secundaria Hilton Head Island. La formación de vehículos comienza a las 9:15 a.m. y el desfile inicia a las 10 a.m. Se les pide a los participantes que permanezcan en sus vehículos.

Para obtener más información sobre el desfile, comuníquese con Galen Miller, Presidente del Comité de Justicia de Hilton Head MLK en galenmiller68@gmail.com o (843) 290-2984.