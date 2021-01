Actualización del subdirector de la ciudad Josh Gruber 26 de enero de 2021

Una actualización del administrador municipal interino Josh Gruber

Enero 26 de 2021

Buenas tardes residentes e invitados de Hilton Head,

Aquí tienes una actualización sobre lo que está sucediendo en la ciudad:

Taller anual de la Alcaldía previsto para los días 28 y 29 de enero

Esta semana, la Alcaldía de Hilton Head Island se reunirá para su taller anual de planificación estratégica. Se llevará a cabo de 9 a.m. a 4 p.m. el jueves 28 y viernes 29 de enero en el Westin Resort. Entre los temas que tratará la Alcaldía están:

Nuestro Plan, el Plan Integral del Pueblo

La pandemia COVID-19

Proyecto del corredor U.S. Hwy 278

Estudio de estacionamiento

Una agenda detallada para la sesión de dos días está disponible en nuestro sitio web en hiltonheadislandsc.gov. Debido al protocolo COVID-19 actual, la capacidad está limitada a los miembros de la Alcaldía, miembros del personal de la Ciudad que participan y miembros de los medios de comunicación. Sin embargo, el público podrá ver el taller en las siguientes plataformas: Página de Facebook de reuniones públicas de la ciudad de Hilton Head Island (https://www.facebook.com/townofhiltonheadislandmeetings), Canal del condado de Beaufort (https://www.beaufortcountysc.gov/the-county-channel/live.html), los canales Hargray 9 y 113 y el canal Spectrum 1304. Para obtener más información, comuníquese con Krista M. Wiedmeyer, secretaria municipal, al 843-341-4701 o al 843-384-7678.

Subvenciones para organizaciones sin fines de lucro que ayudan a los residentes afectados por COVID-19

La ciudad de Hilton Head Island se enorgullece de continuar invirtiendo en una variedad de organizaciones locales sin fines de lucro que brindan servicios esenciales a nuestra comunidad. Estamos trabajando con la Community Foundation of the Lowcountry para distribuir los fondos restantes que recibimos del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. (HUD). Los fondos deben usarse para ayudar a las familias de ingresos bajos a moderados afectadas por COVID-19. Las organizaciones sin fines de lucro que ayudan a los residentes de Hilton Head Island con el alquiler, los servicios públicos, la hipoteca, la comida, el transporte, el cuidado de los niños, la educación y otras necesidades pueden solicitar los fondos. Si es una organización sin fines de lucro elegible, visite cf-lowcountry.org o hiltonheadislandsc.gov. También puede llamar a Community Foundation of the Lowcountry al 843.681.9100 para obtener detalles sobre cómo presentar la solicitud.

S.C. DHEC en busca de sus comentarios sobre la vacuna COVID-19

El Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur (DHEC) está buscando su participación en una breve encuesta que pregunta cómo se sienten los habitantes de Carolina del Sur con respecto a la vacuna COVID-19. El enlace de la encuesta es: https://www.surveymonkey.com/r/SCCOVIDVACCINE

Esta encuesta es voluntaria y ayudará a medir los niveles actuales de interés en las vacunas en todo el estado y determinar cómo DHEC puede moldear sus esfuerzos de divulgación. Los nombres de los participantes no se registran. Las primeras tres preguntas son sobre la vacuna. Las últimas cinco preguntas preguntarán sobre el condado, la edad, la raza, el género y la ocupación del participante, que pueden optar por no responder. La encuesta permanecerá abierta hasta la medianoche del 02/08/2021. Los resultados de la encuesta se publicarán en el sitio web de DHEC en scdhec.gov/COVID-19.

HUD presenta la herramienta 'Buscar refugio'

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE. UU. (HUD) se complace en presentar la herramienta Find Shelter (https://www.hud.gov/findshelter), un nuevo recurso desarrollado por el departamento para ayudar a las personas y familias necesitadas a localizar recursos cercanos. Específicamente, los usuarios pueden buscar instalaciones que proporcionen refugio, ropa, clínicas de salud y despensas de alimentos para los necesitados. Find Shelter proporciona mapas e información de contacto para estos proveedores de servicios. El sitio está optimizado para uso móvil.

Recursos para información sobre COVID-19 y disponibilidad de vacunas:

Actualización de la vacuna COVID-19

Carolina del Sur, como todos los estados, actualmente tiene un suministro limitado de vacuna COVID-19. Es posible que algunos lugares que ofrecen vacunas no tengan una cita disponible durante varias semanas, según el suministro de vacunas. Las instalaciones reciben dosis de las vacunas cada semana del gobierno federal. Hilton Head Hospital, Coastal Carolina Hospital y algunas farmacias locales están ofreciendo la vacuna COVID-19. Visite sus sitios web para verificar la disponibilidad de citas para recibir una vacuna. Actualmente, las vacunas se están administrando a personas en la categoría de la Fase 1a, que incluye a trabajadores en entornos de atención médica y personas de 70 años o más.

Hilton Head Hospital y Coastal Carolina Hospital

www.Hiltonheadregional.com

Farmacias Publix

https://www.publix.com/covid-vaccine

45 Pembroke Drive, Hilton Head Island, SC 29926

80 Baylor Drive, Bluffton, SC 29910

101 Buckwalter Place Blvd., Bluffton, SC 29910

112 Nickle Plate Road, Hardeeville, SC 29927

Farmacia Kroger

http://www.kroger.com/covidvaccine

27 Discovery Drive, Bluffton, SC 29910

Cuidado del doctor

https://doctorscare.com/

64 Bluffton Road, Bluffton, SC 29910

Farmacias Harris Teeter

https://www.harristeeter.com/covidcare

301 Main Street, Hilton Head, SC 29926

Walmart (Bluffton Supercenter)

https://www.walmart.com/cp/1228302

4 Bluffton Road, Bluffton, SC 29910

Hilton Head Regional Healthcare COVID Vaccine Information Call Center 843-689-7282

El Call Center (843-689-7282) está abierto de 6 a.m. a 6 p.m. todos los días para responder a sus preguntas sobre el registro, las citas y la programación. También puede visitar el sitio web del hospital en www.hiltonheadregional.com para obtener más información.

Mapa de localización de vacunas del Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur (DHEC) scdhec.gov/vaxlocator

El mapa en línea de DHEC muestra las ubicaciones que actualmente aceptan citas para la vacuna COVID-19. El mapa en sí no es una forma de programar una cita; solo proporciona la información de contacto para citas en esos lugares. El mapa se actualizará con frecuencia, por lo que deberá controlarlo periódicamente para obtener información.

Línea de atención DHEC 1-855-472-3432

Si tiene preguntas relacionadas con COVID-19 o vacunas, llame a la Línea de atención de DHEC.

Información sobre la vacuna DHEC scdhec.gov/COVID19vaccine

Este sitio proporciona las últimas actualizaciones sobre las vacunas COVID-19.

Información del caso COVID-19 scdhec.gov/COVID19

Este sitio web tiene informes extensos sobre información a nivel de condado, datos demográficos y más sobre casos de coronavirus. El sitio web se actualiza entre la 1:00 p.m. y las 3:00 p.m. entre semana y de 11 a.m. a 1 p.m. fines de semana.

Página del centro de COVID-19 de la ciudad de Hilton Head Island hiltonheadislandsc.gov/COVID19

Nuestra página COVID-19 Hub incluye enlaces a información que DHEC ha compilado sobre casos de COVID-19, vacunas, el plan de distribución de vacunas del estado y el mapa de localización de vacunas. También puede encontrar información sobre recursos comunitarios.

Prueba COVID-19 Drive-Thru hiltonheadregional.com

De 8 a.m. a mediodía en Hilton Head Hospital (25 Hospital Center Blvd. en Hilton Head Island) y Coastal Carolina Hospital (1000 Medical Center Drive en Hardeeville). La prueba es gratuita. No se necesita cita ni derivación médica.

Ordenanza sobre máscaras de la ciudad de Hilton Head Island

hiltonheadislandsc.gov/COVID19

La ordenanza de emergencia de la ciudad relacionada con las máscaras faciales está en vigor hasta el 21 de marzo. La Ordenanza requiere que las personas usen cubiertas para la cara en ciertas circunstancias y ubicaciones en los límites municipales de la Ciudad.