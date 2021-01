Actualización del subdirector de la ciudad Josh Gruber 28 de enero de 2021

Una actualización del administrador municipal interino Josh Gruber

28 de enero de 2021

Buenas tardes residentes e invitados de Hilton Head,

Aquí tienes una actualización sobre lo que está sucediendo en la ciudad:

Hoy comienza el taller anual de la Alcaldía

El taller anual de planificación estratégica de la Alcaldía de Hilton Head Island comenzó hoy en día. Continúa a las 9 a.m. de mañana, 29 de enero, en el Westin Resort. Esta reunión de dos días les da a los miembros del consejo la oportunidad de discutir metas futuras, compartir sus perspectivas y escuchar actualizaciones del personal de la Ciudad sobre varios proyectos. Julia Novak del Novak Consulting Group está facilitando el taller.

Debido a los protocolos actuales de COVID-19, la capacidad está limitada a los miembros de la Alcaldía, miembros del personal de la Ciudad participantes y miembros de los medios de comunicación. Puede ver el taller en su totalidad en la página de Facebook de reuniones públicas de la ciudad de Hilton Head Island (https://www.facebook.com/townofhiltonheadislandmeetings), el canal del condado de Beaufort (https://www.beaufortcountysc.gov/the-county-channel/live.html), los canales Hargray 9 y 113, y el canal Spectrum 1304. En futuras actualizaciones, compartiremos los aspectos más destacados del taller y le informaremos cuáles son las principales prioridades de la Alcaldía para el año.

2021 RBC Heritage se jugará con espectadores limitados y estrictos protocolos de salud y seguridad COVID-19

La Heritage Classic Foundation y el PGA Tour anunciaron esta mañana que serán los anfitriones de la 53ª edición anual de RBC Heritage Presentado por Boeing este año. Este evento, programado del 12 al 18 de abril en Hilton Head Island, es un importante motor económico para nuestra comunidad y nuestro estado. También genera millones de dólares para causas benéficas. Al igual que otros eventos importantes, el torneo se ha visto afectado por la pandemia de coronavirus en curso. Como tal, se implementarán estrictos protocolos de salud y seguridad en este evento que se jugará en Harbour Town Golf Links. Los oficiales del torneo han trabajado con nosotros, el estado y el PGA Tour para desarrollar un plan que incluya un número limitado de patrocinadores y fanáticos al aire libre y en entornos socialmente distanciados. La salud y la seguridad siguen siendo la prioridad número uno. Para mantener a todos a salvo durante este evento reinventado, el torneo ha implementado una serie de nuevos protocolos que incluyen el uso obligatorio de cubiertas faciales y la desinfección diaria de todas las estructuras permanentes y temporales. Visita www.rbcheritage.com para más información y detalles sobre las entradas para el evento.

La opinión pública ayuda a los paneles de la ciudad con el progreso de las ordenanzas y proyectos

Tenemos varias reuniones que se llevarán a cabo virtualmente la próxima semana y su participación con estos comités ayudará a la ciudad a avanzar en varias ordenanzas y proyectos. El público tiene la oportunidad de ofrecer comentarios por adelantado sobre los puntos de la agenda de los distintos paneles. Las agendas de las reuniones están publicadas en nuestro sitio web. Puede comentar sobre los artículos utilizando nuestro portal Open Town Hall, al que se puede acceder desde la página de inicio de nuestro sitio web en hiltonheadislandsc.gov. Entre las reuniones que tendrán lugar la próxima semana se encuentran:

El Grupo de Trabajo de Preservación Cultural y de Tierras de Gullah Geechee a las 9 am el lunes 1 de febrero. Los elementos de la agenda incluyen una revisión del progreso y los próximos pasos para las Enmiendas “the Historic Neighborhoods Overlay District LMO Amendments”, una discusión de los próximos proyectos de máxima prioridad y propiedad morosa impuestos para 2021.

La Comisión de Planificación a las 9 de la mañana del miércoles 3 de febrero. Los elementos de la agenda incluyen una revisión de los cambios de la Alcaldía relacionados con las Enmiendas de OVM de Vivienda para la Fuerza Laboral y un Informe Anual de Tráfico (Workforce Housing LMO Amendments and an Annual Traffic Report).

Una reunión especial de la Alcaldía a las 10 a.m., miércoles 3 de febrero.

El Comité de Planificación Pública a las 2 p.m. Miércoles, 3 de febrero. Los puntos de la agenda incluyen la revisión y recomendación de revisiones de la Ordenanza de Protección de Tortugas Marinas y una de actualización de Gullah-Geechee.

Curso gratuito sobre Planificación de Continuidad Empresarial

La División de Manejo de Emergencias de la Ciudad se está asociando con la Cámara de Comercio de Hilton Head Island-Bluffton para presentar un curso gratuito de un día sobre Planificación de Continuidad Comercial el 28 de abril de 2021. Este curso proporcionará la base para construir un plan de continuidad comercial para ayudar a su empresa a gestionar situaciones o eventos difíciles que afectan la capacidad de funcionamiento de su empresa. El curso se llevará a cabo de 8 a.m. a 5 p.m. en Palmera Inn & Suites, 12 Park Lane. Se proporcionará almuerzo. Se requiere inscripción para el curso a través del sitio web del Consorcio de Preparación Doméstica Rural en www.ruraltraining.org. El número y título del curso es “MGT 381: Planificación de la continuidad del negocio”. Se requiere una identificación de estudiante de FEMA y se puede obtener en https://cdp.dhs.gov/femasid. La fecha límite de inscripción es el 14 de abril a las 5 p.m. Para obtener más información sobre el curso, comuníquese con Tom Dunn, Gerente de Emergencias de la Ciudad, al 843-247-3744 o thomasd@hiltonheadislandsc.gov.

Funcionarios de salud pública de Carolina del Sur detectan los primeros casos conocidos del país de la variante COVID-19 detectada originalmente en Sudáfrica

El Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur (DHEC) anunció hoy la detección de dos casos asociados con la variante SARS-CoV-2 que surgió por primera vez recientemente en Sudáfrica. Estos son los dos primeros casos de esta variante en Estados Unidos. En este momento, no hay un historial de viajes conocido y no hay conexión entre estos dos casos. Ambos son adultos; uno de Lowcountry y uno de la región de Pee Dee. Para proteger su privacidad, no se dará a conocer más información.

Los expertos coinciden en que las vacunas existentes funcionan para protegernos de esta variante, incluso si no sabemos con precisión qué tan efectivas son. En este momento, no hay pruebas que sugieran que la variante B.1.351 cause una enfermedad más grave. Los funcionarios de salud pública instan a todos a seguir adoptando medidas para protegerse contra el virus, sin importar la cepa. Éstos incluyen:

• Llevar nuestras máscaras.

• Mantenerse al menos a seis pies de distancia de los demás.

• Evitar grandes multitudes.

• Lavarnos las manos.

• Hacerse pruebas con frecuencia.

• Vacunarse.

Visite https://scdhec.gov/news-releases para obtener más información.

Funcionarios de Carolina del Sur advierten al público que esté atento a posibles estafas relacionadas con la vacuna COVID-19

Los residentes de Carolina del Sur deben estar al tanto de los estafadores que se dirigen a los solicitantes de la vacuna COVID-19. El Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur (DHEC), la División de Aplicación de la Ley del Estado, la División de Manejo de Emergencias y el Departamento de Asuntos del Consumidor alientan a los residentes a desconfiar de los estafadores que utilizan el despliegue de la vacuna COVID-19 para robar información privada de la gente o su dinero.

Esto es lo que necesita saber para protegerse y proteger a los demás de los estafadores:

• Las agencias estatales, los proveedores de vacunas y los fabricantes de vacunas no se comunicarán con las personas ni les pedirán información personal por teléfono.

• El único momento en que las personas deben esperar compartir información personal con un proveedor de vacunas aprobado es cuando programan una cita real con un proveedor de vacunas real.

• Nadie debe pagar ni proporcionar información personal para unirse a una lista de espera de vacunas o que se le prometa acceso temprano a la vacuna.

• Una lista de ubicaciones de proveedores aprobados que actualmente aceptan citas para la vacuna está disponible en el mapa localizador de DHEC’s vax locator map at en https://scdhec.gov/covid19/covid-19-vaccine/covid-19-vaccine-appointments.

• Si un miembro del público es contactado por una posible estafa, debe comunicarse con las autoridades locales de inmediato, presentar una queja ante el Departamento de Asuntos del Consumidor de Carolina del Sur e informar el fraude a la Comisión Federal de Comercio.

Se anima a los residentes de Carolina del Sur elegibles a programar citas ahora. Carolina del Sur se encuentra actualmente en la Fase 1a de su plan de vacunas, y las personas actualmente priorizadas para recibir la vacuna deben continuar programando citas con los proveedores de vacunas para recibir su primera y segunda inyección. Si necesita ayuda para encontrar información de contacto de proveedores de vacunas cerca de usted, use el mapa de localización de vacunas de DHEC o llame a la Línea