Actualización de la subdirectora interina de la ciudad, Angie Stone. 12 marzo 2021

Actualización de la subdirectora interina de la ciudad, Angie Stone

Marzo 12 de 2021

Buenas tardes, residentes e invitados de Hilton Head,

Aquí tienes una actualización sobre lo que está sucediendo en la ciudad:

Ha pasado un año desde que Carolina del Sur enfrentó casos sospechosos de COVID-19 en nuestro estado y desde que nos embarcamos en nuestro viaje para mantenerlos informados durante esta pandemia global sin precedentes. Estamos de acuerdo con todos al decir que ha sido un momento desafiante, pero mantenemos la esperanza ya que hemos pasado por meses de pruebas, mandatos y ahora fases de vacunas. Agradecemos a todos por tomar medidas para ayudar a poner fin a esta pandemia. Estamos escuchando buenos informes del Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur. La epidemióloga estatal adjunta, la Dra. Jane Kelly, compartió esta actualización con nosotros esta semana:

Los casos, hospitalizaciones y muertes por COVID-19 continúan disminuyendo - ¡son buenas noticias!

Carolina del Sur se encuentra ahora en la Fase 1b. Si tiene 55 años o más, o tiene una afección médica que aumenta su riesgo de COVID-19 grave, o es un trabajador de primera línea con una mayor exposición al COVID-19, es elegible para la vacunación. Consulte el sitio web de DHEC en scdhec.gov/vaxlocator para obtener más detalles o llame a la Línea de información sobre vacunas COVID-19 de DHEC al 1-866-365-8110 para obtener ayuda.

para obtener más detalles o llame a la Línea de información sobre vacunas COVID-19 de DHEC al 1-866-365-8110 para obtener ayuda. Los CDC tienen nuevas recomendaciones para las personas que están completamente vacunadas (es decir, dos semanas después de su segunda dosis de Pfizer o Moderna, o dos semanas después de la dosis única de la vacuna Janssen de Johnson & Johnson).

1. Puede visitar a otras personas completamente vacunadas en el interior sin usar máscaras o distanciamiento físico en entornos privados.

2. Puede visitar a personas no vacunadas de un solo hogar que tienen un riesgo bajo de contraer la enfermedad grave de COVID-19 en el interior sin usar máscaras o distanciamiento físico.

3. Si está completamente vacunado, no necesita ponerse en cuarentena si ha estado expuesto al COVID-19 y no tiene síntomas.

4. NO debe visitar a alguien que no esté vacunado y que tenga un riesgo bajo si vive con otra persona que no está vacunada y que tiene un alto riesgo (por ejemplo, debido a una afección médica).

5. Visite https://www.cdc.gov/media/releases/2021/p0308-vaccinated-guidelines.html para obtener más información.

Recuerde, si se encuentra en un lugar público, no en una reunión privada, incluso si está completamente vacunado, continúe protegiendo a los demás: use su máscara, mantenga la distancia y evite las reuniones grandes. Estamos todos juntos en esto.

Se necesitan voluntarios para la clínica de vacunación

El Comité Médico del Greater Island Council de Hilton Head Island y Bluffton está buscando voluntarios para ayudar con los esfuerzos de vacunación de los proveedores inscritos en las próximas semanas y meses. Los voluntarios ayudarán de la siguiente manera:

Registro de pacientes. Capacidad informática necesaria.

Administración de vacunas.

Ayudar con el flujo de tráfico.

Seguimiento de personas post-vacunación.

Complete el formulario en http://bit.ly/VaccinationVolunteerForm si está interesado. Nos comunicaremos con usted cuando existan plazas disponibles para voluntarios.

Programa de pruebas de COVID-19 de Hilton Head Hospital y Coastal Carolina Hospital

Hilton Head Hospital y Coastal Carolina Hospital ofrecen pruebas de COVID-19 desde el automóvil de 8 a.m. a 12 p.m. los lunes, miércoles y viernes. Las pruebas se completan con o sin la orden de un médico y sin costo para los participantes.

Página del centro de COVID-19 de la ciudad de Hilton Head Island

Nuestra página de COVID-19 en hiltonheadislandsc.gov/COVID19 incluye enlaces a información que DHEC ha compilado sobre casos de COVID-19, vacunas, el plan de distribución de vacunas del estado y el mapa de localización de vacunas. También puede encontrar información sobre recursos comunitarios.

Proyectos de reparación y mantenimiento que sucederán en la ciudad la próxima semana

Se espera que los trabajos de reparación en la vía a lo largo de Point Comfort Road se completen la próxima semana el lunes.

La próxima semana, los contratistas harán reparaciones en la vía a lo largo de William Hilton Parkway (278 EE. UU.) entre Beach City Road y Automobile Place, y en algunas partes de Gumtree Road. Espere cierres temporales de vías cerca a los lugares de las reparaciones. Los usuarios de la vía deben tener precaución cerca de las zonas de trabajo. Se espera que el trabajo se complete dentro de una semana a partir de la fecha de inicio.

El Adventure Playground en Low Country Celebration Park estará cerrado temporalmente del 17 al 21 de marzo. Los contratistas estarán en el lugar para hacer las reparaciones necesarias en todo el área de juegos. Por tanto, será necesario limitar el acceso público y el tráfico peatonal en esta zona del parque mientras se realicen las obras.

Participe: Aplique ahora para servir en la junta o comité de la ciudad.

Ser parte de un comité de la ciudad de Hilton Head Island es una oportunidad para utilizar su tiempo y talento al servicio de su comunidad. Se anima a los ciudadanos a postularse para las próximas vacantes en varias juntas y comisiones municipales. Buscamos ciudadanos que sirvan y contribuyan con su experiencia en lo siguiente:

Comité Asesor del Impuesto de Alojamiento (ATAX) : revisa las solicitudes de organizaciones sin fines de lucro locales que buscan fondos de subvenciones ATAX y recomienda asignaciones de subvenciones a la Alcaldía. Se requiere: un miembro con experiencia en la industria del alojamiento y la hostelería

: revisa las solicitudes de organizaciones sin fines de lucro locales que buscan fondos de subvenciones ATAX y recomienda asignaciones de subvenciones a la Alcaldía. Se requiere: un miembro con experiencia en la industria del alojamiento y la hostelería Apelaciones de la Junta de Zonificación: escucha y decide las apelaciones relacionadas con las decisiones de planificación o zonificación tomadas por el personal o las solicitudes de variación relacionadas con los requisitos de la Ordenanza de administración de tierras (LMO). Se necesita: un miembro general.

escucha y decide las apelaciones relacionadas con las decisiones de planificación o zonificación tomadas por el personal o las solicitudes de variación relacionadas con los requisitos de la Ordenanza de administración de tierras (LMO). Se necesita: un miembro general. Junta de revisión de diseño: revisa, aprueba y hace recomendaciones sobre decisiones de diseño exterior en corredores designados. Se requieren: artistas gráficos, arquitectos, arquitectos paisajistas u otros profesionales del diseño, y miembros en general.

revisa, aprueba y hace recomendaciones sobre decisiones de diseño exterior en corredores designados. Se requieren: artistas gráficos, arquitectos, arquitectos paisajistas u otros profesionales del diseño, y miembros en general. Comisión de Planificación - Revisa y hace recomendaciones a la Alcaldía con respecto al uso de la tierra, proyectos públicos, planes de tráfico, zonificación y enmiendas al OVM. Se necesitan: arquitectos, arquitectos paisajistas y miembros en general.

¿Esta Interesado? Visite hiltonheadislandsc.gov/boards para revisar las calificaciones y responsabilidades, y para presentar la solicitud en línea. Se reciben solicitudes hasta el 21 de marzo.

Fire Rescue expande la actividad del GEOCACHE.

Fire Rescue ha lanzado su séptimo Geocache en la estación de bomberos 5 en 20 Whooping Crane Way. ¿No estás familiarizado con el geocaching? Es un juego de búsqueda de tesoros al aire libre en el mundo real que utiliza dispositivos con GPS. Los participantes navegan hasta un determinado conjunto de coordenadas y luego intentan encontrar el contenedor de geocaché oculto. Es una gran actividad familiar para todas las edades. Fire Rescue publicó su primer geocaché en 2017 en su sede en 40 Summit Drive y ahora tiene cachés en la Estación 1 (70 Cordillo Parkway), Estación 2 (65 Lighthouse Road; se reanudará una vez que se complete la nueva estación), Estación 4 (400 Squire Pope Road), estación 5 (20 Whooping Crane Way), estación 6 (12 Dalmatian Lane) y estación 7 (1001 Marshland Road). Todos los geocaches envían un mensaje de seguridad personal o contra incendios y tienen un artículo para llevar para los participantes. Para obtener más información, vaya a https://www.geocaching.com/.play.

Abierto el período de renovación de la licencia comercial 2021

El período de renovación de la licencia comercial de 2021 para la ciudad de Hilton Head Island está abierto. Si su licencia no se renueva antes de la fecha límite del 30 de abril, comenzará a acumular una multa del 5% sobre el monto impago de cada mes o una parte del mismo después de la fecha de vencimiento hasta que cancele. Además, los negocios morosos están sujetos a una sanción emitida por la alcaldía de US $ 1,087.50. Los formularios de renovación de licencias comerciales se enviaron por correo en enero. Cualquier negocio que no haya recibido una solicitud de renovación debe comunicarse con el Servicio de Ingresos de la Alcaldía al 843-341-4677. La mayoría de los propietarios de negocios con una licencia comercial válida de 2020 y sin cambios en su nombre o dirección son elegibles para renovar su licencia comercial en línea. Para acceder a este servicio, vaya al sitio web de Town en www.hiltonheadislandsc.gov y seleccione la pestaña Servicios en línea.

Horario de verano: ya es hora de avanzar

El horario de verano (DST) comienza el domingo 14 de marzo. Oficialmente, la hora cambia a las 2 a. m. Adelanta el reloj una hora antes de ir a dormir el sábado por la noche para evitar llegar tarde a las actividades del domingo. Y mientras lo hace, asegúrese de cambiar las baterías de sus detectores de humo y reemplazar los detectores de humo que tienen más de 10 años. Con el tiempo, los sensores de alarma de humo pueden perder sensibilidad. Después de 10 años, existe un 30% de probabilidad de falla que aumenta a medida que pasa el tiempo. El botón de prueba en un detector de humo solo confirma que la batería está funcionando, no el sensor de humo. Revise la parte inferior de su alarma de humo para ver la fecha del fabricante. Si no hay fecha, lo más probable es que tenga más de 10 años. No espere, consulte la