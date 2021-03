Actualización del subdirector de la ciudad Josh Gruber

30 de marzo de 2021

Buenas tardes residentes e invitados de Hilton Head,

Aquí tienes una actualización sobre lo que está sucediendo en la ciudad:

La ciudad de Hilton Head Island busca servicios de planificación territorial y diseño de parques Solicitud de calificaciones

Queremos crear parques de clase mundial para nuestra comunidad y buscamos la ayuda de equipos de diseño multidisciplinarios dinámicos para la planificación territorial y los servicios de diseño de parques. Hemos distribuido Solicitudes de Calificaciones (RFQ) para dos proyectos: servicios de diseño para mejoras de parques y recreación en Chaplin Community Park y Crossings Park y, servicios de planificación y diseño de terrenos para nuestra Área de Iniciativa Mid Island.

Se recomiendan las mejoras de parques y recreación en nuestra iniciativa del Plan Maestro de Parques y Recreación para la remodelación del Parque Comunitario Chaplin y el Parque Crossings existentes. Las respuestas para los servicios de diseño vencen antes de las 2 pm del jueves 29 de abril. Puede encontrar más información registrándose en el portal de adquisiciones de la ciudad en https://hiltonheadislandsc.bonfirehub.com/opportunities/41280

Las respuestas a los servicios de planificación territorial para el Área de la Iniciativa de Mid Island y los servicios de diseño para un nuevo parque comunitario en Mid Island Tract, la parte de propiedad de la ciudad del antiguo campo de golf Planters Row, vencen a las 3 pm del jueves 29 de abril. Más información se puede encontrar registrándose en el Portal de Adquisiciones de la Ciudad en https://hiltonheadislandsc.bonfirehub.com/opportunities/41299

Para obtener más información, comuníquese con Taylor Ladd, planificador principal, al 843-341-4607 o taylorl@hiltonheadislandsc.gov, o con Rich Groth, oficial de adquisiciones, al 843-341-4711 o richg@hiltonheadislandsc.gov.

Se acerca la fecha límite para la renovación de la licencia comercial de 2021

Estamos a un mes de la fecha límite del 30 de abril para las renovaciones de licencias comerciales de 2021 para la ciudad. Si su licencia no se renueva para esa fecha, comenzará a acumular una multa del 5% sobre el monto impago de cada mes o una parte de este después de la fecha de vencimiento hasta que se pague, a partir del 1 de mayo. Además, los negocios morosos están sujetos a una citación municipal de $ 1,087.50. Los formularios de renovación de licencias comerciales se enviaron por correo en enero. Cualquier negocio que no haya recibido una solicitud de renovación debe comunicarse con el Servicio de Ingresos de la Alcaldía al 843-341-4677.

Feliz día del médico

Feliz día del médico a todos los médicos de nuestra comunidad. Sabemos que ha sido un año desafiante para usted, pero realmente apreciamos su dedicación para cuidar de nuestros residentes e invitados de la isla. ¡Eres espectacular! Expresamos nuestro más sincero agradecimiento por todo su arduo trabajo para mantenernos sanos, seguros e informados. Aplaudimos el valor que ha demostrado durante la crisis de salud de COVID-19 mientras continúa brindando atención y tratamiento continuos a sus pacientes. Su compromiso con la atención hace de nuestra comunidad un lugar especial.

Vacunas COVID-19 disponibles para cualquier persona de 16 años o más

A partir del miércoles 31 de marzo, todos los habitantes de Carolina del Sur de 16 años o más serán elegibles para recibir la vacuna COVID-19 y pueden comenzar a programar sus citas. Actualmente, Pfizer es la única vacuna disponible para personas de 16 a 18 años. Las tres vacunas, Pfizer, Moderna y Janssen, están disponibles para los mayores de 18 años. Para obtener una lista completa de los lugares que ofrecen vacunas, visite el sitio web del Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur en scdhec.gov/vaxlocator. Los proveedores le piden que se registre para las citas.

Hilton Head Hospital y Coastal Carolina

Hilton Head Hospital y Coastal Carolina Hospital ahora están operando sus clínicas de vacunas de miércoles a viernes en el Buckwalter Recreation Center, 905 Buckwalter Parkway en Bluffton. Si tiene una cita programada en Hilton Head Hospital o Coastal Carolina Hospital, su cita será aceptada en la nueva ubicación: el Bulkwalter Recreation Center.

Si prefiere recibir sus vacunas en lugares de la isla, consulte el sitio web de la DHEC de Carolina del Sur en scdhec.gov/vaxlocator para obtener una lista completa de las farmacias que ofrecen vacunas a las personas elegibles. También puede llamar a la Línea de información sobre vacunas COVID-19 de DHEC al 1-866-365-8110 para obtener ayuda.

Pruebas de COVID-19 y otra información de COVID

Hilton Head Hospital y Coastal Carolina Hospital están reduciendo nuevamente su programa de pruebas de COVID-19. A partir del jueves 1 de abril, los hospitales solo ofrecerán pruebas de COVID-19 desde las 8 a.m. hasta el mediodía los lunes y jueves. Las pruebas se completan con o sin la orden de un médico y sin costo para los participantes.

Además, el Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur ofrece pruebas de COVID-19 desde el vehículo de 9 a.m. a 4 p.m. todos los días en Tanger Outlets 2 en Bluffton. No se necesita cita ni orden médica.

Para obtener más información sobre COVID-19, visite nuestra página de COVID-19 Hub en hiltonheadislandsc.gov/COVID19. Allí puede encontrar enlaces a información que DHEC ha recopilado sobre casos de COVID-19, vacunas, el plan de distribución de vacunas del estado y el mapa de localización de vacunas. También puede encontrar información sobre recursos comunitarios.

¡Sin engañar! El sistema de calcomanías Beaufort Count Convenience Center entrará en vigor el 1 de abril

A partir del jueves 1 de abril, el sistema de calcomanías del condado de Beaufort estará "ACTIVO" en todos los centros de conveniencia del condado de Beaufort. Todos los vehículos deben estar preparados para detenerse al ingresar a los centros de conveniencia. Los asistentes escanearán las calcomanías de los residentes que hayan recibido sus códigos de barras, ya sean electrónicos o adhesivos. A los residentes que no hayan recibido su calcomanía se les negará el acceso a los Centros. Si ha solicitado una calcomanía y no ha recibido respuesta, es posible que haya un problema con su solicitud. Solicite ayuda en beaufortcountysc.gov/solid-waste-and-recycle/convenience-centers/decal-service-request.html. Si no ha solicitado una calcomanía, envíe su información mediante el formulario en línea en beaufortcountysc.gov/SWRDecal. Se emitirá una calcomanía por cada propiedad del condado de Beaufort.