CAROLINA RAMIREZ, la protagonista de la Reina del Flow

La Isla Magazine tuvo la oportunidad de entrevistar a Carolina Ramirez, actriz y bailarina colombiana, nacida en Cali, Valle del Cauca.

Una mujer que siempre nos ha sorprendido con sus actuaciones.



Hoy la vemos en la exitosa serie La Reina del Flow, transmitida por Netflix y Telemundo Internacional, protagonizando a Yeimy Montoya.

¿De dónde nace el amor por la vida artística?



Nace un poco de mí, tuve unos padres muy inquietos y preocupados porque tuviéramos muchas actividades lúdicas a parte del colegio. Desde muy pequeños nos inculcaron por ejemplo el tema del deporte, mi papá fue deportista de alto rendimiento. A mi padre le gustaba mucho pintar, tuve una tía que me inculcó la lectura y desde muy chiquita me gustó ir a teatro.



Sin querer queriendo fui creciendo en un medio artístico que se afianzó cuando a los 9 años entré a la Escuela de formación artística Incolballet en Cali, donde empiezo hacer mi carrera de bailarina clásica; ese mismo entorno tenía en si todo el arte y por ahí me fui encaminando.

¿Extrañas mucho Cali?

Cali la extraño, es una ciudad que me pertenece y yo le pertenezco.

Allí tengo mi familia, están los recuerdos de mi infancia, una infancia espectacular.



Sabemos que te gusta hacer teatro, ¿qué disfrutas más, el teatro o la televisión?

Son diferentes disfrutes, pero yo te puedo decir que disfruto un poco más hacer teatro porque es cómo hacer un deporte extremo. Me parece que esa relación que existe con el aquí y el ahora, es muy interesante de experimentar.



La telenovela forja unos vínculos afectivos increíbles, se crea una familia, todos los días compartes con gente maravillosa que trabaja más que uno, pero que tiene la décima parte de reconocimiento.



En la televisión lo mejor es el parche*, pero uno no sabe qué va a pasar, no sabes si le va a ir bien a la producción, si le van a poner un horario decente, no se sabe ni siquiera si va a salir al aire. Digamos que uno trabaja a futuro cuando haces televisión.

En cambio en el teatro trabajas en el presente y eso es algo que no tiene precio. Los que hacen deportes extremos precisamente tienen esa adrenalina por eso.



¿Cómo llegas a ser parte de la Reina del Flow?

Yo recibo una llamada del productor que realmente es el gestor de todo este proyecto, Lucho Jimenez y aunque fue un poco a dedocracia* tuve que hacer casting y un montón de pruebas. Era un proyecto que no me convencía desde el inicio. Pero Lucho me pareció un tipo muy honesto, a mí me gusta la gente apasionada, la gente que tiene a cuestas un proyecto que quiere y que defiende; y yo puedo decir que estuve en este proyecto gracias a él.



Lucho fue quien me supo vender la idea a pesar del reggaeton -que no me gustaba- y que me preocupaba mucho porque iba en discordancia un poco con mi filosofía de vida; y es que a mí me gusta mucho la salsa, la música, y el contenido musical, y para mí el reggaeton no me parece que tenga un contenido musical muy extenso.



Conocer el mundo del reaggeaton me abrió un universo del género urbano, el rap, el trap, el hip hop con el que me identifico un poco más porque es un género nace de las urbes como una protesta a la desigualdad social, que nace de las comunas o en otras partes del mundo en los guetos; nace de los jóvenes que crecen entre cemento y denunciando de alguna manera cómo es su vida. Es un ritmo muy interesante, muy virtuoso, muy artístico y el reggaetón digamos que es un resultado de eso, un poquito musicalmente menos rico, pero también muy interesante. El reggaetón es muy exitoso y hace mover hasta los más tiesos.



Más allá del género, me concentré en el personaje. Jeimy me pareció muy interesante, era muy acorde a mi edad, a la madurez no sólo actoral sino personal y bueno dije que sí.



Cuando un proyecto logra darme maripositas en el estómago, y le hago caso a mi instinto, me entusiasmo por el proyecto y, yo creo que Lucho fue fundamental para que eso pasara.

¿Cómo vez al personaje de Jeimy Montoya?



Jeimy es un personaje de valores, a pesar de ese deseo de venganza, después de todo lo que le pasó ¿qué querían?



Me parece que yo busqué como actriz darle coherencia a este personaje, Yeimy fue siendo consecuente con las cosas que le iban pasando y tuvo una evolución.



Yo creo que lo más bonito del personaje lo leí en un tweet de un fan que me pareció espectacular: “la historia empezó en una historia de venganza, después se convirtió en una historia de justicia y finalmente terminó en una historia de perdón”.



A través de Netflix la Reina del Flow ha llegado a muchas personas, ¿te imaginaste que esta producción iba a tener tanta acogida?



No, cero… ¡Jamás! Ha sido muy sorprende, yo pensé que eso ya lo había vivido en algún momento con “La hija del mariachi”, una de las primeras telenovelas virales que se hicieron en la época que no existía Netflix, Twitter ni esas cosas. Hoy en día muchos de los fans antiguos que tengo han sido muy leales, pero también es muy sorprendente cómo se ha generado un nuevo grupo de fans.



El reconocimiento no solo sirve para ser famoso y ya, para no tener que hacer tanta fila en el banco, sirve también para garantizar que hay una vigencia y que siempre existe la posibilidad de estar en nuevos proyectos.



Es importante que no solo conozcan el trabajo de uno, sino que conozcan el equipo que hay detrás de Yeimy, hay una persona que se encargó del look, hay un director que se encargó del tono de Yeimy, hay un montón de gente que trabaja alrededor de un personaje que no solamente tiene que ver conmigo, con el actor que lo interpreta.



Cuando una serie es tan exitosa obviamente hay astros que se alinean pero también hay un combo de gente que ha trabajado para que se logre ese éxito.

El amor que le pusimos todos, la buena onda, entre el equipo nos queremos un montón, y este es el resultado.

¿cómo es la experiencia de doblar la voz para cantar?



Yo ya tenía experiencia con producción de la “Hija del mariachi” donde realmente me doblé 100 canciones, hasta hicimos shows en vivo. No se me ocurriría nunca cantar porque yo soy muy exigente y si uno canta bien, uno no canta.



Alguna vez Diego León, el Director de la “Hija del mariachi” me dijo: “yo estaba muy preocupado a la hora de escoger a la actriz que interpretaría este personaje porque necesitaba que cantara, pero la Directora musical Josefina Severino me dijo: tú no necesitas una cantante, tú necesitas una intérprete”. Yo creo que ser intérprete tiene mucho que ver con lo que somos como actores, porque nos da la capacidad de interpretar un personaje que canta. Carolina no canta, canta Yeimy, entonces podemos disociar y eso es muy interesante.



Es bacano* jugar a ser otro, es divertidísimo pararse en un escenario y “cantar divino”, nadie nos oye, pero estamos cantando.



¿Te inspiraste en alguna persona para crear el estilo de Yeimy?



Me inspiré un poco en Ivy Queen, en J. Lo., y también en Karol G.

¿Consideras que la reina del flow tiene un mensaje para los jóvenes de esta generación?



Claro, ese es el plus de esta serie porque trae la unión de muchas generaciones: los niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. La producción por ejemplo tiene una historia de adolescentes donde toca temas como las drogas, la fama, las redes sociales, así mismo cómo a través de la responsabilidad o de la irresponsabilidad se puede afectar el presente y futuro de cualquier persona. Por otro lado logra mostrar cómo en ocasiones los padres pueden equivocarse de la tal manera que sus hijos terminan en situaciones complicadas.



Para mí la televisión tiene una gran responsabilidad social y si la televisión no tiene ningún valor, ningún efecto educativo, yo creo que no tendría sentido.



Pero en general el mensaje está en los dos caminos que tenía el personaje: el perdón o la venganza. La venganza trae consecuencias que ella misma pagó y el perdón trae otras.



¿Es cierto el rumor qué vamos a tener segunda temporada?



Hay segunda temporada confirmada, lo que no sabemos es la fecha que iniciamos rodaje, Lucho sigue un poco a la cabeza del proyecto.



¿Cuál crees que ha sido el secreto para el éxito que ha tenido tu carrera artística?



Yo no sé si hay un secreto, la verdad me siento súper afortunada, a veces creo que no me lo merezco tanto, hay gente igual de talentosa e increíble que no le va tan bien y que debería irles muy bien.



Soy honesta conmigo misma, he aprendido a decir no oportunamente. Mi carrera no es un sacrificio, yo creo que en el momento que se convierta en eso… va a ser insoportable y lo haré muy mal.



Siempre trato de pasarla bien a pesar de lo difícil que es hacer televisión, muchas veces son 14 horas diarias, pero siempre trato de rodarme de que ame lo que hace. No me gusta la gente que no le gusta lo que hace, eso me parece que contamina mucho.



El arte básicamente se trata de volvernos otra vez seres naturales en el sentido de vivir el presente, de que la acción sea lo más importante.



Yo sigo creyendo en el arte, me ha salvado mucho el tema de hacer teatro porque me mantiene activa, en forma con la disciplina que debemos tener. La televisión no es fama y fortuna eso es mentira, la fama y la fortuna son consecuencias, pero no son realmente el motivo de lo que hago. Me gusta actuar, me gusta representar otras personas, me gusta poder hacer cosas que yo en la vida sería capaz de hacer o de decir, y lo hago con mucho juicio. Esta es mi profesión y hay que cuidarla.



Por último, ¿nos podrías dar una recomendación para las personas que hoy desean emprender su camino artístico?



Yo creo que uno primero tiene que ser muy coherente en quien quiere ser, hay mucha gente que me dice: yo quiero ser actor porque quiero salir en televisión, salir en televisión es muy fácil, hay muchas formas, pero ¿qué es ser un actor? ¿qué implica ser actor?.

En mi caso la televisión fue una consecuencia, yo desde los 9 años estoy parada en un escenario rompiéndome las cejas para ser la mejor artista que pueda ser, no más que nadie, sino que yo pueda ser.

Hay que leer mucho, hay que estudiar, esto es una profesión, no un oficio. Ser actor es una profesión que tiene seriedad, formación, que debe tener un contenido intelectual importante porque para mí el teatro y las artes escénicas realmente confrontan el ser humano consigo mismo.

El teatro tiene filosofía, literatura, ética, muchas materias importantes que tienen que ser tomadas muy en serio y eso no tiene que ver con salir o no en la televisión.

Hay que ser coherente, uno también tiene que saber que está dispuesto a sacrificar de energía vital para ser lo que uno quiere ser.

*Glosario colombiano:

Parche: grupo de amigos.

Dedocracia: Sistema por el cual se elige a dedo a una o más personas para que ocupen un lugar.

Bacano: Muy bueno y divertido.

