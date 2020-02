Cómo salvar más árboles al cancelar el correo basura que te llega a casa

Por: Sarah MacMillan

Crecimos en una era inconsciente, donde el exceso se añoraba y hasta nos definía. Hoy en día, los excesos son vistos con otros ojos, nuestro corazón se llena de compasión de ver a millones de personas ahogadas en las creencias del pasado. En vez de criticarlas seamos una Generación de Amor que inspira y no juzga. Entre más compartamos prácticas conscientes, más cambiaremos el mundo que vemos.

Con esto en mente me desperté esta mañana. ¿Cómo ayudamos al Amazonas y todos los millones de árboles que talan cada año para hacer papel si no tenemos conexiones directas? Nos quejamos todos los días cuando recogemos el correo basura, nos llegan revistas innecesarias, propagandas de productos que jamás compraremos, y extractos bancarios que deberían llegar vía correo electrónico a estas alturas de la vida. Pensemos en esto: El Instituto Sightline dice que cada estadounidense recibe un promedio de 41 libras de correo basura por año. Globalcitizen.org dice que los Estados Unidos se quedará sin espacio en los vertederos en los próximos 18 años. Ecocycle.org dice que podemos pasar hasta ocho meses de nuestra vida clasificando el correo basura y TreeHugger.com afirma que la contribución anual de carbono del correo basura es igual a la de siete estados de EE. UU. Combinados.

Con todas estas cifras expuestas, ¿lo mínimo que podemos hacer es decirle NO MAS al correo basura no? No es la única solución, pero es una gran parte de la solución.

En nuestras próximas ediciones encontrarás las diferentes formas de cancelar el correo basura, recuerda que este tipo de correos “tienen tu nombre, apellido y toda tu información privada, que anda rondando por ahí en millones de computadoras para esperar a ser usada.”