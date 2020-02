Entrevista a los actores de El final del Paraíso

El final del Paraíso

Serie de Telemundo.

La Isla Magazine tuvo la oportunidad de entrevistar a varios de los actores de esta espectacular serie que no se pueden perder a través de Telemundo.

Kimberly Reyes

Colombiana

¿De donde nace el amor por la actuación?

Yo nunca pensé que fuera a trabajar en televisión, empecé estudiando carreras que no tenía nada que ver con el medio. Yo estuve en Miss Mundo Colombia y luego me llamaron a presentar un programa de farándula. Estando en ese programa hice el casting para uno de los personajes principales de una novela de un cantante colombiano. Desde que me presenté para hacer el casting me enamoré completamente de la actuación ahí comenzó todo.

¿Cómo sientes que ha recibido el público a “la diabla” interpretada ahora por ti?

Ha sido una grata sorpresa porque normalmente cuando ocurren ese tipo de cambio la gente queda en shock, son personajes que llevan viendo mucho tiempo y al principio dicen: ¿cómo va a pasar esto? Pero realmente el público ha sido muy bueno y generoso en sus comentarios porque sencillamente siguen viendo a la diabla. Creo que tenía que respetar las características del personaje y tratar de convencerlos que el cambio de rostro era lo que realmente estaba sucediendo en la historia.

¿Cómo fue ese proceso de la voz?

Yo tomé un taller con una coach vocal que me ayudó a trabajar mucho en el tema la voz, en la colocación de las palabras para que sonara lo más parecido y qué tú pudiera cerrar los ojos y vieras al personaje.

¿Por qué hay que ver “El final del paraíso”?

Me siento súper orgullosa de ser parte de esta familia y los invito a todos a que no se pierdan El final del paraíso, el comienzo de una nueva era para todos los personajes. La serie de verdad está maravillosa tiene un formato espectacular, mucha acción, esta historia está increíble.

Fabian Rios

Colombiano

¿De donde nace el amor por la actuación?

Nace en cuarto de primaria en Santander, Colombia cuando el profesor preguntó quién de los alumnos quería hacer una obra de teatro llamada blanco y negro, yo levanté la mano y ahí me enamoré de la fascinante carrera que hoy desempeño.

¿Que significa para ti el personaje de Albeiro y cuéntanos como ha sido esta experiencia?

Para mí interpretar a este personaje fue la mejor oportunidad para reivindicar a la familia. Hace 10 años cuando comencé a interpretar a Albeiro, dimos un mal ejemplo con este personaje dividiendo la familia. Siempre le pedí a Dios que me volviera a dar la oportunidad para reivindicar a la familia y estamos en ese proceso. Ya vamos en la cuarta temporada y Albeiro se está despertando, dándose cuenta que lo más importante es la familia y vamos a defenderla hasta el final de los días del personaje.

La familia para Fabian Rios es muy importante, ¿ese es tu aporte al personaje? Por supuesto, no puedo ser incoherente en mi vida, no puedo dejar que yo pasé a la ficción interpretando a un personaje que, de mal ejemplo sabiendo que compruebo en la vida real que para llegar al éxito primero es Dios y tener una familia bien constituida y sólida.

¿Cual consideras que ha sido el éxito de esta serie?

Es una serie que llega al corazón de todas las personas. En la vida real son personajes que se encuentran a la vuelta a la esquina, y esta es una historia totalmente verídica que transcurre entre Pereira y Girardot en Colombia.

¿Por qué hay que ver “El final del paraíso”?

Tienen que ver el final del paraíso porque van a poder entender qué significa El final del paraíso, el comienzo de una nueva era. Será la reivindicación de cada uno de los personajes porque es el final de una era, y va a darle entender a la gente que tomar el camino equivocado lleva a el infierno y el infierno no está en otro lugar sino aquí en la tierra. Entonces lo importante es reconocer los errores a tiempo y saber que la recompensa uno la recibe aquí en la tierra o el castigo, y no es la excepción en esta saga. Es exactamente lo mismo de la frase: obra mal te va mal, ahora bien te va bien.