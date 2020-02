Ser mamá hoy

Por: Paula Vanegas

Sarah MacMillan es coach de transformación personal, Breathwork y sound healer radicada en Miami. Fundadora de Be Generation Love, una plataforma digital en el área de espiritualidad que ofrece membresías, cursos y terapias en línea para que personas alrededor del mundo hagan procesos de vida desde la comodidad de sus hogares, creando un movimiento de personas que buscan auto-sanarse para ser más felices.

Sarah es colombiana de nacimiento, y su historia de vida es inspiradora. Es una mujer que enseña con ejemplo, que nos conecta con la importancia del amor propio, del amor en familia y del vivir en el aquí y el ahora. Su pasión como ella lo dice es “inspirar a que las personas se conecten al silencio de sus corazones para que vivan una vida más amorosa, más balanceada, más consciente y con propósito”.

Para este mes de las madres, los invitamos a leer la primera parte de esta entrevista.

¿Qué simboliza para ti ser madre?

Ser madre es darle las herramientas a nuestros hijos que nosotras sentimos y que van a ser de ayuda en su futuro.

Parece sencillo, pero educar me ha parecido una de las cosas más difíciles que he hecho hasta ahora. Educar me ha vuelto constante, y he tenido que recordarme varias veces que no hay opción de soltar las riendas de esa constancia porque en ella está la creación de los hábitos que quiero ver nacer. Así que todos los días respiro profundo y recuerdo mi intención como mamá.

Les estamos enseñando a nuestras hijas un estilo de vida muy integral que tiene mucho que ver con consciencia. Para ello primero comencé a aplicar cambios a mi vida a medida que ellas fueron creciendo y que fui viendo la necesidad de hacerlo. Si no quiero que mis hijas hagan algo, pero yo lo hago, yo también lo tengo que cambiar porque enseñar con ejemplo es mucho más fácil que enseñar con cantaleta (nos volvemos tan repetitivas que nadie nos quiere escuchar). Empecé a cambiar estos hábitos y como no todas las personas tenemos las mismas prácticas aprendí una lección muy bonita: no juzgues a la gente que hace las cosas diferentes. En mi casa desde que mis niñas están chiquitas les estoy diciendo, saca tu botella reusable, no vamos a comprar agua, no compramos botellas de plástico y ¿por qué? Porque el planeta está lleno de plástico y los animalitos se están muriendo.

No podemos juzgar a nadie, las mamás estamos enseñando lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos.

Es importante tener claro lo qué les queremos enseñar a nuestros hijos, que les enseñemos mucha compasión en el proceso y más si los estamos educando con cosas que todavía no son parte de la consciencia colectiva, de las personas en general.

A veces las mujeres olvidan el rol de mujer y el de esposa cuando llega el rol de madre, ¿cómo haces tú para equilibrar esto?

Siento que tener hijos es un cambio grande y si, nos perdemos en la maternidad uno o dos años. Es una responsabilidad muy grande, nos salen muchos miedos que no sabíamos que teníamos. Yo hablaba con Rodri(esposo), pensando en ¿qué hacemos para no perder nuestra relación? Rico tener hijos, y que estemos viviendo este momento, pero a mí me gusta tener a mi novio a mi pareja.

La creencia de pensar en que nacen mis hijos y me vuelvo una señora, no vuelvo a pasarla rico, no vuelvo a salir porque soy mamá, se transforma en cosas reprimidas. Un mantra que yo siempre tuve: primero Rodri y luego las niñas porque al final del día, fuimos primero nosotros dos y luego las niñas. Siempre noté que muchos matrimonios tenían problemas cuando las mamás entregaban todo a sus hijos y se olvidaban de su pareja. Mis niñas tienen 8 años que han pasado rapidísimo, y más adelante las niñas se irán y yo quedaré otra vez sola con Rodri.

Al principio así estuviera cansada, traté de salir con Rodri cada dos semanitas a cine, a tener tiempo para los dos. Yo creo que hay que mantener la relación.

¿Qué recomendación le puedes dar a las madres de hoy?

Yo creo que tener muy claro con nuestra pareja cual es el norte, la intención del por qué tenemos a nuestros hijos y qué les vamos a enseñar. Si todavía no tienes hijos, pensar muy bien con quien los vas a tener para que siempre estés pensando en tu familia como el mejor “parche” (equipo) con el que puedes estar. Por ejemplo, podemos estar solos los 4 una semana entera en casa y yo digo: que delicia, escogí un hombre que me encanta, que me gusta andar con él, me encanta estar con las niñas; y ese hogar va creciendo y se va uno acostumbrado a esa energía, pero siempre con un norte.

Hay que preguntarnos:

¿Qué les queremos enseñar a los niños?

¿Qué queremos como familia?

¿Cuáles son los recuerdos que les queremos dejar?

¿Qué es lo que no queremos repetir que vivimos con nuestras familias? porque karmaticamente repetimos lo mismo sin darnos cuenta.

Recuerden que nosotras somos las que inspiramos, somos las que creamos en el hogar, las que mantenemos la rutina, las que sostenemos lo nuestro; empecemos a crear el hogar que siempre hemos querido sin poner disculpas a todo. Podemos comenzar a implementar pequeñas cosas porque no todo lo podemos hacer al mismo tiempo, a veces no empezamos a cambiar porque nos sentimos tan anonadadas por tantos cambios que queremos hacer que uno se agota solo de pensarlo. Tengo que cambiar tanto que no puedo.

Una cosita a la vez es mucho mejor. Un ejemplo: ¿Qué quiero hacer? Quiero que mis hijos sean más agradecidos, de pronto les he dado tanto que ya no están agradeciendo nada, no valoran nada. Puede que haya llegado el momento de no darles tantas cosas, en las noches preguntarles ¿por qué estas agradecido hoy?, ¿cómo te fue en el colegio?, ¿qué hubieras querido hacer diferente hoy que sabes que hiciste y no debiste haberlo hecho?

Te recomiendo empezar con una práctica y después cuando haga parte de tu rutina, comienzas otro cambio. Y muy importante, no juzgarnos tanto porque ser mamá no es fácil.

A todas las mamás que están separadas, a las que se sienten mal, recuerden que estamos haciendo lo mejor que podemos y, si pensamos que lo mejor en este caso para nosotras y nuestros hijos fue separarnos, hay que volver a enamorarnos de nosotras mismas, porque después de un divorcio uno queda con baja autoestima. Entonces lo primero es recuperarnos y dejar de pensar en la otra persona, y así estemos peleados con la expareja, el castigo no es el niño, los niños no entran en la negociación. Los niños en algún punto de sus vidas van a entender todo, tu historia y qué persona estaba siendo inconsciente en la relación.

Nosotras como madres seguiremos dándole lo que sabemos que necesitan nuestros hijos.

Website: www.begenerationlove.com

Instagram: begenerationlove

Facebook: Be Generation Love