Entrevista con LORENA COYLE

¨Siempre me ha apasionado el estudio de la mente y las conductas humanas. Mi experiencia de vida me ha llevado a creer que la respuesta no se encuentra en la mente sino en el corazón, allí es donde está esa voz interior que se llama intuición.¨

LORENA COYLE

Mexicana de nacimiento, radicada en Estados Unidos hace 20 años. Licenciada en Relaciones Humanas, instructora certificada de ThetaHealing ®, coach de la vida holística, motivadora e instructora de meditación, personalidad de la televisión, ha participado en programas reconocidos como: Newscafe de Univision Miami, El Chateo de Venevisión y otros programas a nivel Latinoamérica.

¿Qué es el alma gemela?

Muchas personas creen que un alma gemela solamente es alguien con quien tienes una conexión amorosa y no es así. Tus hijos, tu familia pueden ser tus almas gemelas, un alma gemela es una persona, o un alma –por así decirlo-, con la que te reconoces, te sientes cómodo, se sienten familiares.

En tantos billones de personas que hay en el mundo, pueden pasar a tu lado 35 personas y ni siquiera volteas a verlas, pero por lo general va a ver alguien que te llame la atención, y eso se llama: una conexión de almas.

Quiero que sepas que hay 4 tipos de conexión de almas gemelas.

¿Cuáles son los 4 tipos de conexiones de almas gemelas?

Twin flame. Para mi son los amores de verano, es esa persona que te hace sentir en la luna y te saca todas las emociones, sientes juegos artificiales.

Característica:

Esta persona tiene todo lo que te gusta de ti, prácticamente te enamoras de ti.

Hay parejas que se casan a los 2 o 3 meses de haberse conocido, muy probablemente se casaron en ese periodo de twin flame, de emoción, de locura,

pero al cabo de un año se pueden preguntar: ¿ajá y tú quien eres? ¿En qué momento terminé casándome contigo?

Yo digo que los twin flames son para disfrutar, para pasarla bien. Ese amor se te pasará en 3 meses y quedará como un buen recuerdo.

Familia de alma. Este es un amor que se siente familiar. Cuando te encuentras un familia de alma, el amor va a ser tranquilo, sin sobresaltos. El detalle es que no hay pasión, se vuelve como tu roommate, y hasta se comienzan a parecer físicamente, porque son familia de alma.

Lo interesante es que, si han tenido 35 twin flame y ya están cansados de esa situación, te encuentras un familia de alma que no te da sobresaltos y dices: aquí me quedo.

Características:

La mayoría de personas que yo conozco, que tienen muchísimos años casados, por lo general son familia de alma. Son personas que andan buscando la tranquilidad que da un familia de alma, ahora si para ti es muy importante el tema sexual y de pasión, pues ten claro que aquí no lo hay.

Alma gemela. Hay más de un alma gemela. Yo le digo a mis solteras que cuando estén pidiendo su alma gemela, la pidan lo más compatible con ustedes mismas, porque recuerden que el alma gemela no es lo que mucho imaginan, ir caminando por la playa, agarrados de la mano y nos salen corazones, no.

El alma gemela por lo general viene a empujarte, a cuestionarte, y a moverte la estructura. Lo interesante de un alma gemela es que llega en el momento que tu necesitas hacer un cambio en tu vida.

Características:

Hay una química increíble como el twin flame.

Hay conexión como la familia de alma, te sientes cómodo, puede platicar, sientes que puedes ser vulnerable con esa persona.

El detalle es que te va a cuestionar absolutamente todo, por qué lo haces, cómo lo haces, prácticamente te va a volver loca(o).

Yo estoy casada con un alma gemela y me vuelve loca, me cuestiona absolutamente todo.

Esto es un alma gemela, no se confundan.

4. Alma gemela divina. Solo un alma gemela divina, tiene absolutamente todo los elementos de los otros tres tipos de conexión de alma gemela.

Características:

Mucha pasión y juegos artificiales como el twin flame.

Hay conexión importante del corazón como el alma gemela.

Existe esa necesidad de empujarte, de moverte las estructuras, te ayuda ser mejor persona como el alma gemela.

Hay familiaridad como la familia de alma.

Tiene absolutamente todo, por eso es el alma gemela divina.

El detalle, es que nunca viene en el paquete que te gusta. Me gustan altos y es bajito, me gustan rubios y es moreno, me gustan gorditos y es flaquito.

Lo que tiene un alma gemela divina es que te permite ir más allá de la apariencia física y te lleva a un lugar mucho más profundo que es efectivamente el alma.

Si puedes ver más allá de lo que crees que te gusta físicamente y realmente logras conectarte con esa persona desde el alma, entonces has pasado la prueba de un alma gemela divina.

Recuerda, el alma gemela divina se te presenta una sola vez en la vida, si la conoces y no la eliges, significa que no estas lista(o) a nivel emocional y de evolución.

¿Cómo mantener la chispa del amor?

Yo creo que tiene que ver con el permitirte ser tú sin miedo a juzgarte y sin miedo a que te juzguen.

Es una apertura completa, y para esto se necesita tiempo. Siempre he dicho que el primer año de matrimonio es el más difícil de todos, inclusive cuando se van a vivir juntos, porque es donde realmente empiezas a convivir con esa persona. Son personas que vienen de familias distintas y en mi caso de culturas distintas. (México – Estados Unidos).

Yo creo lo fundamental es el factor sorpresa, éntrale a la rutina y se acabo el amor.

¿Qué tips en San Valentín nos puedes regalar para fortalecer el factor sorpresa?

Yo creo que primero hay que identificar cuáles son tus lenguajes del amor, como te sientes amado. El libro “Los cinco lenguajes del amor”, te ayuda a identificar cómo te sientes amado. Por ejemplo, Lorena se siente amada con detalles, que el café este preparado, entre otras cosas. Pero hay personas que se sienten amadas cuando se les dedica tiempo, ejemplo: a tu pareja le gusta que lo escuches cuando te habla de sus cosas profesionales.

Entonces yo creo que, para este San Valentín, lo importante es identificar cómo me siento amado porque los lenguajes de amor son completamente distintos entre una persona y otra.

Muchos de los problemas de pareja tienen que ver con esto, pero si tú haces el trabajo de identificar cómo te sientes amado y lo comunicas amorosamente, ser

ero Paula Vanegas s amorosamente, será más fácil la convivencia.

Instagram: lorenacoyle

web: lorenacoyle.com