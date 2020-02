Camilo Florido, Director de Marketing y Desarrollo

Mi nombre completo es Alvaro Camilo Florido Perdomo, incluye mis apellidos completos de padre y madre como se llevan en nuestra cultura hispana, soy el mayor de tres hermanos, todo un Bogotano, Rolo o Cachaco expresiones que se usan para identificar a quienes nacen en la Capital de Colombia.

Desde niño crecí rodeado del Ejército de Colombia, mi padre un gran militar, al que admiro. Viví en muchas ciudades de Colombia, Cali, Valledupar, Villavicencio, Yopal, Bogotá, muy distintas pero llenas de gente linda, también en Leaventworth Kansas donde estudié en la escuela primaria. Y en la adolescencia viví en la hermosa ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Estudié en varios colegios por el trabajo de mi padre y gracias a ello cuento con la fortuna de tener amigos en muchas partes.

Desde niño soñé con ser un gran militar y llegar al rango de General siguiendo los pasos de mi padre o ser ingeniero como mi madre, pero la vida me ha sorprendido abriéndome otro camino. Soy Abogado especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional. Fui a Washington D.C. con una beca a estudiar Estrategia y Política de defensa y Derechos Humanos. He trabajado como asesor y consultor en la Alcaldía de Bogotá, Ministerio de Defensa Nacional y Presidencia de la Republica de Colombia.

A mis padres les debo la vocación de trabajar por los demás, hoy tengo una fundación que se llama Prosperity for the World donde le enseño a las personas por qué los Derechos Humanos son importantes en este planeta. www.fundacionproworld.org

Soy un loco por el fútbol, al punto que en el 2004 abrí un bar con el nombre Locos por el Fútbol en Bogotá. Soy una persona apasionada por la música, en especial del vallenato (ritmo tradicional colombiano), aficionado por el acordeón.

Disfruto del paracaidismo porque representa vivir el aquí y el ahora, así como hay que vivir la vida. Viajar me nutre el alma, conocer culturas y compartir con la gente es la gran aventura de este mundo. Hoy creo que cada uno de nosotros tiene la capacidad de crear un universo grandioso, el éxito es estar rodeado de buenas personas.

Llegué al Lowcountry gracias a las oportunidades que me ha brindado el camino de la vida, aquí he conocido personas fantásticas a quienes admiro y agradezco. La familia de la Isla Magazine y www.LatinXtoday.com es maravillosa, a través de ella me esfuerzo para que cada día ustedes reciban información útil, así que no se pierdan ninguna de nuestras publicaciones y eventos.