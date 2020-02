Jessica Bonilla, Directora de Arte

¿Le gusta leer y hojear la revista La Isla? Si su respuesta es sí, entonces quiero contarle que yo la diseñe, pero si su respuesta es no, los invito a verla. Mi nombre es Jessica Bonilla Garcia. Nací en Matamoros, Tamaulipas, México, pero mis fabulosos y trabajadores padres me trajeron a Hilton Head Island, SC a los cuatro años. ¡Entonces, lo adivinaron, soy DACA! He llamado a La Isla de Hilton Head mi hogar, y hoy trabajo para La Isla Magazine lo que puede ser muy irónico e incluso cómico o tal vez solo yo lo pienso así.

En cuanto a mi educación, estudié en las escuelas públicas de Hilton Head desde la primaria hasta la preparatoria. Fui una nutria, una manta raya y un halcón de mar (las mascotas de las escuelas, por si lo querían saber). Pero el fútbol era mi vida entera. Yo empecé jugando en el Island Rec Center hasta que por fin llegué a jugar para el equipo Varsity de la preparatoria de Hilton Head. Mi vida llena de fútbol y volver loca a mi mamá llevándome a prácticas y partidos, ¡valió la pena cuando me ofrecieron una beca para jugar en el equipo de fútbol de Columbia College!

Ustedes de seguro se estarán preguntando, “Wow, ¿pero donde aparece el diseño gráfico?” O tal vez no, pero se los voy a contar. Una vez acepté la beca de fútbol, tuve la oportunidad de presentar mi portafolio de arte, ellos me ofrecieron una beca de arte y luego una beca académica por mis calificaciones. Entonces, por fin todos los dolores de cabeza que le causé a mi mamá fueron recompensados. Ahora esperen un minuto, pero ¿cómo fui al College si soy DACA? Yo fui a un College privado de artes liberales donde me aceptaron como estudiante internacional y gracias a que ellos tienen fondos propios para becas, pude estudiar.

Entonces, la moraleja de la historia es así, gracias al fútbol y a mis habilidades artísticas, me gradué Magna Cum Laude (con gran distinción en latín) en Artes con una concentración en Diseño Gráfico y una especialización en Computación Aplicada con enfásis en Negocios. Puedo continuar escribiendo sobre mí, pero solo me dieron una página, así que gracias por venir a mi TEDtalk.

English

Enjoy reading and flipping through La Isla Magazine? If you do, then I designed it but if you don’t then well “oops” I designed it. My name is Jessica Bonilla Garica. I’m originally from Matamoros, Tamaulipas, Mexico and was brought to Hilton Head Island, SC by my amazing hardworking parents when I was four years old. So, you guessed it, I am DACA-mented! I’ve called Hilton Head Island home for my entire life, which makes it ironic that I work for La Isla (The Island) Magazine or maybe that's just me.

As far as education, I went to all of the Hilton Head Island public schools from Elementary to High School. I was a proud Otter, Stingray and Seahawk (the school mascots, FYI)! However, soccer was my whole life. I started at the Island Rec Center to finally making it onto the Hilton Head Island Varsity soccer team. My life of soccer and driving my mom crazy with practices and games paid off when I got a scholarship offer to go to Columbia College for Soccer!

You’re probably like, “Wow! But where does her graphic design fit in?” Or maybe not but I’m going to tell you anyway. Once I accepted the soccer scholarship for Columbia College, I presented my portfolio and was offered an Art Scholarship and an Academic Scholarship! Finally my mom was rewarded for all of the headaches that she endured! Now wait a minute, I am DACA-mented so how did I go to college? I went to a Private Liberal Arts College which accepted me as an international student and had their own funds for scholarships.

So the moral of the story, thanks to soccer and my art skills, I graduated Magna Cum Laude (with great distinction in Latin) with a Bachelor of Arts in Studio Art with a concentration in Graphic Design and a minor in Applied Computing with a concentration in Business. I can go on about me but I only get a page so thank you for coming to my TEDtalk.