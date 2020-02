Paula Vanegas, Editora

Nací en Bogotá, una hermosa ciudad localizada en el centro de mi país, llena de historia y modernidad. Gracias a esa fusión, es un destino turístico seleccionado por quienes les encanta la historia, la arquitectura del pasado y la moderna, la gastronomía, los negocios, y más.

Tengo el privilegio de haber nacido en la capital de Colombia, en el país del realismo mágico, donde se respira cultura, música, gastronomía y alegría.

Mi nombre es Paula Vanegas, una mujer llena de amor por servir a las personas, a los animales y a nuestro planeta tierra. Enamorada de la música, de los buenos libros, los viajes, el deporte a motor y los nuevos aprendizajes. Politóloga de profesión con opción en Antropología, Fundadora de la ONG Prosperity for the World –ProWorld- www.fundacionproworld.org donde trabajamos especialmente en zonas de conflicto.

Hace unos años el Universo en su infinita sabiduría, me tenía una sorpresa, aunque estaría lejos de mi familia conocería a personas maravillosas en un lugar mágico: Hilton Head Island, mi pedacito de paraíso como yo lo llamo.

Recordando que nada en este mundo sucede por casualidad, un día visité las instalaciones de la Isla Magazine y me sentí cercana a mi cultura, conocí personas encantadoras, definitivamente sentí una gran conexión. Tiempo después me invitaron a ser parte de la familia de La Isla Magazine y mi respuesta indudablemente fue ¡SI!, siempre me gusta trabajar en proyectos con impacto social.

Hoy soy la editora de La Isla Magazine, me siento muy feliz de poder transmitir mensajes, historias y herramientas de vida para la comunidad lectora de nuestro Magazine. Espero que disfruten mes a mes el contenido que seleccionamos con tanto cariño y profesionalismo para ustedes. Si tienen historias o información para compartir, no duden en contactarnos.

English

I was born in Bogota, a beautiful city located in the center of my country, full of history and modernity. Thanks to that fusion, it is a tourist destination selected by those who love history, past and modern architecture, gastronomy, business, and more.

I have the privilege of being born in the capital of Colombia, in the country of magical realism, where you can breathe in culture, music, gastronomy and joy.

My name is Paula Vanegas, I am a woman filled with a love of serving people, animals and our planet earth. I’m In love with music, good books, travel, motor sports and learning new things. I studied Political Science with a minor in Anthropology. I am also the founder of the NGO Prosperity for the World –ProWorld- www.fundacionproworld.org where we work specifically in high conflict areas.

A few years ago the Universe, in its infinite wisdom, had a surprise for me; although I would be far from my family I would meet wonderful people in a magical place: Hilton Head Island, my little piece of paradise as I call it.

Remembering that nothing in this world happens by chance, one day I visited the facilities of La Isla Magazine and felt close to my culture, met lovely people, and I definitely felt a strong connection. Some time later they invited me to be part of the La Isla Magazine family and my answer was unquestionably YES! I always like to work on projects that have a social impact.

Today I am the editor of La Isla Magazine, I feel very happy to be able to deliver messages, stories and life tools for the reading community of our Magazine. I hope you enjoy the content that we choose with care and professionalism for you every month. If you have stories or information to share, do not hesitate to contact us.