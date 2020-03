INFORMACION DE BEAUFORT COUNTY SCHOOL DISTRICT ACERCA DEL CORONAVIRUS

INFORMACION DE BEAUFORT COUNTY SCHOOL DISTRICT

A continuación se muestra el texto de un correo electrónico dirigido a todos los padres de estudiantes del distrito:

Buenas tardes padres.

Un empleado de Beaufort High School está en cuarentena mientras se espera los resultados de una prueba para COVID-19. Se considera que el empleado tiene un riesgo bajo y no ha viajado internacionalmente ni a ningún lugar de los EE. UU. con casos confirmados de COVID-19.

El empleado fue evaluado por precaución y actualmente no hay casos confirmados de COVID-19 en el condado de Beaufort.

Las clases en Beaufort High operan en horarios normales, y los conserjes continúan tratando todos los salones de clase todos los días, no solo en Beaufort High sino en todas las escuelas del distrito, con un desinfectante de grado hospitalario.

Con todas las acciones relacionadas con COVID-19, el distrito escolar sigue las recomendaciones del Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur y el Departamento de Educación de Carolina del Sur. Ni DHEC ni SCDE han recomendado ningún cierre de escuelas en este momento, y nuevamente, no hay casos confirmados en el condado de Beaufort. Si la situación cambia y se recomiendan los cierres de escuelas, los padres y los estudiantes serán notificados de inmediato.

Las familias del condado de Beaufort tienen preocupaciones comprensibles sobre el creciente número de casos de COVID-19 en todo el país. Según los expertos en salud, esto es lo que los niños y las familias pueden hacer para mantenerse a salvo:

Lávese las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos.

Evite el contacto cercano con quienes están enfermos.

Use desinfectantes para manos a base de alcohol (60% de alcohol o más) cuando no esté disponible el lavado de manos.

Cubra la tos y los estornudos con un pañuelo de papel y tosa en el codo.

Limpie los objetos y superficies que se tocan con frecuencia con un detergente doméstico y agua.

Si se siente enfermo, quédese en casa a menos que busque atención médica. Mantenga a los niños en casa si están enfermos.

Reciba la vacuna contra la influenza de este año si aún no lo ha hecho.

Evitar grandes multitudes.



Para obtener más información sobre COVID-19, visite estos sitios web:

Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur (DHEC)

https://scdhec.gov/health/infectious-diseases/viruses/coronavirus-disease-2019-covid-19

Centros para el Control de Enfermedades (CDC)

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html