Informacion de Palmetto Electric frente al Coronavirus (COVID-19) UPDATE. Lunes 16 de marzo de 2020

ACTUALIZACIÓN de coronavirus (COVID-19)

Publicado el 16 de marzo de 2020

La salud y la seguridad de nuestros miembros y empleados es siempre nuestra principal prioridad, y queremos que sepa que estamos monitoreando el brote de coronavirus (COVID-19) que evoluciona rápidamente. Estamos comprometidos a ayudar a nuestros miembros y empleados a navegar esta situación y nuestros pensamientos están con todos los afectados por el coronavirus.

A partir del martes 17 de marzo, tomaremos las siguientes medidas proactivas para proteger la salud de nuestros empleados y miembros:

Los vestíbulos de las oficinas de Palmetto Electric estarán CERRADOS hasta al menos el 31 de marzo. El drive-thru permanecerá abierto en cada oficina. Palmetto Electric ofrece varias opciones electrónicas para que los miembros administren sus cuentas y realicen pagos.

MyEnergy en línea

Aplicación móvil MyEnergy: administre su cuenta desde su teléfono o tableta.

Número de teléfono IVR (pago telefónico automático al 1-866-445-5551)

Giro bancario / Pago automático

Los pagos se pueden tomar en el buzón de autoservicio o de la noche en cada oficina del distrito.

Estamos suspendiendo temporalmente las desconexiones por falta de pago en TODAS las cuentas, incluido el pago anticipado hasta al menos el 31 de marzo. Sabemos que estos son tiempos inciertos y estresantes, y esperamos que esto ofrezca a los miembros tranquilidad durante su tiempo de necesidad. Alentamos a todos los miembros, incluido el pago anticipado, a que continúen haciendo los pagos que puedan. Todos los miembros siguen siendo responsables de su uso eléctrico.

Las Salas Comunitarias ubicadas en las oficinas de Hilton Head, New River y Ridgeland estarán CERRADAS hasta al menos el 18 de abril. Cualquier evento programado será cancelado.

Los técnicos de marketing ya no realizarán auditorías energéticas en los hogares o negocios de los miembros. Los miembros pueden llamar a la oficina para hablar con un Representante de marketing con cualquier inquietud energética.

Tenga en cuenta que en tiempos de emergencia, a menudo vemos un mayor número de estafas telefónicas. Estas llamadas fraudulentas amenazan con desconectar sus servicios a menos que se realice un pago inmediato. Palmetto Electric NO desconectará los medidores por falta de pago en este momento. ¡Todos debemos ser diligentes contra este tipo de estafas!

Los equipos de operaciones trabajarán en horas normales y están listos para responder a cualquier interrupción. Los representantes de servicio al miembro también están disponibles por teléfono para ayudar con las necesidades de la cuenta, así como para responder cualquier pregunta que pueda tener. No dude en comunicarse con nosotros en uno de los siguientes números.

Hampton: 803-943-2211

Ridgeland: 843-726-5551

Río nuevo: 843-208-5551

Hilton Head: 843-681-5551

Llamada gratuita: 1-800-922-5551



La cooperativa continuará monitoreando el brote y tomará medidas de acuerdo con el Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur (DHEC) y los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) para proteger la salud de nuestros miembros, empleados y comunidad. Tenga en cuenta que las fechas mencionadas anteriormente podrían extenderse. Síganos en las redes sociales y en nuestro sitio web para obtener actualizaciones continuas.