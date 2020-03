17 de Marzo Mensaje de la alcaldesa de Bluffton, Lisa Sulka, sobre el coronavirus

Mensaje oficial de la alcaldesa de Bluffton, Lisa Sulka

Querido Bluffton,

Feliz dia de San Patricio.

Es una energía muy diferente a la actual que en los días anteriores de San Patricio, sin embargo, estoy orgulloso de nuestra comunidad y de cómo todos están haciendo su parte para aumentar las oportunidades de mantenerse saludables.

Qué hay de nuevo hoy:

El Ayuntamiento de Bluffton todavía está ABIERTO para negocios que incluye licencias comerciales, inspecciones de edificios y procesamiento de permisos. Si es posible, realice su negocio por correo electrónico o por teléfono. La mayoría del personal trabaja desde su casa, sin embargo, el Centro de Atención al Cliente de la Ciudad aún está abierto. Llame al 843-706.4500 para obtener más detalles o aclaraciones.

El gobernador Henry McMaster, en una conferencia de prensa anterior, dijo que las escuelas de Carolina del Sur están cerradas, sin embargo, la instrucción continuará en línea. El estado ha pedido a las compañías de servicios públicos que continúen los servicios a todos los clientes, independientemente del estado de la cuenta.

El gobernador Henry McMaster, a las 4:30 p.m. conferencia de prensa, también detalló su lista de requisitos obligatorios, así como sus solicitudes para "adelantarse a este virus". El gobernador McMaster dijo: "El enemigo de este virus es más grande que cualquier irritación", y agradeció a todos por sus sacrificios individuales.

Orden ejecutiva de requisitos obligatorios:

El Departamento de Ingresos de Carolina del Sur ha cambiado la fecha límite del 15 de abril para presentar y pagar impuestos al 1 de junio. Este aplazamiento incluye todas las obligaciones fiscales personales y comerciales.

A partir de mañana, todos los restaurantes y bares en Carolina del Sur deben cerrar los servicios de cena. Se alientan las opciones de comida para llevar, acera y entrega para apoyar a las empresas locales.

Todos los eventos especiales de 50 personas o más están prohibidos en propiedad pública y privada.

La Guardia Nacional SC comenzará a trabajar con hospitales para establecer hospitales móviles cuando y donde sea necesario.

Solicitudes del gobernador McMaster (no obligatorio) para residentes de SC:

Todos los médicos deben detener las cirugías / procedimientos electivos durante 72 horas. Esta solicitud está diseñada para poner a disposición más equipos y capacidad hospitalaria para aquellos que están enfermos.

Todas las compañías de seguros de Carolina del Sur pagarán el 100% de las pruebas relacionadas con el COVID-19.

Todas las tiendas de comestibles para limitar las compras de artículos de alta demanda de los clientes, como papel higiénico, toallas de papel, toallitas Clorox, etc.

Todas las tiendas minoristas y de abarrotes implementan las horas de mayor edad para permitirles comprar durante períodos de tiempo dedicados con menos personas y más inventario.

Todos los empleadores privados para permitir que los empleados trabajen de forma remota, si es posible.

Se fomentaron las citas de telesalud para reservar las visitas de los médicos a los enfermos más graves.

Escuelas de Carolina del Sur:

Se han enviado paquetes de instrucciones a todos los estudiantes en todo el estado.

Aprobó más de 600 sitios de alimentación; utilizando más de 1,000 autobuses escolares para entregar alimentos a ciertos vecindarios / subdivisiones. Comuníquese con el Distrito Escolar del Condado de Beaufort para obtener instrucciones específicas.

SCETV cambiará su programación a programas relacionados con la escuela aérea a partir del 26 de marzo.

Se insta a los padres a hablar con niños pequeños y explicarles por qué las personas se quedan en casa y toman precauciones debido a la epidemia de coronavirus.

Se ha solicitado al Departamento de Educación de los EE. UU. Que exima a las escuelas de Carolina del Sur de las pruebas federales obligatorias de esta primavera.

Work-School / From Home Tips:

Como los residentes y los estudiantes se están adaptando a trabajar o estudiar desde casa, sé que muchos de ustedes tienen experiencia con el teletrabajo y para otros, esta es la primera vez. He incluido consejos sobre cómo hacer que este tiempo sea eficiente y efectivo.

* Mantente en tu rutina. Despierta a tiempo y vístete. Algunas personas encuentran que vestirse como si fueran a trabajar ayuda cuando trabajan desde casa. Estar en su sudor o pijama puede no ponerlo en el “espacio de la cabeza” correcto para realizar su trabajo necesario.

* Reserve un lugar para trabajar. La mesa del comedor o la mesa de la cocina pueden ser su lugar de trabajo dedicado y eso está bien. Sugerencia útil: coloque un mantel hacia abajo, así que si necesita mover todo, puede doblarlo todo sobre el mantel y moverlo. Si tiene una habitación dedicada en su casa para una oficina, ahora es el momento de usarla.

* El cambio es difícil para muchos. Incluso si se trata de un cambio temporal durante algunas semanas, aún puede llevar algunos días ajustarlo. Se paciente contigo mismo. Comprender que lleva tiempo acostumbrarse a los nuevos entornos mientras trabaja ayudará a aliviar parte del estrés que puede estar sintiendo.

* Mantenga su horario. Si su almuerzo en el trabajo es de 12 a 1 pm, tome el mismo descanso para almorzar. Esto te mantiene a tiempo.

* Tomar descansos. Es posible que no esté sentado en su cómoda silla de oficina, por lo que es importante levantarse, estirarse y moverse. Si puede, salga a caminar.

* Establezca condiciones de trabajo con sus hijos, compañeros de cuarto o cónyuges. Si está hablando por teléfono, infórmeles que necesita silencio, etc. Informe a las personas con las que vive lo que necesita y establezca los parámetros. Esos parámetros también incluyen tiempo para divertirse.

Recursos y recordatorios:

Center for Disease Control & Prevention: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

SC Department of Health and Environmental Control (DHEC): https://www.scdhec.gov/

SC Emergency Management Division: https://www.scemd.org/

Beaufort County Emergency Management Division: https://www.bcso.net/emd

Town of Bluffton: https://www.townofbluffton.sc.gov/

Recursos de pruebas médicas:

La agencia principal durante una emergencia de salud pública es el Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur (DHEC). Los funcionarios del DHEC están trabajando estrechamente con sus socios federales de salud en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Si necesita atención médica, le recomendamos que visite a su médico de atención primaria. Si no tiene uno, la Atención médica virtual de salud de la Universidad de Medicina de Carolina del Sur (MUSC) está ofreciendo consultas y evaluaciones de atención virtual gratuitas a cualquier persona en el estado que esté experimentando síntomas de COVID-19. Los pacientes nuevos y existentes deben usar el código de promoción "COVID19" al iniciar sesión en el sitio: https://campaigns.muschealth.org/virtual-care/index.html.

Un miembro del personal de la ciudad utilizó la consulta de atención virtual MUSC mientras experimentaba síntomas similares a la gripe y dijo que el proceso fue muy fácil de usar y exhaustivo.

Beaufort Memorial Hospital también ofrece su "Aplicación BMH Care Anywhere", que está disponible para las plataformas móviles Apple y Android. Es un recurso de telesalud que le permite acceder a la atención médica a través de una clínica de atención virtual 24/7.

Beaufort Memorial también tiene una instalación ubicada en la esquina de Burnt Church Road y la autopista 278, que estará disponible para el cuidado de los automóviles. Beaufort Memorial requiere una cita de telesalud antes de una cita en un centro.

Estamos juntos en esto y una vez más, les agradezco todos sus esfuerzos por mantenerse seguros y mantener a nuestra comunidad saludable.

Calurosamente

Alcalde Lisa Sulka