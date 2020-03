La policía de Bluffton trae la hora del cuento a Facebook

Con las escuelas de Bluffton cerradas debido a la situación de Coronavirus, la policía de Bluffton ha encontrado una manera de llegar a los niños de nuestras comunidades al comenzar La hora del cuento a través de Facebook.

El lunes 23 de marzo de 2020, la oficial de policía de Bluffton Lauren Brown comenzará a leer una historia cada noche a las 6 PM en vivo en la página de Facebook del Departamento de Policía de Bluffton. Los libros fueron entregados gentilmente al departamento de policía por The Storybook Shoppe en Old Town Bluffton.

"Con los niños en casa ahora, al no poder ver a nuestros oficiales regularmente, pensamos que esta sería una buena manera de mantener la interacción entre nuestros jóvenes miembros de la comunidad y nuestros oficiales", dijo el jefe de policía de Bluffton, Chris Chapmond.

Cada tarde, el oficial Brown leerá una historia diferente. Para los niños a quienes les gustaría leer, el oficial Brown leerá los siguientes libros la próxima semana.

Lunes 23 de marzo de 2020 - Brave by Stacy McAnulty

Martes, 24 de marzo de 2020 - Operation Photo Bomb by Tara Luebbe & Becky Cattie

Miércoles 25 de marzo de 2020 - Bark George by Jules Fieffer

Jueves 26 de marzo de 2020 - The Book with No Pictures by B.J. Novak

Viernes 27 de marzo de 2020 - Sock Story by CK Smouha

Mantenga un registro de las historias que se leerán cada semana en la página de Facebook del Departamento de Policía de Bluffton.