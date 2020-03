Enlace de control de rumores de FEMA para coronavirus (COVID-19)

COMUNICADO OFICIAL

La Oficina del Sheriff del Condado de Beaufort

Para abordar la información errónea y proporcionar al público información precisa sobre el coronavirus, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) ha creado un enlace de control de rumores. Alentamos a los residentes del condado de Beaufort a visitar el enlace de FEMA, que debería ayudar a disipar la información errónea:

https://www.fema.gov/coronavirus



Estamos limitando temporalmente el acceso público a nuestras oficinas de Beaufort y Hilton Head Island a partir del lunes

A partir del lunes 23 de marzo de 2020 a las 8:00 a.m., la Oficina del Sheriff del Condado de Beaufort limitará temporalmente el acceso público a su sede de Beaufort, 2001 Duke Street. Seguiremos brindando el mismo servicio profesional, pero le pedimos que se comunique con nuestra oficina por teléfono al 843-255-3200 para presentar un informe que no sea de emergencia. Para copias de informes de incidentes, copias de otros tipos de documentos, verificaciones de antecedentes o permisos de metales no ferrosos, se le pide al público que ingrese al edificio para comunicarse con el alguacil adjunto ubicado en la ventana a la izquierda.



Además, y también el lunes 23 de marzo de 2020, la subestación Hilton Head Island de la Oficina del Sheriff del Condado de Beaufort, 70 Shelter Cove Lane, limitará temporalmente el acceso público. Para asistencia que no sea de emergencia en Hilton Head Island, y antes de viajar a la subestación, le solicitamos que llame al 843-255-3300 para obtener ayuda.



Huellas digitales para público suspendido

Debido al coronavirus (COVID-19) y las recomendaciones para el distanciamiento social, estamos suspendiendo todas las huellas digitales sin cita previa hasta nuevo aviso.

Declaración del administrador de la ciudad de Hilton Head Island, Steve Riley, sobre las playas

La ciudad de Hilton Head Island está enviando un fuerte mensaje a todo el país de que a medida que otras comunidades cierran sus playas, las fiestas y el mal comportamiento no son bienvenidos aquí. Se trata de un deseo de comportamiento responsable, respeto por sus conciudadanos y la importancia del distanciamiento social. Si cumple con estas pautas, debería estar bien.



La Oficina del Sheriff del Condado de Beaufort quisiera agradecer a los residentes del Condado de Beaufort por continuar manteniendo la calma y la cortesía entre sí a través de la amenaza del coronavirus (COVID-19).