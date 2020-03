24 de marzo Mensaje de la alcaldesa de Bluffton, Lisa Sulka, sobre el coronavirus

COMUNICADO OFICIAL

Martes 24 de marzo de 2020

Querido Bluffton,

Sus líderes regionales se han estado reuniendo y trabajando durante todo el día para preparar, proteger y mantener a los residentes de esta región.

En esta coyuntura en esta pandemia, la primera prioridad es proteger nuestro hospital regional y los servicios de emergencia, para que nuestro sistema de atención médica pueda administrar y atender a los pacientes.

Bluffton, el condado de Beaufort y nuestros vecinos regionales esperan una trayectoria ascendente de los residentes infectados, ya que Carolina del Sur se encuentra oficialmente en la fase de "aceleración" de la pandemia. Estamos enfatizando, nuevamente, seguir las pautas para proteger su salud personal y nuestra seguridad pública.

Gracias por ser parte de la solución, predicando con el ejemplo y creando una cultura de control de infecciones.

Cuanto más podamos seguir las sencillas instrucciones para lavarnos las manos con frecuencia, abstenernos de la reunión pública y mantener nuestro distanciamiento social y usar el sentido común en nuestras interacciones, antes podremos volver a nuestros patrones diarios normales.

Qué hay de nuevo hoy:

Escuelas de Carolina del Sur cerradas hasta abril: el gobernador de Carolina del Sur Henry McMaster y la Superintendente de Educación Molly Spearman anunciaron que las escuelas públicas de Carolina del Sur estarán cerradas hasta abril. Esta orden ejecutiva incluye todos los colegios públicos, universidades y colegios técnicos. Todas las escuelas tienen instrucciones de continuar el aprendizaje virtual.



Los alcaldes de Savannah y Charleston emiten una orden de refugio en el lugar: el alcalde de Savannah, Van Johnson, emitió una orden de "refugio en el lugar" para toda la ciudad, a partir de las 11: 59 p.m. Esta noche y hasta el 8 de abril. El alcalde dijo que si los residentes no están trabajando o comprando alimentos, quédense en casa. Las empresas esenciales pueden operar. En espera de la aprobación de una ordenanza por el Ayuntamiento de Charleston en su reunión del Consejo de esta tarde, el alcalde de Charleston, John Tecklenburg, emitirá restricciones de "quedarse en casa" que entrarían en vigencia el jueves por la mañana y permanecerán vigentes durante 14 días. La orden requeriría que los residentes permanezcan en el interior a menos que estén en la tienda de comestibles, la farmacia o el consultorio del médico. Se ordena que cierren todos los negocios no esenciales, así como todos los parques públicos y parques infantiles.



El Hospital Beaufort Memorial ofrece orientación sobre donaciones: si está interesado en donar al Hospital Beaufort Memorial durante la pandemia COVID-19, visite www.beaufortmemorial.org/covid19support para obtener una lista de los artículos necesarios y orientación sobre cómo y dónde donar . Todos los suministros médicos o equipos de protección personal deben ser nuevos, sin usar y sellados en su embalaje original. Si tiene más preguntas, envíe un correo electrónico a donations@bmhsc.org.



Hunting Island está cerrado los miércoles y jueves: Hunting Island está cerrado los miércoles y jueves.



Hojas para colorear de Bluffton: un empleado de la ciudad produjo hojas para colorear para nuestros residentes más jóvenes. Están adjuntos. A medida que se adapta al aprendizaje en casa, la Ciudad ofrece "Color What Lives in the May River" y "Color K9 Koda" para su disfrute. Envíe las páginas completas para su posible inclusión en la página de Facebook del pueblo a Lindsay Housaman en lhousaman@townofbluffton.com.



Horario modificado del servicio de ferry de Daufuskie Island: a partir del miércoles, el servicio de ferry de Daufuskie Island solo operará dos viajes diarios y públicos. La salida de la mañana a la isla Daufuskie será a las 7 a.m., regresando de la isla a las 8:30 a.m. La salida de la tarde a la isla será a las 4 p.m. y regresando de la isla a las 5:30 p.m.

Recursos de la ciudad de Bluffton:

El ayuntamiento está abierto / la interacción pública está restringida: a partir de hoy, 23 de marzo, el ayuntamiento todavía estaba ABIERTO por negocios, sin embargo, las reuniones de persona a persona dentro del Centro de Servicio al Cliente están restringidas. Las puertas del ayuntamiento están cerradas, sin embargo, hay contenedores en el frente para dejar y recoger documentos, como solicitudes de licencias comerciales, solicitudes de permisos, planes de revisión, etc. El pueblo le facturará cualquier tarifa asociada con la presentación de solicitudes u otros papeleo normalmente asociado con los requisitos de pago inmediato. No deposite efectivo ni cheques en estos contenedores. Los contenedores serán monitoreados y vaciados diariamente para que todo el papeleo adecuado pueda procesarse en consecuencia. Llame al número de teléfono principal de la ciudad para obtener más información: 843.706.4500.



Empleados con licencia comercial que trabajan de forma remota. Si necesita ayuda con las licencias comerciales, envíe un correo electrónico a: Kristy Carge a kcarge@townofbluffton.com y Natalie Major a nmajor@townofbluffton.com o deje un mensaje al (843) 706-4500.



Mapa de agencias de ayuda (NUEVO RECURSO): La Ciudad ha producido un mapa de agencias de ayuda sin fines de lucro que pueden proporcionar recursos a las familias locales que están experimentando desafíos financieros / alimentarios. Puede encontrar este mapa en: https://storymaps.arcgis.com/stories/43b69e8624ff4d4590a3d6beebfe67a7. Si conoce una organización que puede ayudar, pero que no figura en la lista, envíe información por correo electrónico a Ryan Coleman a rcoleman@townofbluffton.com.

Mapa de empresas locales de Bluffton (NUEVO RECURSO): The Town proporciona otro mapa de empresas locales que están abiertas. El personal de Town ha estado llamando a las empresas en todo Bluffton para asegurarse de que la información más precisa esté disponible para cada empresa que estará en el mapa. Si no ha recibido una llamada y desea contribuir con información, llame al 843.706.4500. Puede acceder a este mapa a través de: https://arcg.is/1rbCDy

Recursos comerciales:

Accurate Litho Print Shop ofrece letreros gratuitos a los restaurantes locales: Accurate Litho Print Shop, ubicado en Goethe Road, está ofreciendo un letrero de patio gratis a los restaurantes para anunciar servicios de comida para llevar / entrega durante esta fase. Para solicitar un letrero de patio gratuito, envíe ilustraciones a staff@accuratelithography.com o llame al 843-757-2612.



Préstamos de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA): la SBA ofrece préstamos a empresas de Carolina del Sur que se ven afectadas negativamente durante esta pandemia. Más información: https://www.sba.gov/page/coronavirus-covid-19-small-business-guidance-loan-resources



Formas de ayudar a su comunidad:

Fondo de respuesta COVID-19 de la comunidad de Lowcountry: El Fondo de respuesta de la comunidad de Lowcountry ha sido creado por la Fundación de la Comunidad de Lowcountry. Para apoyar este esfuerzo, la Fundación igualará hasta $ 100,000 donados a este fondo. Este fondo desplegará recursos en organizaciones comunitarias, de primera línea y sin fines de lucro que aborden la pandemia COVID-19 en los condados de Beaufort, Jasper, Hampton y Colleton. Para obtener más información o cómo donar: https://cflowcountry.civicore.com/covid



Guía de restaurantes locales: El Hilton Head Bluffton - Cámara de Comercio ha producido un excelente recurso llamado "Take-out Blitz" que proporciona una guía para todos los restaurantes locales que ofrecen servicios de comida para llevar y / o entrega. Ese recurso se puede encontrar en https://www.hiltonheadisland.org/takeout-blitz. The Town se está asociando con la Cámara para ayudar a los restaurantes del área. Si su restaurante desea ser incluido en este recurso, independientemente del estado de membresía de la Cámara, envíe un correo electrónico a Hallie Martin a hmartin@hiltonheadisland.org; incluya el logotipo y la dirección del sitio web.



Programa de grupo de restaurantes SERG para empleados de alimentos y bebidas de lowcountry: El grupo de restaurantes de entretenimiento del sudeste (SERG) está vendiendo paquetes VIP de Community Strong. Una parte de estos paquetes beneficiará a los empleados de alimentos y bebidas. Los paquetes VIP son de $ 250, que incluyen una tarjeta de regalo de $ 100, un descuento del 25% para empleados (hasta 4 personas) y un descuento del 10% hasta el 31 de marzo de 2021. Para obtener más información: https://serggroup.com/community- fuerte/.



Fondo de ayuda del personal de la granja (restaurante): el restaurante de la granja, ubicado en May River Road, ha creado el "Fondo de ayuda del personal de la granja". Este fondo apoyará a los miembros del personal despedidos debido al cierre del restaurante durante esta pandemia. Las donaciones pueden hacerse a través de: https://www.farmbluffton.com/donate-1



Fondo de ayuda al trabajador del restaurante Hungry Heart: Este fondo beneficiará a los empleados de los siguientes restaurantes: The Downtown Deli, Juice Hive, The Cottage, Toomers Bluffton Seafood Restaurant, NYC Pizza Bluffton y Lucky Rooster Market. Si un restaurante desea participar, comuníquese con Leah McCarthy al 843-263-7001. Los fondos se utilizarán para reembolsar tanto a los restaurantes como a los trabajadores, por lo que deben preparar y comer una comida gratis. Cada donación de $ 8 proporciona una comida. Puede donar en: www.lowcountrystrong.com.



Unidades de sangre locales: OneBlood organizará dos unidades de sangre locales: 1) Viernes 27 de marzo a partir de la 1 p.m. - 6 p.m. en Lowes (335 Malphrus Road, Bluffton) y 2) el sábado 28 de marzo de 11 a.m. a 4 p.m. en McDonald's (14 Discovery Drive, Bluffton). OneBlood ha implementado el protocolo de distanciamiento social, por lo que solo se permite el acceso a un número determinado de personas al mismo tiempo. Para preguntas o más detalles, llame al 843.694.3872.



Donaciones de equipo de protección personal: la oficina del gobernador está coordinando las donaciones de equipo de protección personal, especialmente de construcción y otros oficios. Si tiene una donación, comuníquese con Mary Louise Resch de Hábitat para la Humanidad para la coordinación logística por correo electrónico a mlresch@habitatsc.org.

Recursos para estudiantes:

Lectura de libros por la noche / Oficial de policía de Bluffton: Lauren Brown, oficial de policía de Bluffton, leerá un libro para niños diferente cada noche a las 6 PM en la página de Facebook Live (Departamento de Policía de Bluffton).



Bluffton Bear Hunt / jueves 26 de marzo: la directora de la escuela primaria Bluffton, Christine Brown, está pidiendo a los residentes de Bluffton que pongan un oso de peluche o una foto de un oso en su ventana, porche o en su automóvil. Los padres pueden conducir a los niños alrededor de Bluffton en busca de osos. Los niños pueden dibujar o documentar cuántos osos encuentran. Esta es una actividad de un día sin contacto que puede involucrar a toda la comunidad de Bluffton. ¡Será divertido ver cuántos osos de peluche están pasando el jueves por Bluffton! Para obtener más información, comuníquese con la directora Christine Brown en paula.brown@beaufort.k12.sc.us.

Si tiene alguna pregunta o información específica durante esta fase que la Ciudad pueda responder o reenviar, no dude en comunicarse con el Oficial de Información Pública de la Ciudad Debbie Szpanka (dszpanka@townofbluffton.com) y haré todo lo posible para incorporar su pregunta o información .

Como siempre, gracias por lo que hace diariamente para mantenerlo a usted, a su familia y a sus vecinos seguros y saludables.

Calurosamente

Alcalde Lisa Sulka