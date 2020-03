Distanciamiento social y otras formas de prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19) en nuestra comunidad

COMUNICADO OFICIAL

La Oficina del Sheriff del Condado de Beaufort



La Oficina del Sheriff del Condado de Beaufort espera que este aviso lo encuentre bien a usted y a sus familias. Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para recordar a los residentes del condado de Beaufort el distanciamiento social y otros pasos preventivos para combatir la propagación del coronavirus (COVID-19) en nuestra comunidad.

Siga las pautas de los CDC para protegerse contra el coronavirus (COVID-19)

Consulte a continuación las recomendaciones de los Centros para el Control de Enfermedades para protegerse, proteger a sus familias y a otros del coronavirus (COVID-19):

Limpia tus manos con frecuencia

Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos, especialmente después de haber estado en un lugar público, o después de sonarse la nariz, toser o estornudar.

Si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante para manos que contenga al menos 60% de alcohol. Cubra todas las superficies de sus manos y frótelas hasta que se sientan secas.

Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.

Evitar el contacto cercano

Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas

Ponga distancia - la recomendación es más de seis pies - entre usted y otras personas si COVID-19 se está extendiendo en su comunidad. Esto es especialmente importante para las personas que corren un mayor riesgo de enfermarse gravemente.

Quédate en casa si estás enfermo

Quédese en casa si está enfermo, excepto para recibir atención médica. Aprenda qué hacer si está enfermo .

Cubra la tos y los estornudos

Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo cuando tosa o estornude o use la parte interna del codo.

Tire los pañuelos usados a la basura.

Lávese inmediatamente las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no hay agua y jabón disponibles, lávese las manos con un desinfectante para manos que contenga al menos 60% de alcohol.

Use una mascarilla si está enfermo

Si está enfermo: debe usar una máscara facial cuando esté cerca de otras personas (por ejemplo, compartiendo una habitación o vehículo) y antes de ingresar al consultorio de un proveedor de atención médica.Si no puede usar una máscara facial (por ejemplo, porque causa problemas para respirar), entonces debe hacer todo lo posible para cubrirse la tos y los estornudos, y las personas que lo cuidan deben usar una máscara facial si entran en su habitación. Aprenda qué hacer si está enfermo.

Si NO está enfermo: no necesita usar una máscara facial a menos que esté cuidando a alguien que está enfermo (y no puede usar una máscara facial). Las máscaras faciales pueden ser escasas y deben guardarse para los cuidadores.

Limpiar y desinfectar

Limpie Y desinfecte las superficies frecuentemente tocadas diariamente.Esto incluye mesas, pomos de puertas, interruptores de luz, encimeras, manijas, escritorios, teléfonos, teclados, inodoros, grifos y lavabos.

Si las superficies están sucias, límpielas: use detergente o agua y jabón antes de la desinfección.

Noticias FITS: El condado de Beaufort obtiene una "A" en distanciamiento social

En una nota positiva, y en base a los datos celulares reportados por Mandy Matney de FITS News, el condado de Beaufort ocupa el puesto número 3 en el estado en distanciamiento social, medido por la distancia promedio recorrida. Estas son noticias alentadoras, continúe sus esfuerzos para ayudar a prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19) en el condado de Beaufort.



Enlace al artículo de noticias de FITS:

¿Qué significa para usted "actos ilegales en estado de emergencia"?



Apreciamos la cooperación y el esfuerzo para cumplir con las recomendaciones de distanciamiento social por parte de los residentes del condado de Beaufort. Nos gustaría recordarle la ley "actos ilegales en estado de emergencia", que entró en vigencia a través de la orden ejecutiva del gobernador Henry McMaster.Según la Sección 16-7-10 del Código de Leyes de Carolina del Sur "actos ilegales en estado de emergencia", es ilegal que las personas "se congreguen, a menos que estén autorizadas o en sus hogares, en grupos de tres o más y se nieguen a dispersarse por orden de un agente de la ley; " o "intencionalmente fallar o negarse a cumplir con cualquier orden o dirección legal de cualquier agente de la ley". Somos empáticos con nuestra comunidad y le pedimos que continúe cumpliendo con esta y todas las leyes, para que podamos superar el estresante coronavirus ( COVID-19) pandemia más segura y rápida.

A medida que avanzamos en estos tiempos preocupantes, la Oficina del Sheriff del Condado de Beaufort le agradece por seguir manteniendo la calma, la cooperación y la cortesía.