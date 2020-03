26 de Marzo. Un mensaje a la comunidad de Hilton Head Island desde el Town de Hilton Head Island

COMUNICADO OFICIAL

Un mensaje a la comunidad de Hilton Head Island desde el Town de Hilton Head Island

Jueves 26 de marzo de 2020



El Town de Hilton Head Island ha solicitado a el gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, que ordene un requisito de refugio en el hogar para Carolina del Sur.



Una orden estándar uniforme para el Estado sería lo mejor. Pero, si no cumple con esa solicitud y aún existe la necesidad de abordar el impacto potencial de esta crisis a nivel local, el Town está en condiciones de promulgar su propia orden de estadía en el hogar similar a lo que se ha hecho en las ciudades de Charleston, SC y Savannah, GA.



Las disposiciones generales de esta orden serán:



1. Se requiere que los residentes y visitantes permanezcan en sus hogares a menos que necesiten abandonar su residencia para continuar con los servicios esenciales o recibir servicios esenciales.



2. La lista de servicios esenciales propuestos que se seguirán es la propuesta por la Administración de Seguridad Nacional.



3. Además de abandonar su residencia por dichos servicios esenciales, los residentes y visitantes podrán abandonar sus residencias para hacer ejercicio.



4. Es importante que durante todas estas actividades, ya sea para servicios esenciales o ejercicio, se deba practicar el distanciamiento social.



5. Es importante que cualquier persona que haya viajado aquí desde otro lugar se someta a cuarentena durante 14 días.



6. Siga las pautas federales sobre viajes no esenciales.



Instamos a aquellos que pueden comenzar a seguir estas seis disposiciones de inmediato.



###

