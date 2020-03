Llame a la Oficina del Sheriff para informar sobre las preocupaciones de los visitantes durante 14 días de cuarentena.

COMUNICADO OFICIAL

La Oficina del Sheriff del Condado de Beaufort

Llame a la Oficina del Sheriff para educar a los visitantes sobre la cuarentena de 14 días.

La Oficina del Sheriff insta a los residentes del condado de Beaufort a no tomar el asunto en sus propias manos o hacer suposiciones sobre los visitantes del condado de Beaufort. Ha habido informes de residentes que se encargan de abordar y / o acosar a los visitantes del condado de Beaufort, para incluir la siguiente nota que se dejó en un vehículo, que tenía una placa de Nueva York:



"BCSO y Seguridad han sido notificados de su ubicación. Por favor, manténgase saludable + siga las pautas de cuarentena. ¡Durante este tiempo, HHI NO ES un destino de vacaciones más que Nueva York!"



La persona que recibió esta nota había estado en el condado de Beaufort desde enero de 2020 y, como resultado, no estaba sujeta a una cuarentena de 14 días.



La Oficina del Sheriff desalienta fuertemente a los residentes de participar en este tipo de comportamiento.



Le recomendamos que se comunique con la Oficina del Sheriff al 843-524-2777 si tiene alguna inquietud, para que nuestros alguaciles adjuntos y los oficiales de policía municipales puedan educar a los visitantes recién llegados sobre los requisitos de una cuarentena de 14 días bajo la orden ejecutiva del gobernador. , cuando sea aplicable .



Si es necesario, y al igual que con otras disposiciones de la orden ejecutiva del gobernador (consulte el documento PDF adjunto), la Oficina del Sheriff puede emitir citaciones y hacer arrestos por violaciones de la sección 16-7-10 "actos ilegales en estado de emergencia" y todo otras leyes estatales



Muchas personas han escuchado las recomendaciones de salud pública y del gobierno de no viajar durante la pandemia de coronavirus (COVID-19). Como ejemplo, desde el sábado 28 de marzo de 2020 hasta hoy, el Aeropuerto Hilton Head Island ha recibido un total de 17 pasajeros en cuatro vuelos comerciales entrantes. Esos vuelos se originaron en Dallas, Charlotte y Chicago.



Adición a la orden ejecutiva del coronavirus del gobernador Henry McMaster (COVID-19), anunciada el viernes pasado

El viernes 27 de marzo de 2020, el gobernador McMaster agregó una disposición a su orden ejecutiva con respecto al coronavirus (COVID-19).La adición a la orden ejecutiva del gobernador significa que "todos los visitantes del estado de Carolina del Sur de los estados de Connecticut, Nueva Jersey, Nueva Jersey, la ciudad de Nueva Orleans y otras áreas consideradas de alto riesgo de infección por COVID-19 deben aislar o poner en cuarentena de inmediato por 14 días o por la duración de la presencia del individuo en Carolina del Sur, lo que sea más corto. El incumplimiento podría resultar en una multa de $100 o hasta 30 días en la cárcel. Orden ejecutiva No. 2020-14. "



La cita anterior fue tomada de un folleto del Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur, que se adjunta a este aviso.



Opciones de entrega de alimentos y comestibles.

Además de los muchos restaurantes que entregan alimentos durante la pandemia de coronavirus (COVID-19), los supermercados / supermercados del condado de Beaufort tienen servicios de entrega. Kroger, Publix, Bi-Lo, CVS, Harris Teeter y Target se encuentran entre los que ofrecen una opción de entrega a través de compañías externas, incluidas Instacart y Shipt. Visite el sitio web de su tienda favorita para verificar si tiene servicio de entrega.

Gracias a los residentes del condado de Beaufort

A medida que avanzamos en esta pandemia de coronavirus (COVID-19), el Sheriff del Condado de Beaufort P. J. Tanner y los hombres y mujeres de la Oficina del Sheriff quisieran agradecer a los residentes del condado de Beaufort por su continuo cumplimiento del distanciamiento social y la orden ejecutiva del gobernador, y por su cooperación y cortesía con los socorristas y entre ellos.



Cualquier inquietud con respecto a posibles violaciones de las disposiciones de la orden ejecutiva del coronavirus del gobernador (COVID-19), debe dirigirse a la policía.