27 de marzo de 2020 Saludos a las familias de Jasper County School District

¡Feliz viernes a cada uno de ustedes! Espero que cada uno de ustedes esté bien. Gracias por seguir siendo solidario, alentador y paciente durante este tiempo sin precedentes. Sigamos apoyándonos unos a otros y presionando para mejorar a nuestros estudiantes y al distrito. Las siguientes son las actualizaciones más recientes:

∞ Calificaciones y boletas de calificaciones de la tercera semana: hoy, viernes 27 de marzo de 2020 es el último día para recoger la boleta de calificaciones de su hijo. La recolección de la boleta de calificaciones está disponible hasta las 3:00 p.m. Si no puede recoger la boleta de calificaciones de su hijo antes de las 3:00 p.m. hoy, comuníquese con el director de su hijo para hacer los arreglos.

∞ 4 - 9 semana: las calificaciones de los estudiantes de 4th 9weeks consistirán en todo el trabajo completado desde el 14 de marzo de 2020 hasta el. Incluimos el trabajo del 14 de marzo de 2020 para que los estudiantes reciban crédito por el trabajo completado después de que finalicen las 3 semanas. El trabajo del estudiante se etiquetará en la computadora para reflejar el rango de fechas que aparece dentro de la base de datos durante las 4 a 9 semanas (25 de marzo de 2020, 5 de junio de 2020) según nuestras fechas de informes para cada trimestre, según el calendario de nuestro distrito.

Los maestros continuarán brindando apoyo educativo y retroalimentación a los estudiantes para garantizar que se ofrezca un apoyo educativo constante. Nuestro departamento de tecnología está trabajando diligentemente para garantizar que pasamos a un sistema de informes sin papel. Tenemos la capacidad de realizar esta tarea a través del portal para padres de PowerSchool. El sistema de informes sin papel brindará a los padres la oportunidad de conectarse con cualquier dispositivo para acceder a calificaciones en tiempo real, así como acceder a informes de progreso, boletas de calificaciones, etc. Durante este tiempo sin precedentes, la seguridad de todos es primordial. Por lo tanto, queremos asegurarnos de que nuestras prácticas sean fluidas, efectivas y seguras. Como resultado, este proceso disminuiría la necesidad de que los padres visiten una instalación para recoger un informe de progreso o una boleta de calificaciones, sino que accedan a la información a través de cualquier dispositivo. Más información estará disponible próximamente.

∞ Juniors (11º grado) y Seniors (12º grado): a partir del jueves 26 de marzo de 2020, se espera que el departamento de estado publique el Plan de Acción Académica de Instrucción a nivel estatal el lunes 30 de marzo de 2020. Por favor, comprenda que esto está sujeto a cambios .

Break Vacaciones de primavera: Distrito escolar del condado de Jasper Las vacaciones de primavera comienzan del 13 al 17 de abril de 2020. Observaremos las vacaciones de primavera como distrito. También observaremos Viernes Santo, viernes 10 de abril de 2020. Durante las vacaciones de primavera, todos los miembros del personal y los estudiantes podrán observar las vacaciones de primavera; por lo tanto, no iniciar sesión para completar ninguna tarea. Como resultado, del 10 al 17 de abril de 2020, los miembros del personal ni los estudiantes deberán participar en actividades en línea. Reanudaremos nuestras tareas de instrucción en línea el lunes 20 de abril de 2020.

Proceso de devolución de paquetes de instrucción: se recomienda encarecidamente que los estudiantes completen sus tareas en línea y que los padres y los estudiantes usen cualquier método electrónico disponible para enviar las tareas de trabajo completadas a los maestros en los grados 3-12. Más específicamente, el trabajo puede enviarse como un archivo adjunto de correo electrónico, fotos o cargas a One Drive.

Estudiantes de primaria (jardín de infantes a quinto grado):

Si los padres no tienen acceso a medios electrónicos, los padres pueden enviar tareas en la escuela primaria de sus hijos de la siguiente manera:

Efectivo cada jueves, a partir del 2 de abril de 2020, los padres pueden dejar las tareas completadas que estén claramente etiquetadas con el nombre del niño y el nombre del maestro (paquetes de papel de instrucción) en la escuela de su hijo de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., y recoger asignaciones adicionales (paquetes de papel de instrucción) para las próximas semanas durante la misma visita. Para proporcionar consistencia, este proceso continuará durante el cierre de la escuela, actualmente hasta el 30 de abril de 2020. La seguridad estará en el lugar para aceptar. Las fechas de entrega del jueves, así como las fechas de recogida de los paquetes de papel instructivos son:

2 de abril de 2020

9 de abril de 2020

23 de abril de 2020

30 de abril de 2020

Estudiantes de secundaria (grados 6º a 8º):

Se alienta a los estudiantes a completar sus tareas en línea y usar cualquier método electrónico disponible para enviar las tareas de trabajo completadas a los maestros. El trabajo puede enviarse como un archivo adjunto de correo electrónico, fotos o cargas a One Drive. Los maestros continuarán haciendo contactos con los estudiantes para asegurarse de que los estudiantes estén conectados y completen las tareas. Si los padres no tienen acceso a medios electrónicos, los padres pueden enviar tareas que estén claramente etiquetadas con el nombre del niño y el nombre del maestro en la escuela intermedia de su hijo todos los jueves, a partir del 2 de abril de 2020 de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. La seguridad estará en el sitio para aceptar.

Las fechas de entrega del jueves, así como las fechas de recogida de los paquetes de papel instructivos son: 2 de abril de 2020

9 de abril de 2020

23 de abril de 2020

30 de abril de 2020

Estudiantes de secundaria (grados 9º a 12º)

Se alienta a los estudiantes a completar sus tareas en línea y usar cualquier método electrónico disponible para enviar las tareas de trabajo completadas a los maestros. El trabajo puede enviarse como un archivo adjunto de correo electrónico, fotos o cargas a One Drive. Los maestros continuarán haciendo contacto para asegurarse de que los estudiantes estén conectados y completen las tareas. Si se necesita soporte tecnológico, el estudiante debe comunicarse con el maestro o director de su hijo, por correo electrónico o contactando a la escuela, dejando un mensaje si es necesario, solicitando soporte tecnológico. Se harán arreglos a través del departamento de tecnología.

Services Servicios de educación especial: los estudiantes que reciben servicios de educación especial continúan, así como los servicios relacionados. Las reuniones del IEP continuarán durante el cierre de la escuela en un formato en línea usando Zoom para garantizar el cumplimiento.

∞ Iniciativa de alimentación Grab & Go: a partir del lunes 30 de marzo de 2020, el desayuno y el almuerzo se entregarán para cualquier persona de 18 años o menos, en los sitios aprobados, de lunes a jueves. Los estudiantes continuarán recibiendo dos comidas por día (almuerzo para el día actual y desayuno para el día siguiente); sin embargo, los jueves de cada semana, en adelante, los estudiantes recibirán sus comidas los jueves y viernes. Como resultado, la entrega de comida no ocurrirá el viernes.

Durante las vacaciones de primavera, del 10 de abril de 2020 al 17 de abril de 2020, los autobuses no entregarán comidas. En cambio, los estudiantes recibirán comidas para el 10 de abril de 2020 hasta el 17 de abril de 2020, por adelantado, el jueves 9 de abril de 2020. Por favor espere retrasos en la llegada a los lugares de entrega debido a la gran cantidad de comidas que se entregan.

La entrega regular se reanudará el lunes 20 de abril de 2020 (lunes a jueves). Como recordatorio, los estudiantes recibirán comidas los jueves y viernes todos los jueves. Por lo tanto, las fechas de entrega de lunes a jueves son las siguientes:

30 de marzo de 2020 - 2 de abril de 2020 (2 de abril de 2020 - Se distribuirán las comidas del 2 al 3 de abril de 2020)

6 al 9 de abril de 2020 - (9 de abril de 2020 - Las comidas para el 9 de abril se distribuirán y las comidas para el 10-17 de abril de 2020 debido a las vacaciones de primavera)

13-17 de abril de 2020 - DESCANSO DE PRIMAVERA (No se entregan comidas ... las comidas se entregarán por adelantado como se indicó anteriormente)

20-23 de abril de 2020 - (23 de abril de 2020 - Se distribuirán comidas para el 23 de abril de 2020 y el 24 de abril de 2020)

27-30 de abril de 2020 - (30 de abril de 2020 - Las comidas para el 30 de abril de 2020 se distribuirán; el 1 de mayo de 2020 se determinará en función del futuro cierre de la escuela)

Encuesta de tecnología: se realizará una encuesta de tecnología para recopilar datos para determinar nuestras necesidades de tecnología para servir eficazmente a nuestros estudiantes, a medida que planificamos para 2020-2021. Es extremadamente importante para mí que nuestros estudiantes siempre tengan todas las herramientas que necesitan para tener éxito. Por lo tanto, durante este tiempo sin precedentes, he observado y evaluado la entrega de instrucción de nuestro distrito. Es mi creencia, cuando viajas en aguas desconocidas, continúas viajando, pero efectivamente ideas un plan para seguir avanzando en caso de que la tormenta o una como esa ... ¡vuelva otra vez! Esté atento a la encuesta tecnológica.

Sigamos siendo Jasper Strong, Jasper Focused, y Jasper Committed ... "Centrado en los estudiantes ... ¡Centrado en el futuro!"

