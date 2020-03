COMUNICADO OFICIAL

La Oficina del Sheriff del Condado de Beaufort



El gobernador agrega el cierre de negocios no esenciales a la orden ejecutiva de coronavirus (COVID-19)

Esta tarde, el gobernador Henry McMaster agregó una disposición a su orden ejecutiva de coronavirus (COVID-19). La disposición ordena el cierre de negocios no esenciales en Carolina del Sur antes de las 5:00 p. m. mañana miércoles 1 de abril de 2020. Las empresas no esenciales "estarán cerradas a los no empleados y no estarán abiertas para el acceso o uso del público".



Para padres y tutores de niños pequeños: es importante tener en cuenta que la lista de negocios no esenciales no incluye guarderías, sino que prohíbe el uso de equipos comerciales o públicos de juegos.



Lea el comunicado de prensa a continuación de la oficina del gobernador McMaster:



"COLUMBIA, S. C. - El gobernador Henry McMaster emitió que ordena al cierre de negocios no esenciales, según lo definido por la orden ejecutiva, en todo el estado con el fin de combatir la propagación del virus COVID-19.



Los negocios que se cerrarán como resultado de la orden ejecutiva del gobernador son los siguientes:



Lugares de entretenimiento e instalaciones de la siguiente manera:

· Clubes nocturnos

· Boleras

· Arcadas

· Salas de conciertos.

· Teatros, auditorios y centros de artes escénicas.

· Atracciones turísticas (incluidos museos, acuarios y planetarios)

· Pistas de carreras

· Zonas de juegos infantiles interiores (excluyendo guarderías)

· Lugares de entretenimiento para adultos

· Salas de bingo

· Locales operados por clubes sociales.



Instalaciones y actividades recreativas y deportivas de la siguiente manera:



· Gimnasios y gimnasios y gimnasios comerciales.

· Spas y piscinas públicas o comerciales.

· Instalaciones para ejercicios grupales, que incluyen estudios o instalaciones de yoga, barra y spinning

· Deportes de espectador

· Deportes que involucran interacción con otra persona en las proximidades y a menos de seis (6) pies de otra persona

· Actividades que requieren el uso de aparatos y equipos deportivos compartidos.

· Actividades en equipos de juegos comerciales o públicos.



Proveedores de servicios de contacto cercano de la siguiente manera:



· Barberías

· Peluquerías

· Salones de depilación

· Salones de roscado

· Salones de uñas y spas

· Instalaciones de arte corporal y servicios de tatuajes

· Salones de bronceado

· Establecimientos de masajes terapéuticos y servicios de masajes.



Asistencia de aclaración proporcionada por el Departamento de Comercio de Carolina del Sur



Si una empresa tiene una pregunta sobre si califican como esenciales, deben completar el formulario de Aclaración comercial esencial ubicado en el sitio web del Departamento de Comercio de Carolina del Sur, que será fácilmente accesible en el sitio web del Departamento de Comercio de Carolina del Sur. Las preguntas también se pueden enviar a covid19sc @ sccommerce. com , o los representantes comerciales pueden llamar al 803-734-2873. Un equipo del Departamento de Comercio de Carolina del Sur revisará la solicitud de aclaración de la empresa, y la empresa recibirá una respuesta con su determinación, esencial o no esencial, dentro de las 24 horas. Si un negocio no se aborda explícitamente en la orden ejecutiva del gobernador, el negocio debe continuar con las operaciones normales hasta que se tome una determinación.

Gov. Henry McMaster ordena el cierre de negocios no esenciales en todo S. C . "



Gracias a los residentes del condado de Beaufort

A medida que avanzamos en esta pandemia de coronavirus (COVID-19), el Sheriff del Condado de Beaufort P. J.Tanner y los hombres y mujeres de la Oficina del Sheriff quisieran agradecer a los residentes del condado de Beaufort por su continuo cumplimiento del distanciamiento social y la orden ejecutiva del gobernador, y por su cooperación y cortesía con los socorristas y entre ellos.



Cualquier inquietud con respecto a posibles violaciones de las disposiciones de la orden ejecutiva del coronavirus del gobernador (COVID-19), debe dirigirse a la policía.