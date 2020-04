Town of Bluffton cierra rampas públicas para botes, aterrizajes y estacionamientos por orden ejecutiva del gobierno.

Los parques públicos de la ciudad también cerrarán

En respuesta a la Orden Ejecutiva 2020-16 del Gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, que se emitió la noche del 30 de marzo, la Ciudad de Bluffton ha cerrado todos los puntos de acceso público operados por la Ciudad al Río May, que incluye todas las rampas públicas para botes, aterrizajes y estacionamientos afiliados.

Dado que la orden del Gobernador ordenó "que todos los muelles públicos, muelles, muelles, rampas para botes y desembarcos de botes que brindan acceso público a las vías fluviales de este estado, incluyan cualquier estacionamiento público adyacente o asociado u otras instalaciones públicas, deberán cerrarse al acceso público con fines recreativos durante la duración de la emergencia ”, esto da como resultado el cierre de Oyster Factory Park. Sin embargo, tenga en cuenta que el mercado de mariscos Bluffton Oyster Company, ubicado dentro del parque Oyster Factory, aún está abierto y los clientes tendrán un amplio estacionamiento y acceso a este negocio.

Además de las instalaciones en Oyster Factory Park, los muelles, los desembarcos de botes y los cierres de estacionamientos incluyen el Calhoun Street Dock, el muelle público en Palmetto Bluff.

Esta orden ejecutiva también establece, "que la playa o el rafting de los botes, ya sea en un banco de arena, a orillas del lago, en la orilla del río o en una isla, está prohibida durante el estado de emergencia. Los buques deben permanecer en marcha en todo momento a menos que existan circunstancias exigentes. Se permite anclar a los peces; sin embargo, el rafting está prohibido en todas las circunstancias ".

El objetivo de la orden ejecutiva del gobernador es evitar que las personas se reúnan dentro de las vías fluviales del estado después de que numerosas reuniones violaron las prácticas de distanciamiento social después de que el estado de emergencia de Carolina del Sur fuera declarado el 13 de marzo.

El 31 de marzo, el Gobernador emitió una Orden Ejecutiva que ordenaba que las empresas y actividades consideradas no esenciales se cerrarán el 1 de abril. Entre la lista de cierres se incluyen equipos y áreas de juegos públicos que requieren el uso de aparatos y equipos deportivos compartidos.

El 17 de marzo de 2020, el Ayuntamiento de la ciudad de Bluffton aprobó una ordenanza de emergencia para suspender temporalmente las operaciones normales de la ciudad, según sea necesario, para mitigar la propagación de COVID-19. La ordenanza de emergencia otorga autoridad bajo el Código de Ordenanzas de la Ciudad de Bluffton para que el Gerente de la Ciudad tome medidas, según sea necesario, en respuesta a las condiciones de emergencia. De acuerdo con la intención y el espíritu de la Orden Ejecutiva del Gobernador el 31 de marzo y para promover una cultura de control de infecciones, el Gerente de la Ciudad, Marc Orlando, ha ordenado que todos los parques municipales estén cerrados, en vigencia hoy.

A partir del 1 de abril a las 7:00 a.m., los siguientes parques operados por la Ciudad están cerrados:

DuBois Park

Oyster Factory Park

Oscar Frazier Park Pavilion, Restrooms and Playground

Dog Park at Oscar Frazier Park

Martin Family Park

All pocket parks, to include Pritchard Pocket Park and Tom Herbkersman Commons

New Riverside Trail

Los oficiales del Departamento de Policía de Bluffton patrullarán los parques públicos, muelles y aterrizajes de botes de la ciudad para educar a los residentes e invitados de estas órdenes ejecutivas y de emergencia y los aplicarán de acuerdo con las disposiciones aplicables de las órdenes ejecutivas emitidas y el Código de ordenanzas de la ciudad de Bluffton.