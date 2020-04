Primero de Abril. Mensaje de la alcaldesa de Bluffton, Lisa Sulka, sobre el coronavirus

COMUNICADO OFICIAL

Miércoles 1 de abril de 2020

Querido Bluffton,

Bienvenido a abril. Marzo parecía como dos meses en uno.

Estamos avanzando en esta pandemia paso a paso y les agradezco su continua cooperación y paciencia.

Gracias también por su continua gratitud por todos los trabajadores que nos ayudan todos los días.

En respuesta a las órdenes ejecutivas emitidas por el gobernador McMaster en los últimos días, la ciudad ha cerrado todos los muelles públicos, rampas para botes y parques públicos. La decisión de hacer esto fue mantener el cumplimiento de las directivas del gobernador, reforzar aún más los hábitos de distanciamiento social y, lo más importante, promover una cultura de control de infecciones. Para obtener más detalles sobre los cierres, consulte el comunicado de prensa adjunto de Town of Bluffton.

Hoy, los miembros del personal de la Ciudad colgaron cintas azules alrededor del Ayuntamiento y el Departamento de Policía para honrar a nuestros socorristas y trabajadores de la salud, que son nuestros guerreros de primera línea en la crisis de salud actual.

Si lo desea, únase a nosotros en agradecimiento y cuelgue cintas azules alrededor de su casa o negocio para honrar a todos los que nos han ayudado a través de esta pandemia, incluidos los trabajadores de atención médica, personal de primeros auxilios, trabajadores de supermercados, cuidadores, trabajadores de almacén, camioneros, carteros y trabajadores de saneamiento. Hágales saber cuánto los aprecia trabajando en estas circunstancias.

La campaña de la cinta azul fue iniciada por la Cámara de Comercio de Hilton Head-Bluffton y es un gesto amable que todos podemos hacer para agradecerle.

Noticias e información recientes:

Puertos de la ciudad, aterrizajes de botes y estacionamientos afiliados cerrados: en respuesta a la Orden ejecutiva 2020-16 del gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, emitida la noche del 30 de marzo, la ciudad de Bluffton ha cerrado todos los puntos de acceso público operados por la ciudad hasta mayo River, que incluye todas las rampas públicas para botes, aterrizajes y estacionamientos afiliados.



Parques públicos de la ciudad cerrados: a partir de hoy, los siguientes parques operados por la ciudad también están cerrados: DuBois Park, Oyster Factory Park, Oscar Frazier Park Pavilion, Restrooms and Playground, Dog Park en Oscar Frazier Park, Martin Family Park, New Riverside Trail y todos parques de bolsillo, para incluir Pritchard Pocket Park y Tom Herbkersman Commons.



Campaña Blue Ribbon: muestre una cinta azul en su hogar o negocio para agradecer a los primeros respondedores y trabajadores de la salud durante esta pandemia.



Hoy es el Día del Censo de los Estados Unidos: el 1 de abril también es el "Día del Censo". No es una fecha límite, sin embargo, es una fecha clave de referencia. Por favor complete el censo lo antes posible. Es importante, especialmente en ciudades de rápido crecimiento como Bluffton, porque determina la financiación y otras asignaciones para carreteras, atención médica, escuelas, representación y más. Tarda entre 5-10 minutos por hogar. El sitio web es: www.my2020census.gov.

Servicio interreligioso del condado de Beaufort: en el futuro previsible, The County Channel transmitirá un servicio interreligioso los domingos a las 11 a.m. y a las 6 p.m. Los canales son los siguientes: Hargray (Canal 9 y 113), Spectrum (Canal 1304) y Comcast (Canal 2).



Bluffton Farmers Market: el Bluffton Farmers Market, que generalmente se realiza todos los jueves, tendrá planes alternativos. Los dueños de negocios locales, como The Cottage, Avocado Bleu, Michael Hahn y otros, permitirán que los vendedores se instalen en sus propiedades. Visite la página de Facebook de Farmers Market (Bluffton) para ver los días, horarios y más detalles.

Recursos de la ciudad de Bluffton:

Esfuerzos de respuesta de asistencia comunitaria (CARE) / Departamento de policía de Bluffton: El programa CARE del Departamento de policía de Bluffton, que ha estado en funcionamiento durante años, puede ser un recurso para los residentes de Bluffton que son ancianos, discapacitados o confinados en sus hogares. Un empleado o voluntario del Departamento de Policía de Bluffton llamará a quienes se hayan inscrito en este programa y verificará su salud y bienestar. Los participantes del programa son llamados regularmente y, si es necesario, enviarán a un oficial por la casa para verificar al individuo. Si desea una llamada regular del Departamento de Policía de Bluffton, llame al 843.706.4550 para registrarse.



El ayuntamiento está abierto / la interacción pública está restringida: el ayuntamiento todavía está abierto para los negocios, sin embargo, las reuniones de persona a persona dentro del Centro de Atención al Cliente están restringidas. Las puertas del ayuntamiento están cerradas, sin embargo, hay contenedores en el frente para dejar y recoger documentos, como solicitudes de licencias comerciales, solicitudes de permisos, planes de revisión, etc. El Ayuntamiento le facturará cualquier tarifa asociada con la presentación de solicitudes u otros papeleo normalmente asociado con los requisitos de pago inmediato. No deposite efectivo ni cheques en estos contenedores. Los contenedores serán monitoreados y vaciados diariamente para que todo el papeleo adecuado pueda procesarse en consecuencia. Llame al número de teléfono principal de la ciudad para obtener más información: 843.706.4500.



Recursos comerciales:

Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU. / Préstamo por Desastre por Lesiones Económicas: $ 10,000 por adelantado en un Préstamo por Desastre por Lesiones Económicas está disponible para solicitudes. Para más información: www.SBA.gov/Disaster.



Accurate Litho Print Shop ofrece letreros gratuitos a los restaurantes locales: Accurate Litho Print Shop, ubicado en Goethe Road, está ofreciendo un letrero de patio gratis a los restaurantes para anunciar servicios de comida para llevar / entrega durante esta fase. Para solicitar un letrero de patio gratuito, envíe ilustraciones a staff@accuratelithography.com o llame al 843-757-2612.



Formas de ayudar a su comunidad:

Fondo de ayuda COVID-19 de United Way of the Lowcountry: El Fondo de ayuda COVID-19 de United Way of the Lowcountry distribuirá el 100% de los fondos recaudados para proporcionar servicios a los residentes de los condados de Beaufort y Jasper para satisfacer las necesidades básicas, incluidos alimentos, vivienda, alquiler / asistencia de servicios públicos y otras necesidades debido a la pérdida de ingresos relacionada con la pandemia de COVID-19. Las donaciones se pueden hacer en línea en el sitio web de United Way of the Lowcountry en https://uwlowcountry.org/covid-19-response/ o enviando un mensaje de texto a COVID19LC al 40403. Las donaciones también se pueden enviar por correo a: United Way of the Lowcountry, P.O. Box 202 Beaufort, SC 29901. Por favor escriba “Fondo de ayuda COVID-19 en la línea de la nota del cheque.



Fondo de respuesta COVID-19 de la comunidad de Lowcountry: El Fondo de respuesta de la comunidad de Lowcountry ha sido creado por la Fundación de la Comunidad de Lowcountry. Para apoyar este esfuerzo, la Fundación igualará hasta $ 100,000 donados a este fondo. Este fondo desplegará recursos en organizaciones comunitarias, de primera línea y sin fines de lucro que aborden la pandemia COVID-19 en los condados de Beaufort, Jasper, Hampton y Colleton. Para obtener más información o cómo donar: https://cflowcountry.civicore.com/covid



Guía de restaurantes locales: El Hilton Head Bluffton - Cámara de Comercio ha producido un excelente recurso llamado "Take-out Blitz" que proporciona una guía para todos los restaurantes locales que ofrecen servicios de comida para llevar y / o entrega. Ese recurso se puede encontrar en https://www.hiltonheadisland.org/takeout-blitz. The Town se está asociando con la Cámara para ayudar a los restaurantes del área. Si su restaurante desea ser incluido en este recurso, independientemente del estado de membresía de la Cámara, envíe un correo electrónico a Hallie Martin a hmartin@hiltonheadisland.org; incluya el logotipo y la dirección del sitio web.



Fondo de apoyo de emergencia del restaurante Mi Tierra: El restaurante mexicano Mi Tierra tiene una página GoFundMe para apoyar a sus empleados. Se llama "Fondo de apoyo de emergencia del restaurante Mi Tierra". Para más información, llame a Sonia Silva al 843.368.9497.



Programa SERG Restaurant Group para empleados de alimentos y bebidas de Lowcountry: Southeast Entertainment Restaurant Group (SERG) está vendiendo paquetes VIP de Community Strong. Una parte de estos paquetes beneficiará a los empleados de alimentos y bebidas. Los paquetes VIP son de $ 250, que incluyen una tarjeta de regalo de $ 100, un descuento del 25% para empleados (hasta 4 personas) y un descuento del 10% hasta el 31 de marzo de 2021. Para obtener más información: https://serggroup.com/community- fuerte/.



Fondo de ayuda del personal de la granja (restaurante): el restaurante de la granja, ubicado en May River Road, ha creado el "Fondo de ayuda del personal de la granja". Este fondo apoyará a los miembros del personal despedidos debido al cierre del restaurante durante esta pandemia. Las donaciones pueden hacerse a través de: https://www.farmbluffton.com/donate-1



Fondo de ayuda al trabajador del restaurante Hungry Heart: Este fondo beneficiará a los empleados de los siguientes restaurantes: The Downtown Deli, Juice Hive, The Cottage, Toomers Bluffton Seafood Restaurant, NYC Pizza Bluffton y Lucky Rooster Market. Si un restaurante desea participar, comuníquese con Leah McCarthy al 843-263-7001. Los fondos se utilizarán para reembolsar tanto a los restaurantes como a los trabajadores, por lo que deben preparar y comer una comida gratis. Cada donación de $ 8 proporciona una comida. Puede donar en: www.lowcountrystrong.com.



Seguimiento de las órdenes ejecutivas del gobernador de Carolina del Sur Henry McMaster:

13 de marzo / Declaro la pandemia de coronavirus una emergencia pública.

15 de marzo / Ordenó el cierre de todas las escuelas públicas de Carolina del Sur.

17 de marzo / Ordenó que cesen todas las comidas en restaurantes interiores.

17 de marzo / Ordenó que todas las reuniones públicas en las instalaciones del gobierno sean menos de 50 personas.

21 de marzo / distanciamiento social ordenado (6 pies entre personas).

23 de marzo / Reuniones públicas prohibidas de 3 o más personas.

27 de marzo / Ordené a todos los visitantes de Nueva York, Nueva Jersey, CT y Nueva Orleans que se auto-pongan en cuarentena durante 14 días o la duración del viaje SC, lo que sea un período de tiempo más corto.

28 de marzo / Restricción ordenada de visitas a centros de asistencia y hogares de ancianos, también ordenó a las instituciones correccionales locales y estatales suspender las visitas y autorizó colegios, universidades y colegios técnicos con apoyo estatal para completar el semestre de primavera de 2020 mediante aprendizaje remoto.

30 de marzo / Se ordenó el cierre de todos los accesos públicos a vías fluviales estatales.

31 de marzo / Ordenó el cierre de todos los negocios no esenciales, específicamente aquellos en entretenimiento (es decir, teatros, boleras, centros de artes escénicas), recreacionales / atletismo