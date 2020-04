Actualización del administrador municipal Steve Riley de la ciudad de Hilton Head Island

Una actualización del administrador municipal Steve Riley

4/2/2020

Se necesita tu caridad. Cuanto más interrumpa nuestras vidas el COVID-19, más personas y agencias en nuestra comunidad dependerán de la generosidad de los residentes. Así que comienzo la actualización de hoy con una simple pregunta: ¿Han apoyado a una organización benéfica hoy? Por favor considera hacer eso. Hay una serie de organizaciones benéficas en nuestra comunidad que están ayudando a las personas que luchan por la pérdida de trabajo y salarios. Y a medida que las organizaciones benéficas ayudan a esas personas, necesitarán reponer sus recursos. Además, hay organizaciones que brindan una amplia gama de servicios para residentes, como atención médica, salud mental, recreación, asesoramiento y programas para jóvenes. Muchos están cerrados ahora, pero necesitarán apoyo cuando se vuelvan a abrir.

¡Así que te animo a que consideres apoyar una organización benéfica hoy!

Actualización sobre casos de coronavirus

Se han reportado 130 casos positivos de coronavirus para el condado de Beaufort, según los últimos datos del Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur. Con el creciente número de casos en el condado de Beaufort, le pido que continúe siendo cauteloso y preste atención a las pautas del DHEC para protegerse. Cuanto más hagamos ahora para detener la propagación del virus, podremos regresar pronto a nuestras vidas normales.

Aquí están las últimas actualizaciones sobre la respuesta COVID-19 en nuestra comunidad:

Solicitud a agencias de alquiler

Nuestra alcaldía aprobó una resolución a principios de esta semana pidiendo a las compañías de alquiler que dejen de hacer reservas hasta fines de abril y no anuncien que los turistas vengan a Hilton Head Island en este momento. Al menos una docena de empresas de alquiler ya habían dado un paso similar. Agradecemos su preocupación y compasión por nuestra comunidad durante este tiempo. Esperamos que otros lo sigan.

Negocios no esenciales

El martes, el Gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, emitió la Orden Ejecutiva 2020-17, que requiere que negocios específicos, lugares, instalaciones, servicios y actividades cierren a partir del 1 de abril. Hemos publicado esta información en nuestro sitio web y la actualizaremos a medida que recibamos información adicional de la oficina del Gobernador. Las empresas y los residentes que tengan preguntas sobre lo que constituye un negocio no esencial deben comunicarse con el Departamento de Comercio de Carolina del Sur a covid19sc@sccommerce.com o (803) 734-2873.

S.C. LLR extiende los plazos de renovación durante emergencias sanitarias

Con vigencia inmediata, el Departamento de Trabajo, Licencias y Regulación (LLR) de Carolina del Sur está extendiendo el plazo de renovación de licencias, registros y permisos programados para renovarse durante los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto. La nueva fecha límite de renovación se extiende hasta el 30 de septiembre de 2020. Los requisitos de educación continua, se pueden obtener durante la totalidad de este período de extensión. Los dueños de negocios deben visitar LLR para ver si están afectados.

Iniciativa Help4Hope

La Watterson Family Foundation y la Cámara de Comercio Hilton Head Island-Bluffton se han asociado con un equipo de líderes locales para lanzar Help4Hope que tiene como fin apoyar a las familias de nuestra comunidad y los negocios de servicio de alimentos durante la crisis de COVID-19. Esta iniciativa ayudará a alimentar a las familias afectadas por esta crisis, apoyará a los restaurantes locales mediante la generación de nuevos negocios y ahorrará empleos en la industria de servicios de alimentos. Los donantes financian tarjetas de inversión comunitaria de los socios comunitarios (Bluffton Self Help, The Deep Well Project, Campbell Chapel AME Church, entre otros) que comenzarán a distribuirse el 6 de abril a los afectados por esta crisis. Quienes las reciben pueden canjearlos en los restaurantes participantes de su elección por una comida familiar para cuatro. Los restaurantes también se benefician al canjear las tarjetas en Community Foundation of the Lowcountry para un reembolso. Visite Help4Hope para más información.

Proyectos de la ciudad aún en curso

Si bien la pandemia de COVID-19 ha cambiado la forma en que operamos, el personal de Town todavía está trabajando. Muchos empleados de la Alcaldía están trabajando desde casa, completando proyectos y respondiendo a sus llamadas y correos electrónicos. Otros empleados están cumpliendo con las responsabilidades de sus oficinas, mientras usan protocolos de distanciamiento social. El Town está cerrado al público, pero el personal y las instalaciones están utilizando plataformas virtuales de reuniones para conectarse entre sí y trabajar en proyectos. Con menos vehículos en la carretera, los contratistas están aprovechando este tiempo para completar proyectos de obras viales en el área de Shelter Cove, South Forest Beach Drive y Main St. Estos trabajadores tienen poca interacción con el público y practican el distanciamiento social en el lugar de trabajo.

Formas en que puede ayudar durante esta crisis

• Actuar como si todos tuvieran el virus; quédese en casa tanto como pueda. Encuentre maneras de hacer ejercicio en su casa o en su vecindario, teniendo en cuenta que incluso entonces debe practicar el distanciamiento social.

• Done a su organización benéfica favorita.

• Participe en Hilton Head Island-Bluffton Take Out Blitz, una campaña para apoyar a nuestros restaurantes, comprando comida para llevar o para recogerla.

•Mostrar compasión. Llame a un amigo, vecino o miembro de la familia para saber cómo están, especialmente las personas de edad avanzada que pueden no tener familiares cercanos. ¡Mantente en contacto!

• Ore por aquellas familias e individuos en nuestra comunidad que han sido directamente afectados por este virus.

• Comparta buenas noticias.

• Agradezca al personal de primera respuesta, a los trabajadores médicos, a los trabajadores de los supermercados y a otros en la comunidad que permanecen en primera línea para ayudar a las personas durante este tiempo.

Visite culturehhi.org o siga @culturehhi en Facebook para obtener las últimas actualizaciones sobre conciertos virtuales y otras actividades divertidas que puede ver o hacer desde la comodidad de su hogar.