: El gobernador McMaster agrega el mandato de "hogar o trabajo" a su orden ejecutiva de coronavirus (COVID-19).

COMUNICADO OFICIAL

La Oficina del Sheriff del Condado de Beaufort



Mandato "Hogar o trabajo" agregado a la orden ejecutiva

En la conferencia de prensa de hoy (lunes 6 de abril de 2020), el gobernador Henry McMaster agregó mandatos a su orden ejecutiva de coronavirus (COVID-19), que entrará en vigencia mañana martes 7 de abril de 2020.



En su conferencia de prensa, el gobernador Mcmaster emitió un mandato de "hogar o trabajo" para todos los residentes de Carolina del Sur. Según su comunicado de prensa, "la orden del gobernador" Casa o Trabajo "entrará en vigencia mañana martes 7 de abril a las 5:00 PM. Como se indica en la orden ejecutiva, el viaje permitido incluye viajar al trabajo, visitar a la familia y obtener bienes o servicios esenciales. La orden no afectará la capacidad de ningún individuo para hacer ejercicio al aire libre o salir a caminar en familia, pero todos deben actuar de manera responsable y practicar el distanciamiento social y la higiene personal adecuada."



Además, y en aras del distanciamiento social, el gobernador limitó la cantidad de clientes que los minoristas podrían tener dentro de sus negocios. "El gobernador también ordenó que todos los negocios minoristas que aún operan limiten la actividad de los clientes al permitir solo cinco clientes por 1000 pies cuadrados o el 20% de su capacidad publicada en una tienda, lo que sea menor".



Los infractores de la orden ejecutiva del gobernador, si son declarados culpables, "deben ser multados con no más de cien dólares o encarcelados por no más de treinta días".



Consulte el documento PDF adjunto para la orden ejecutiva actualizada del Gobernador McMaster (2020-21).

Por favor manténgase saludable y seguro

A medida que avanzamos en esta pandemia de coronavirus (COVID-19), el Sheriff del Condado de Beaufort P. J.Tanner y los hombres y mujeres de la Oficina del Sheriff quisieran agradecer a los residentes del condado de Beaufort por su continuo cumplimiento del distanciamiento social y la orden ejecutiva del gobernador, y por su cooperación y cortesía con los socorristas y entre ellos. Por favor manténgase saludable y seguro.



Cualquier inquietud con respecto a posibles violaciones de las disposiciones de la orden ejecutiva del coronavirus del gobernador (COVID-19), debe dirigirse a la policía.