Actualización de la ciudad de Hilton Head Island, 6 de Abril

Actualización del administrador municipal Steve Riley

Abril 6 de 2020

Buenas tardes, residentes de Hilton Head Island.

El gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, emitió hoy una orden obligatoria de quedarse en casa. Con la tasa de infecciones en aumento y la tasa de incumplimiento de las órdenes que el Gobernador emitió anteriormente, el Gobernador McMaster declaró que es hora de que todos se queden en casa para que podamos frenar la propagación del coronavirus. Cumpla con esta orden para la seguridad de todos en nuestra comunidad. Es fundamental que podamos reservar nuestros recursos médicos para quienes más los necesitan y así no poner en peligro la vida de los demás.

Insto a todos a que practiquen la distancia social donde sea que se encuentren y sigan las recomendaciones del Departamento de Salud y Control Ambiental de S.C. En su sitio web, el Departamento de salud tiene información y orientación sobre el distanciamiento social e instrucciones sobre cómo hacer máscaras caseras que puede usar en una tienda de abarrotes, farmacia o cuando se aventura a salir para recreación.

Aquí están las últimas actualizaciones sobre la respuesta COVID-19 en nuestra comunidad:

Casos de coronavirus

La Isla Hilton Head, lamentablemente, tuvo su primera muerte este fin de semana debido al coronavirus. Hasta el día de hoy, se han reportado 163 casos positivos de coronavirus para el condado de Beaufort, según los últimos datos del Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur. El número de casos ha aumentado a 2.232 en todo el estado. Puede consultar la cantidad de casos en los códigos postales de Hilton Head Island visitando la página de coronavirus en nuestro sitio web en www.hiltonheadislandsc.gov

Cuidado con las estafas

Cada crisis o situación presenta una nueva oportunidad para que los estafadores se aprovechen de las personas. El Servicio de Impuestos Internos advierte a los contribuyentes que estén atentos a un aumento de llamadas e intentos de phishing (método que utilizan los ciberdelincuentes) por correo electrónico sobre el coronavirus o COVID-19. Estos contactos pueden conducir a un fraude relacionado con impuestos y robo de identidad. Con los pagos de estímulo en camino para muchos contribuyentes, esté alerta ya que los estafadores intentarán interceptar ese pago.

El IRS les recuerda a los contribuyentes que los estafadores pueden:

• Enfatizar en las palabras "Cheque de estímulo" o "Pago de estímulo". El término oficial es pago de impacto económico.

• Preguntarle y pedirle al contribuyente que firme su cheque de pago de impacto económico.

• Solicitarle por teléfono, correo electrónico, mensaje de texto o redes sociales la verificación de información personal y/o bancaria diciendo que la información es necesaria para recibir o acelerar su pago de impacto económico.

• Sugerirle que pueden obtener un reembolso de impuestos o un pago de impacto económico más rápido trabajando en nombre del contribuyente. Esta estafa podría llevarse a cabo en las redes sociales o incluso en persona.

• Enviarle al contribuyente un cheque falso, quizás por un monto impar, luego decirle al contribuyente que llame a un número o verifique la información en línea para cobrarlo.

Negocios no esenciales

Bajo la última orden ejecutiva del gobernador McMaster, firmada el viernes 3 de abril, la lista de negocios no esenciales se expandió para incluir tiendas minoristas que debían cerrar antes de las 5 p.m. de hoy: (a) tiendas de muebles y artículos para el hogar (b) tiendas de ropa, calzado y accesorios de vestir (c) tiendas de joyería, equipaje y artículos de cuero (d) tiendas departamentales, con la excepción de ferreterías y tiendas de mejoras para el hogar (e) tiendas de artículos deportivos (f) tiendas de libros, artesanías y música (g) mercados de pulgas y (h) floristerías y tiendas de flores. Hemos publicado esta información en nuestro sitio web. Si tiene preguntas sobre lo que constituye un negocio no esencial, comuníquese con el Departamento de Comercio de Carolina del Sur a covid19sc@sccommerce.com o (803) 734-2873.

Alquileres de corto plazo

Además de cerrar negocios no esenciales, el Gobernador ordenó a los alquileres de corto plazo, alquileres vacacionales, hoteles, moteles y otros alojamientos, no hacer o aceptar reservas de huéspedes en este momento de personas en áreas donde COVID-19 está muy extendido, principalmente los estados de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut. Una vez que termine esta crisis, con gusto daremos la bienvenida a los visitantes que quieran venir a nuestra isla.

Asistencia para pequeñas empresas

Recomiendo a las pequeñas empresas que se comuniquen con la Cámara de Comercio de Hilton Head Island-Bluffton para obtener recursos y asistencia que pueden ser útiles durante este tiempo. La Cámara está organizando una teleconferencia en vivo a las 10 a.m.el martes 7 de abril, sobre la comprensión de los préstamos para pequeñas empresas a través de la Administración de Pequeñas Empresas y la Ley CARES.

Tómese un momento para decir gracias

Gracias a todos los que participaron en el evento Chalk the Walk de la semana pasada. Fue increíble ver tantos mensajes positivos en toda la comunidad. Esta semana, lo invitamos a agradecer a nuestros primeros respondientes: trabajadores de emergencias, médicos, enfermeras e incluso a las personas de su supermercado local. Visite www.culturehhi.org para obtener todos los detalles sobre cómo puede ser parte de este gran evento de agradecimiento. Además, visite www.culturehhi.org o siga culturehhi en Facebook para obtener las últimas actualizaciones sobre conciertos virtuales y otras actividades divertidas que puede ver o realizar desde la comodidad de su hogar.