El distrito escolar del condado de Jasper se prepara para las vacaciones de primavera: Actualización de la iniciativa de alimentación Grab & Go Para publicación inmediata 8 de abril de 2020 El Distrito Escolar del Condado de Jasper (JCSD) observará el Viernes Santo, 10 de abril de 2020; que conduce a las vacaciones de primavera (13-17 de abril de 2020). El distrito estará cerrado del 10 de abril de 2020 al 17 de abril de 2020. Como resultado, los autobuses no operarán durante las vacaciones de primavera para entregar comidas para llevar. Sin embargo, para garantizar que los estudiantes de 18 años y menores tengan comidas, durante las vacaciones de primavera, el distrito entregará comidas, por adelantado, del 10 de abril al 17 de abril de 2020 este jueves 9 de abril de 2020 en cada parada de autobús aprobada. Debido a la gran cantidad de artículos, se alienta a los padres a ayudar a los estudiantes. El equipo de la cafetería del distrito y los voluntarios del personal han empaquetado los alimentos para facilitar su distribución y permitir su fácil transporte. Además, en asociación con el Banco de Alimentos y el Centro Educativo Antioch (AEC), el Banco de Alimentos y AEC coordinarán un Suplemento de Comida para las Vacaciones de Primavera. El miércoles 15 de abril de 2020, AEC entregará 1,000 mochilas de alimentos. Las ubicaciones exactas y los tiempos aproximados serán próximos. El Distrito Escolar del Condado de Jasper reanudará su Iniciativa de Alimentación Grab & Go regular el lunes 20 de abril de 2020 (lunes a jueves).